Motorola fue el fabricante número 1 de celulares en la Argentina en el último trimestre de 2021

Motorola dice que terminó 2021 como el fabricante número 1 de celulares, con el 45,2 por ciento del mercado local en el último trimestre del año, superando a Samsung, el líder histórico desde al menos 2005 (que no está muy lejos: ese trimestre terminó con el 42 por ciento). Los números salen del IDC Mobile Phone Tracker, un sistema que sigue el envío de unidades en el país y en la región por trimestre. Si se hace la suma de los cuatro trimestres, Samsung sigue adelante tomando 2021 completo (con casi el 48% de las unidades en el año), pero aún así Motorola lo toma como una victoria enorme: superar -aunque sea en un período- a la compañía surcoreana parecía imposible hace unos años.

Hay otras formas de medir la presencia de una marca en un segmento (por facturación, por ejemplo), pero el de unidades enviadas (es decir, teléfonos que salieron de la fábrica y llegaron a los puntos de venta) es uno de los sistemas de medición estándar a nivel internacional. La compañía ya había anunciado en 2021 que la marca tuvo, en la Argentina, la participación de mercado más alta del mundo, con el 36% de la torta local en el tercer trimestre del año.

“Igual será un año de subas y bajas -advierte Germán Greco, gerente general de Motorola en el país-. Habrá trimestres que estaremos más arriba, otros más abajo. Es inevitable. Pero es un logro enorme”, afirma, para una compañía pionera que estuvo en el fondo del mercado y pasó por dos ventas (a Google primero, a Lenovo en 2014), y que a diferencia de otros gigantes caídos, como BlackBerry (que ya no tiene celulares) o Nokia (que delegó en HMD esa apuesta, con suerte dispar), supo reinventarse y prosperar.

Tal es así que la compañía hoy está tercera en Estados Unidos (detrás de Apple y Samsung) y segunda en América Latina (detrás de Samsung, el líder mundial), donde tiene el 22,7 por ciento de las ventas. En la Argentina, además, logró crecer en un mercado que está viviendo su propia expansión: pasó de 6,5 millones de teléfonos en 2020 a 9,5 millones en 2021, según estimaciones de la consultora Carrier y Asociados; para este año esperan un número similar, que si bien es auspicioso sigue lejos de los 13,3 millones de teléfonos que salieron de Tierra del Fuego en 2017.

“Hay una demanda contenida de gente que no se actualizó al ritmo que quería, que en 2020 no pudo comprar un teléfono y ahora necesita renovarse porque no puede estar sin el teléfono, que es una herramienta de trabajo”, advierte Greco. Y pone como una de sus apuestas la renovación frecuente de modelos: en las próximas semanas estará disponible el Moto Edge 30 Pro, un teléfono de alta gama que llega seis meses después de la generación anterior, el Moto Edge 20 Pro. Esa iteración semestral no es exclusiva de la compañía: OnePlus, por ejemplo, tiene una dinámica similar, con dos modelos presentados en el año, y Sony hizo lo propio durante años. La renovación puede sorprender a algunos usuarios, pero le permite actualizar su oferta con mayor rapidez, aún si termina con volúmenes menos para cada modelo.

La entrada a la gama alta con la línea Edge, que la compañía había ignorado durante años, tiene que ver también con expandir el mercado posible al que llega la empresa (el 5% del mercado argentino de sde gama alta), más allá de la gama media, cubierta con la línea Moto G, y darle otra prestancia a la compañía, pensando en un futuro global donde hay varios jugadores como Xiaomi y Oppo, que están cerca de instalarse en Tierra del Fuego en 2022 para disputarle ventas a Samsung, Motorola y Alcatel, que actualmente dominan el mercado nacional. “Tener un buen socio local es clave para competir desde Tierra del Fuego -advierte Greco- y lleva unos años hasta que ordenás todo. Pero es bueno, la competencia es buena para todos, nos incentiva a todos a mejorar y eso beneficia a los consumidores”.