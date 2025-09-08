Mark Zuckerberg vs Mark Zuckerberg: se llama igual que el fundador de Facebook y está harto de que los confundan

Hay un hombre en Indianápolis que se llama Mark Zuckerberg y no puede tener Facebook. Mark S. Zuckerberg es abogado desde hace 38 años y Facebook le ha cerrado cinco veces su cuenta por suplantar al fundador de Meta, Mark E. Zuckerberg. Ahora el abogado Zuckerberg ha decidido denunciar al famoso Zuckerberg por negligencia e incumplimiento de contrato.

Era el único Mark Zuckerberg... hasta que llegó el otro

“Somos las únicas dos personas con ese nombre que puedo encontrar”, dice el abogado a una televisión local de Indiana. “Todos mis competidores se anuncian en Facebook, así que yo también tengo que hacerlo, y me anuncio en Facebook, toman mi dinero, pero luego me cierran la cuenta”, añade. El abogado asegura que pagó 9.500 euros en anuncios a la plataforma, que fueron inmediatamente cancelados.

Meta dice que ha restablecido la cuenta del abogado y está tomando medidas para evitar que el error se repita. “Agradecemos la paciencia del señor Zuckerberg en este asunto y estamos trabajando para intentar que no vuelva a ocurrir en el futuro”, dice el comunicado de Facebook.

La clave está en el segundo nombre

En correos con Facebook que el abogado ha compartido con medios locales, indican que la compañía lo había acusado de no usar su “nombre auténtico”. Se defiende diciendo que había enviado su documento de identidad, sus tarjetas de crédito y varias fotos: el abogado es Mark Steven Zuckerberg, mientras que el ingeniero es Mark Elliot Zuckerberg. Pero las cuentas seguían siendo suspendidas una vez tras otra.

Todo el mundo quiere ser su amigo

El abogado Zuckerberg ha creado incluso una página para explicar todos los líos que ha tenido al compartir nombre con el fundador de Meta. Por ejemplo: “Me demandó el estado de Washington por confusión de identidad porque pensaron que yo era el fundador de Facebook, acusado de poner en peligro a un adulto que necesitaba asistencia”. O “Recibo más de 100 solicitudes de amistad al día de gente que me confunde con el otro Mark Zuckerberg.”