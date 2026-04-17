La canción más escuchada de iTunes fue generada con inteligencia artificial

Una canción se posiciona en el podio de los temas más escuchados en iTunes hace más de 15 días. Pero un detalle ha despertado polémica entre la audiencia: se trata de una canción creada, en parte, por la inteligencia artificial.

Según detalla la página web con el ranking, IngaRose es la artista detrás de este tema, bautizado como “Celebrate me”. El perfil de la cantante en YouTube cuenta con esta descripción: "Letras escritas por humanos, historias reales. Stems y arreglos refinados usando Suno -herramienta de inteligencia artificial que crea música automáticamente-. Cantantes que quieran dar vida a estas canciones o necesiten un compositor, pónganse en contacto“.

Aunque se apoya en la IA, el perfil de la supuesta artista cuenta con más de 200 videos y 82.600 suscriptores. Según algunos medios internacionales, el responsable de estas producciones es Dallas Little, de Greenville, Carolina del Sur. De hecho, no sería la primera vez que publica videos de canciones que parecen muy verosímiles, pero que fueron generados con IA. Algunos de sus últimos éxitos fueron publicados con el nombre artístico de “Eddie Dalton”.

La inteligencia artificial está cada vez más presente en distintas industrias, redefiniendo las reglas de juego. En el caso del mundo musical, no es la primera vez que ocurre un caso de este estilo: en 2023 se generó un amplio debate cuando la canción titulada “Heart on My Sleeve” se presentó en las categorías de Mejor Canción de Rap y Canción del Año de los Premios Grammy. La pieza fue compuesta por un creador musical anónimo conocido como Ghostwriter, que utilizó la IA generativa para simular las voces de artistas como Drake y The Weeknd. Luego de una larga discusión, la Recording Academy -la organización detrás de los Grammy- confirmó que la canción era elegible debido a su autoría humana.

Hace dos años, una canción generada por IA se presentó como candidata a la premiación de los Grammy 2024 Los Angeles Times

Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado una cantante que parecía ser virtual, con una voz creada con inteligencia artificial (IA), se posicionó en lo más alto de uno de los rankings de canciones más populares en Estados Unidos. “Walk My Walk”, de Breaking Rust, la artista sin identidad revelada, se volvió la canción de country más descargada, según datos publicados por la revista Billboard, especializada en música.

Aunque en redes sociales o en plataformas de streaming, ni Breaking Rust ni sus creadores dicen utilizar IA, todo indicaba que la canción había sido creada con IA (detalles como que la voz no estuviera asociada a ningún cantante y que las ilustraciones, fotos y videoclips hayan sido creados muy probablemente mediante inteligencia artificial).

El debate se centra no solo en qué tan valiosa es una pieza musical generada por IA, sino también en que muchas veces estos modelos se entrenan con datos, imágenes y voces de artistas, sin pedirles permiso o licencia de uso. Muchos casos de este estilo se encuentran en litigio sin resolución definitiva, lo que despierta incertidumbre sobre el camino y solución que adoptarán.