Mercado Pago tuvo fallas en su funcionamiento: algunas funciones de la billetera virtual estuvieron fuera de servicio

La billetera virtual Mercado Pago presentó fallas este miércoles por la mañana. Ciertas funciones de la plataforma se mantuvieron fuera de servicio por algunas horas. Desde la cuenta oficial de la aplicación en X explicaron que los usuarios se vieron impedidos de consultar los saldos de sus cuentas, realizar pagos y transferencias.

Las primeras denuncias surgieron a horas de la mañana, cuando usuarios utilizaban el servicio que ofrece la empresa Mercado Libre y recibieron el siguiente mensaje: “Algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo”. El mal funcionamiento de la app perduró hasta el mediodía y generó malestar entre los usuarios -más aún entre quienes utilizan la billetera con asiduidad y/o tienen la mayoría de sus ingresos allí invertidos-.

Durante la mañana de hoy hubo algunas interrupciones en la aplicación. Los servicios ya se están normalizando. Si aún no recibiste una transferencia que te realizaron, pronto vas a verla reflejada en tu cuenta o será devuelta a la cuenta de origen.

Agradecemos la paciencia y… — Mercado Pago (@mercadopago) April 9, 2025

No fue hasta las 13 que Mercado Pago reconoció en redes sociales: “Durante la mañana de hoy hubo algunas interrupciones en la aplicación. Los servicios ya se están normalizando. Si aún no recibiste una transferencia que te realizaron, pronto vas a verla reflejada en tu cuenta o será devuelta a la cuenta de origen. Agradecemos la paciencia y pedimos disculpas por los inconvenientes".

Hasta el momento, sin embargo, se desconocen los motivos que derivaron en la caída parcial de la aplicación. LA NACION se contactó con Mercado Pago con el objeto de obtener mayores detalles al respecto. Sin embargo, representantes de la billetera virtual se limitaron a decir que “el servicio ya se encuentra restablecido por completo”. “La empresa ya hizo una publicación con la información pertinente”, sentenciaron.

Cuándo fue la última vez que la billetera virtual presentó fallas

Usuarios reportaron la caída de la aplicación por última vez en septiembre del año pasado. En aquella ocasión, no solo la app de pagos presentaba dificultades para que los usuarios operaran. La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre se encontraba asimismo fuera de servicio. Entre los problemas denunciados destacaban la imposibilidad para iniciar sesión -no era posible acceder a cuentas-, dificultades para realizar pagos -transacciones con tarjetas de crédito y/o débito no eran aceptadas o experimentaron retrasos considerables- y, para el caso de Mercado Libre, fallas en el seguimiento de los pedidos -clientes se veían impedidos de rastrear el estado de sus compras, lo que generó incertidumbre sobre la entrega de sus productos-.

LA NACION

Temas Mercado Pago