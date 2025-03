MetaMask, la billetera cripto más descentralizada, da un giro y lanza en Argentina su tarjeta de débito

MetaMask es una self-custodial wallet, una billetera cripto de auto custodia: el usuario tiene control total de sus claves de acceso y activos. No hay direcciones de correo electrónico asociadas. Simplemente hay una frase semilla de 12 palabras que es proporcionada solo una vez y que no se puede cambiar ni restablecer. Es el verdadero tesoro.

También llamada non-custodial wallet, fue creada en 2016 por ConsenSys, una empresa fundada por Joseph Lubin, también cofundador de Ethereum. En efecto, fue creada para apoyar solo a esta plataforma de blockchain.

Compatible con Ethereum Virtual Machine (EVM), también es llamada the everything wallet. Desde un navegador (empezó como una extensión) o su app móvil, esta billetera es la puerta de acceso al mundo de las aplicaciones descentralizadas (dApps). Estamos hablando de juegos, exchanges, DeFi (finanzas descentralizadas), NFTs, DAOs (organizaciones descentralizadas), y más. Todo esto, sin la presencia de terceros.

Ha sabido conservar su mística dentro de la comunidad Web3. Y ahora hace un importante giro en su historia. La verdadera wallet descentralizada lanzó en Argentina MetaMask Card, una tarjeta de débito vinculada directamente a la billetera que permite hacer compras con criptomonedas.

Fue anunciada en Merge Buenos Aires, el evento de blockchain, IA y finanzas que (de acuerdo al nombre del encuentro) fusiona el ecosistema de Web3 con el mundo tradicional. La tarjeta fue lanzada con MasterCard y Baanx, y ya está disponible para los usuarios de MetaMask en todos los países del Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza, Reino Unido, Estados Unidos (excepto New York y Vermont), Argentina, Brasil, Colombia y México. También planean expandirse a toda América Latina y Canadá en los próximos meses, junto con otros países de Medio Oriente y África.

En Argentina, los usuarios ya pueden acceder a la tarjeta virtual y pedir acceso anticipado a la tarjeta física de metal que, por cierto, es más pesada que una tarjeta tradicional.

Por qué una tarjeta bancaria para el mundo cripto

¿Qué significa este giro? Años atrás, ¿quién hubiese pensado en la comunidad Web3 que esto iba a suceder? ¿Acaso es una forma de hacerse amigos del “sistema”? Los argumentos son muchos.

“Como la primera billetera basada en extensión de navegador, establecimos muchos de los patrones que definen las interacciones Web3 hoy en día: una API para que los sitios web propongan interacciones de Ethereum al usuario; una conexión a una fuente de blockchain de confianza (Infura) para que los nuevos usuarios no tuvieran que sincronizar toda la blockchain. Pronto agregamos la capacidad para que los usuarios añadieran sus propias RPCs de red personalizadas, tokens personalizados y, eventualmente, incluso un sistema de plugins llamado Snaps, todo en el espíritu de garantizar que los usuarios puedan interactuar con cualquier protocolo descentralizado que deseen... un espíritu que se mantiene hasta hoy”, señala a LA NACIÓN Daniel Lynch, director de MetaMask.

Continúa: “MetaMask Card es un servicio opcional, que nuestros usuarios pueden elegir usar o no. Además, aquellos que usan la tarjeta pueden elegir gastar, o no, de una serie de cuentas que pueden administrar dentro de MetaMask. Pensamos que es esencial que haya un puente entre Web3 y Web0 (vida real) para que las personas realmente puedan vivir sus vidas en blockchain. Además, creamos la tarjeta de tal manera que se puede gastar desde cualquier cuenta en blockchain, no solo aquellas administradas en MetaMask”.

Lynch habla de inclusión financiera y de un puente entre los beneficios de las finanzas descentralizadas (DeFi) hasta la utilidad del mundo real. “La adopción general está cada vez más cerca, un entorno regulatorio en mejora y desbloqueos tecnológicos clave en el horizonte con Pectra (la última actualización de Ethereum. Hay razones para ser optimistas. Y todavía estamos en el principio. Necesitamos hacer Web3 más usable, intuitivo y útil para todos, desde usuarios avanzados hasta nuevos usuarios de cripto”, agrega.

A través de la red de pagos de MasterCard, la tarjeta conecta la billetera self custodial con 150 millones de negocios en todo el mundo. “Podés estar ganando recompensas por staking o rendimientos en tu protocolo preferido con tus tokens favoritos, y tener esos fondos disponibles para gastar en cualquier lugar que acepte MasterCard. Esto es más que una simple comodidad, es la última pieza que faltaba en el conjunto de características esenciales para cripto: la conexión al mundo real”, reflexiona Lynch.

La tarjeta de Metamask está hecha de metal, con la cara del legendario zorro de la billetera, diseño hecho por Consensys. Algunos datos curiosos: según Compusecure el 70% de los clientes preferiría tarjetas metálicas sobre tarjetas de plástico si todos los beneficios fueran iguales. El 51% dejaría su banco por otro que ofreciera una tarjeta metálica. El 58% se sentiría más positivo acerca de su banco porque ofrecen tarjetas metálicas.

Paso a paso: cómo tenerla

Para tener la tarjeta y usarla se deben seguir los siguientes pasos:

Configurar una cuenta de MetaMask Card. Antes de poder empezar a gastar cripto se debe crear una cuenta virtual. Se debe hacer clic en “Get Started” en el sitio oficial. Para configurar esta cuenta virtual sí se debe agregar un correo electrónico/contraseña, confirmar el número de teléfono y verificar la identidad mediante un proceso KYC.

Conectar y aprobar un límite de gasto. La wallet utiliza la red Linea para liquidar transacciones. Actualmente, se admiten USDC, USDT y wETH (wrapped Ether) para gastar con lla tarjeta

Agregar MetaMask Card a una billetera digital. Es posible añadirla a Apple Wallet o Google Wallet

La tarjeta ofrece recompensa por usarla, un 1% de devolución en USDC por cada transacción realizada en USDC. Los usuarios no tienen que pagar para habilitar la tarjeta ni para utilizar las stablecoins, pero hay una tarifa de 0,875% para gastar WETH. Es lo mismo que cobran por un swap (intercambio de una moneda por otra sin necesidad de utilizar dinero fiat -tradicional- como intermediario).

La tarjeta funciona creando un permiso para gastar un activo específico, o varios activos, del saldo. Como una cuenta corriente, puede gastarse mediante la tarjeta, pero también en cualquier otra actividad no relacionada con la tarjeta: swaps, DeFi, envío a una persona, regalos, transferencia al banco, etc.

Una vez que un activo está delegado (“delegar” se refiere a la práctica de transferir el control sobre ciertos derechos o funciones de los tokens o criptomonedas a un tercero, sin transferir la propiedad de los tokens mismos), cualquier forma de financiación de una cuenta asociada con la tarjeta puede gastarse.

