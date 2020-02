Las selfis vergonzosas frente al espejo son muy populares en Snapchat e Instagram; algunos de los Vines más icónicos como "Hora de la ducha y jeans Diesel" u "Hola, bienvenido a Chili's" se grabaron en baños

Taylor Lorenz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2020 • 00:30

Si abres TikTok, lo más probable es que veas a un adolescente en un baño.

La mayoría de los baños de las casas están bien iluminados y tienen una acústica resonante. A diferencia de la cocina, la sala o incluso las habitaciones, los baños son espacios privados donde los padres y hermanos no suelen entrar.

Era casi inevitable que se convirtieran en el escenario perfecto para las entradas dramáticas, salidas, escenas cómicas, bailes y relatos de TikTok, la aplicación de red social con videos breves que se ha vuelto inmensamente popular desde el año pasado.

Los videos grabados en el baño superan regularmente en popularidad a los que se graban en otros lugares, aseguran muchos creadores de contenido. Lo llaman "el efecto del baño". Milli2nd un productor musical de 21 años conocido por hacer actuaciones con una pirámide de espejos sobre la cabeza, dijo que había grabado el mismo video en varios lugares y que ganaron las versiones del baño. "Los que hago en el baño han obtenido muchas más visitas", comentó.

Colby Schnacky, de 23 años, dijo que había grabado doce videos en el baño, cada uno con más de 500.000 visitas. Intentó otras cosas, como grabar en modo de selfi, pero a los videos del baño les va tan bien que sigue publicándolos desde ahí.

Evan Alberto, de 21 años, calculó que ha realizado casi la mitad de sus videos en el baño. "Cuando ves que alguien entra al baño, es como tener un final en suspenso, pero al inicio", comentó. "Abres la puerta, apuntas la cámara al espejo: es un gancho".

"Generalmente grabo en el baño en vez de mi habitación porque la iluminación del baño funciona muy bien", dijo Jalen Harris, de 17 años.

Daniel Mitch, de 20 años, dijo que cree que los videos del baño resultan atractivos debido a que muestran todo el cuerpo. "Poder ver cómo alguien sostiene su celular o su lenguaje corporal completo cuando están frente al espejo te permite hacer mucho más para que tu video sea más gracioso en general", dijo. Calculó que la mitad de sus videos de TikTok habían sido grabados en el baño.

"A la manera típicamente excéntrica de TikTok, el espejo del baño ha sido un reflejo constante de la capacidad única de la comunidad de convertir lo ordinario, ya sea lavarte las manos o encender la luz de una habitación, en algo sutilmente extraordinario", explicó Gregory Justice, director de operaciones de contenido de TikTok.

El reflejo en el espejo

En su momento el dormitorio era el espacio predilecto de los youtubers, y ahora es el turno del baño y el espejo en la nueva generación de influencers y productores de contenidos

Aunque el surgimiento de TikTok como coloso de las redes sociales es bastante reciente -su incursión en Estados Unidos ocurrió en 2018-, la gente lleva años usando el espejo del baño para crear contenido en Internet.

Las selfis vergonzosas frente al espejo son muy populares en Snapchat e Instagram; algunos de los Vines más icónicos como "Hora de la ducha y jeans Diesel" u "Hola, bienvenido a Chili's" se grabaron en baños.

Pero si YouTube documentó una generación de habitaciones estadounidenses, TikTok hace que el baño estadounidense sea inevitable. Tomisin Adeleye, de 17 años, un creador que usa los videos de baño para hablar de temas que incluyen el racismo, las citas, Rihanna y por qué algunos chicos se perforan las orejas, calculó que alrededor del 30 por ciento de los videos que aparecen en la sección de recomendados de su aplicación eran videos grabados en un baño. "Definitivamente es un formato estándar", comentó.

Jacob Pace, director ejecutivo de Flighthouse, una agencia de marketing de medios, dijo: "Están por todas partes".

De acuerdo con Vanessa Flaherty, vicepresidenta ejecutiva de talento en Digital Brand Architects, una agencia de gestión de talentos de influencers sociales, cuando surgieron las selfis resultaban muy atractivas porque "parecían ser muy improvisadas y para nada montadas".

"Los videos frente al espejo del baño tienen esa misma cualidad", comentó. "No están armados; no hay valor de producción".

Tan solo el espejo del baño tiene un papel protagónico en muchos de los memes más populares de TikTok. Un chiste recurrente involucra a una persona que se graba en el espejo del baño durante días o meses y registra algún tipo de transformación (por ejemplo el primer día de clases y el último día de clases).

Otro se vale de un truco de cámara para mostrar a una persona o grupo que parece caerse repetidamente a través del piso del baño. Hay muchos muchos muchos muchos muchos más. (Hay un género aparte de memes que incorporan el lavamanos del baño).

Cuando el influencer James Charles anunció hace poco que buscaba novio en TikTok, lo hizo desde el baño. El área del baño en Hype House, una mansión en Los Ángeles donde colaboran los jóvenes influencers, es el lugar más popular del grupo para grabar.

"Estoy pasando mucho tiempo en TikTok, y parece que una nueva habilidad que debemos dominar es saber cómo grabarte hablando con un celular frente al espejo de un baño", tuiteó Jon-Stephen Stansel, publicista digital. "Es como un comediante que aprende cómo funciona un micrófono; es parte del oficio".

Evan Alberto ve una similitud con los músicos. "Así como una buena guitarra es esencial para lo que ellos hacen, el espejo del baño es igual de importante para mí", comentó.

El baño es al mismo tiempo más íntimo y menos revelador que la habitación. Si te grabas en tu habitación, la gente te juzgará por las cosas que guardas por ahí y los pósteres que tienes en las paredes, dijo Joshua King, de 14 años. Puede resultar demasiado revelador.

El baño es neutral, incluso uniforme, pero aún resulta personal. "Es bastante extraño grabar un TikTok, así que el baño es un lugar donde puedes hacerlo con más facilidad", comentó.

Incluso los baños de restaurantes, hoteles y escuelas secundarias son escenarios comunes. Brian Feldman, un escritor de temas tecnológicos, observó que el baño de la secundaria funciona como "un lienzo en blanco, estéril, en el que los realizadores de video pueden proyectarse y compartir sus momentos privados con el resto del mundo".

En búsqueda del baño perfecto

El baño en Hype House en Los Ángeles es el escenario de muchos, muchos TikToks

El baño que con más frecuencia aparece en TikTok es el tipo de baño que puede encontrarse en millones de hogares suburbanos de clase media. En general la estética es tipo Home Depot: un lavabo de color neutro, un tablero bajo con un gran espejo fijo por encima, puertas recubiertas y ductos de aire acondicionado.

Sin embargo, no todos los baños son ideales para TikTok. Los baños con papel tapiz muy llamativo e iluminación amarilla pueden ser problemáticos.

Además, a los videos de TikTok grabados en baños desordenados no les va tan bien. Ryan Ketelhut, de 17 años, dijo que grabar videos de TikTok lo llevó a limpiar su baño en casa con más frecuencia.

"Ahora lo tengo más limpio porque ahí es donde grabo los videos de TikTok", comentó. Todas tus cosas, tus velas y todo eso, deben estar ordenadas. Tuve que limpiar un poco antes de grabar mi TikTok más reciente. Generalmente tengo ropa en el baño. Limpié el lavabo un poco con una toallita de Clorox, y también rocié producto en el espejo para que no estuviera tan mugroso".

Algunos usuarios de TikTok dijeron que era lo primero que veían al elegir un lugar donde vivir. "Me mudaré a Los Ángeles el próximo mes más o menos", dijo Evan Alberto. "Me aseguraré en un 100 por ciento de que me guste la disposición del baño. Es tonto, pero los videos de mi canal que más vistas tienen son los que grabo desde ahí".

Encontrar el baño adecuado, particularmente uno con luces en los muros y un espejo gigante, también desempeña un papel en la búsqueda de apartamentos en Los Ángeles de Mitch. "Definitivamente veré el baño para saber cómo es, porque la apariencia puede tener mucho impacto en mis videos", concluyó.

Los chicos que aún no viven solos porque son muy jóvenes deben trabajar con los baños que tienen. "Veo muchos baños de escuelas, muchos baños personales; se usa ir al baño de una gasolinera y usar el sonido tipo 'Estoy en el ghetto'" dijo Ethan Ramirez, de 17 años. (Se refería a un meme popular en la aplicación en el que dicha frase en inglés es el lema).

"En mi escuela se ha convertido en un gran problema que la gente grabe TikToks en el baño", dijo.

El baño se utiliza con tanta frecuencia para grabar que para quienes tienen que usar su función original puede resultar incómodo. Ramirez estaba hace poco en un cubículo cuando un grupo de chicos llegó y de inmediato empezó a filmar TikToks. "Me quedé como 'Estoy aquí'", dijo. Siguieron grabando.