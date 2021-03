MicroLED y Neo QLED: así es la nueva línea de televisores y monitores de Samsung

Samsung ha presentado este martes en el marco de su evento de presentación digital Unbox and Discover las novedades de su catálogo de televisores, entre las que destaca la llegada de sus primeros televisores para uso doméstico con tecnología MicroLED y el anuncio de su nueva familia de gama alta Neo QLED, el televisor oficial de la consola de nueva generación Xbox Series X.

La marca tecnológica ha destacado la importancia del televisor para unir a las personas durante las cuarentenas y confinamientos por la pandemia de coronavirus, que han provocado un aumento en la venta de televisores en todo el mundo, según ha recordado la compañía surcoreana.

Samsung ha anunciado la llegada de la tecnología MicroLED a sus televisores domésticos, después de su debut en The Wall en 2018, de hasta 292 pulgadas y que requería instalación profesional.

Samsung lleva la tecnología MicroLED a los televisores hogareños

El sistema de imagen MicroLED ofrece mayor brillo, calidad y profundidad de negros, y estará disponible para los usuarios domésticos con el lanzamiento de tres nuevos modelos, con dimensiones de 110 y 99 pulgadas que estarán disponibles a nivel mundial a partir de finales de marzo.

Además, un tamaño de 88 pulgadas de la familia MicroLED de Samsung estará disponible este otoño y, próximamente, se añadirá también un tamaño de 76 pulgadas.

Entre sus especificaciones, la gama MicroLED destaca el uso de sonido mediante el sistema Arena sound, y también permite ver hasta cuatro emisiones de forma simultánea, una en cada esquina de la pantalla.

Nueva gama alta Neo QLED

Samsung ha presentado también en este evento digital Neo QLED, su nueva gama de televisores de gama alta que alcanza resoluciones de 8K utilizando miniLED de un tamaño 40 veces menor del habitual. Utiliza un procesador de contenido cuántico Neo, que utiliza hasta en 16 redes neuronales de procesamiento de IA para mejorar la reproducción de contenido.

Neo QLED está orientada al público gamer, con una Game Bar con función para ampliar las partidas a ratio panorámico 21:9 o 32:9, así como control de 12 bits y tiempo de respuesta de apenas 5,8 milisegundos, o la función de aceleración de movimiento Turbo+.

La compañía surcoreana ha anunciado un acuerdo para convertir Neo QLED en la televisión oficial de Xbox Series X, la consola de nueva generación de Microsoft, con la que es capaz de habilitar juegos 4K a 120 hz.

Además un acuerdo con AMD le ha garantizado la certificación Freesync Premium Pro de AMD por primera vez en la industria e televisores, con HDR de latencia baja.

Los televisores Neo QLED de Samsung cuentan con el servicio Samsung Health integrado

Samsung Health se ha actualizado con la función Entrenador inteligente (Smart Trainer), que puede conectarse con cámara externas para que los usuarios lleven a cabo entrenamientos físicos, analizando su postura. La aplicación Google Duo también añade función de videollamadas al ecosistema de televisores Samsung Neo QLED.

Hace uso de un diseño Infinity One, con un marco de tan solo 0,8mm y un cuerpo metálico que equipa 16 altavoces en su interior.

En 2021, los modelos 8K de Samsung Neo QLED (QN800A y QN900A) estarán disponibles en tamaños de 65, 75 y 85 pulgadas, mientras que los modelos 4K (QN90A y QN85A) ofrecerá una selección aún más amplia, a partir de 50 pulgadas.

Televisores bajo techo y al aire libre

Samsung renovó la línea The Frame con nuevos modelos que se destacan por su diseño estilizado con forma de cuadro

En el segmento de televisores de estilo de vida, Samsung ha anunciado las novedades de su televisor que a la vez funciona como marco de obras de arte, The Frame, con la presentación de su edición de 2021.

La nueva versión de The Frame permite más opciones de personalización, así como nuevas opciones de marco, en colores como blanco y rojo. The Frame 2021 viene acompañado de un complemento, My Shelf, que funciona como una estantería para el televisor de 55 pulgadas, para completar el diseño de casa.

Samsung ha ampliado también la cantidad de obras de arte y de contenido que pueden mostrar los usuarios de televisores The Frame, que pasan a tener 6 GB de capacidad interna. El diseño se ha reducido a solo 24,9 mm de grosor, ajustando también el sistema de altavoces para que sea más compacto.

The Sero, el televisor que puede cambiar su orientación y rotar a vertical además de verse en horizontal, pasará a tener soporte para Apple AirPlay 2, y podrán verse también contenidos de la red social TikTok.

Samsung ha presentado el nuevo proyector The Premiere, con un diseño minimalista en tela y bordes redondeados, que permiten obtener pantallas de 130 pulgadas a tan solo 11 cm de separación de una pared.

El televisor The Terrace de Samsung para exteriores LA NACION

The Premiere dispone de dos modelos, LSP7T y LSP9T, con resolución de hasta 4K, y viene equipado también con altavoces, incluyendo un ‘woofer’ de 10W para graves y un ‘tweeter’ para los agudos de 5W.

The Terrace es otro nuevo modelo que se renueva en el catálogo de televisores de estilo de vida de Samsung. Este modelo, que ya se había lanzado en 2020, está diseñado para utilizarse en jardines y exteriores de casas. Cuenta con certificación IP55 contra agua y polvo y ha incrementado su brillo máximo para poder usarse en condiciones de luz natural alta, incluyendo días soleados veraniegos.

Monitores inteligentes para todo tipo de usos

La compañía también presentó Odyssey, sus monitores para el público gamer

Samsung ha aprovechado su evento para anunciar también sus novedades en su catálogo de monitores, entre los que ha destacado la llegada del nuevo dispositivo multiusos Smart Monitor.

Smart Monitor es un nuevo dispositivo híbrido entre profesional y personal, que puede utilizarse tanto para trabajar como para ver la televisión, y que la compañía ha definido como “una pantalla para todo para quienes teletrabajan”.

El Smart Monitor de Samsung cuenta con Microsoft 365 integrado y es compatible con AirPlay 2 de Apple y DeX de Samsung

Esta pantalla incorpora Microsoft 365 sin necesidad de usar otro dispositivo, para que los usuarios puedan hacer tareas como revisar el correo, y también puede conectarse con AirPlay 2 de Apple o Dex de Samsung.

En el caso de monitores gaming, el modelo con pantalla curva Odyssey G9 se ha renovado con la incorporación de la nueva tecnología de matriz cuántica, con miniLED y curva de 1000R, pero con también modelos planos (G7, G5 y G3).

Flip, el monitor pizarra de Samsung compatible con lápices ópticos tipo stylus

Entre el resto de especificaciones de Odyssey G9, se incluyen la tasa de refresco de 240hz, así como soporte para alto rango dinámico HDR2000.

Samsung Flip, la pizarra electrónica de Samsung, ha recibido por su parte la incorporación de un modelo más grande, de 75 pulgadas, con la que puede usarse de forma táctil mediante lápices ópticos.

Barras de sonido

El evento de Samsung ha servido también a la compañía para mostrar sus novedades en barras de sonido Q, con modelos que incluyen el primer sonido de canal 11.1.4 de la industria.

Las barras de sonido Samsung Q están equipadas con 21 altavoces, con soporte DTS X, y compatible con tecnología Q Symplhony, que comunica los altavoces conectados, mientras que la función ‘spacefit sound’ optimiza el sonido según la distribución de la habitación.

Barras de sonido Q Series 2021 de Samsung

Samsung ha comenzado a colaborar con Dolby para desarrollar contenido compatible con su certificación Dolby Audio. Por su parte, el sistema de audio inmersivo Dolby Atmos está presente en las nuevas barras de sonido de Samsung de 2021.

Para reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad, Samsung se ha comprometido a utilizar mandos con baterías solares y no pilas para todos sus televisores de modelos de 2021 y posteriores.

