Los ingresos publicitarios de OpenAI para este año se estarían quedando un 90% por debajo de las proyecciones

En febrero de este año, una noticia sorprendió al mundo: ChatGPT informó que empezaría a incluir anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios. La cuestión despertó polémica y divisiones en el entorno, mientras que representantes de la firma aseguraban que se trataba de una forma de solventar costos y garantizar un acceso gratuito y democrático a esta tecnología. Sin embargo, meses más tarde, los ingresos publicitarios de OpenAI van camino a quedarse un 90% por debajo de las proyecciones que tenían, según un analista de Emarketer.

Tal como detalla el medio Adweek, la firma dueña de ChatGPT había proyectado ingresos de US$2500 millones para este año, provenientes de las publicidades, y de US$100.000 millones hacia el 2030. Según difundió OpenAI, a seis semanas de su lanzamiento, el programa piloto de anuncios de ChatGPT ya había superado los US$100 millones en ingresos anualizados. Ahora bien, los números de Emarketer muestran una realidad distinta: pronostica que chatbots de ChatGPT, Copilot, AI Mode de Google y Alexa for Shopping de Amazon generarán menos de US$1000 millones para este año y cerca de US$5410 millones en 2030.

Según la firma estadounidense de investigación de mercado, la inversión total en publicidad digital alcanzará US$32.030 millones en 2026; ahora bien, solo el 8% de este dinero corresponderá a anuncios publicados dentro de asistentes de IA (es decir, muy por debajo del pronóstico anterior). Estos números contradecirían la teoría de OpenAI de que la empresa lograría captar presupuestos de publicidades tradicionales para redirigirlos al mercado de los chatbots.

ChatGPT había proyectado ingresos de US$2500 millones para este año por publicidades Michael Dwyer - AP

Además, los esfuerzos de OpenAI por posicionarse en este ámbito implicarían competir con jugadores ampliamente posicionados en el mundo de los anuncios digitales, como Google, que, según Reuters, su negocio publicitario generó US$294.690 millones en ingresos en 2025, o Meta, que tuvo ingresos de este tipo de US$196.180 millones, también en 2025.

A este pronóstico, se suma el hecho de que la plataforma ya no cuenta con el mismo ritmo de crecimiento en usuarios que tenía antes. Aunque sigue liderando en cantidad de usuarios en comparación con sus competidores, con más de 1100 millones de usuarios activos mensuales, según el reporte oficial de Sensor Tower sobre el Estado de la IA para 2026, sus competidores están ganando terreno: Gemini de Google ya cuenta con 662 millones de usuarios y Claude de Anthropic llega a los 245 millones de usuarios.

Según informó recientemente Europa Press, hasta enero de este año, el chatbot con IA de OpenAI contaba con más del 50% de cuota de mercado; hacia finales de mayo, ha caído ligeramente hasta el 46,4%, debido al crecimiento de Gemini, con un 27,7%, sobre todo por la fuerte integración realizada por Google en Android y su ecosistema de servicios; y Claude, con un 10,3%, que se ha convertido en el competidor de más crecimiento en 2026 con un aumento del 452% interanual en mayo.