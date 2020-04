El Motorola Edge llegará a la Argentina en los próximos meses; tiene 3 cámaras traseras y una pantalla sin bordes de 6,7 pulgadas, además de un procesador Snapdragon 765

Ricardo Sametband Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 13:00

Motorola presentó hoy dos nuevos teléfonos, los Edge y Edge+ . Cumplen con la promesa de su director, Sergio Buniac, de llevar a su empresa a un segmento del que se mantuvo alejado por bastante tiempo: el de los smartphones de alta gama, muy competitivo en precio y exigente en prestaciones.

"Llevábamos varios trimestres con un flujo positivo [sin perder dinero] y era el paso que nos parecía que teníamos que dar", dijo Thomas Milner, jefe global de marketing de producto. De esa decisión nacieron dos dispositivos: el Motorola Edge y el Edge+.

El primero, el Motorola Edge , es el que está confirmado para la Argentina en cuanto lo permita la pandemia. No tiene precio local oficial, pero en los mercados internacionales tendrá un precio de entre 599 y 699 dólares, según el país; el primero será Italia, en mayo próximo.

Motorola Edge+

La compañía tiene un segundo modelo, más sofisticado, que por ahora no está en los planes de mercado argentino: la gran diferencia entre el Motorola Edge+ y el Edge está en la cámara principal, que en el Edge+ es de 108 megapixeles (como usa Xiaomi), que le permite grabar videos en 6K; y en el procesador, que es un Snapdagon 865 (el tope de línea de Qualcomm), acompañado de 12 GB de RAM. Ofrece carga inalámbrica bidireccional, como Samsung y Huawei. Y tendrá un precio internacional superior: 1000 dólares. Uno de los motivos por los que no tiene fecha para la Argentina es por el tipo de conectividad 5G que ofrece, que no es la elegida por ahora para nuestro país.

El Motorola Edge+ tiene una cámara principal de 108 megapixeles, acompañada de un zoom 2x y un gran angular que también permite una toma macro; el chip es un Snapdragon 865 y tiene 5000 mAh

La pantalla de los teléfonos

Los Motorola Edge y Edge+ tienen una pantalla de 6,7 pulgadas en formato 21.9 (es decir, más alargado que lo usual, para que entre cómodo en la palma de la mano) y resolución FullHD+; la pantalla se curva casi 90 grados y ocupa ambos laterales, y tiene una tasa de refresco de 90 Hz , como muchos de los smartphones de alta gama que llegan al mercado (el OnePlus 8 Pro, por ejemplo, lo lleva a 120 Hz ). Este número define cuántas veces se renueva por segundo una imagen en pantalla, como los fotogramas de una película; cuanto más alto es el número, más fluidos son los movimientos. También puede mostrar contenido compatible con HDR10+ (como los televisores y otros smartphones de alta gama), típicamente películas y series, que mejora el tratamiento de claroscuros en una imagen.

Motorola incluyó parlantes estéreo, conector USB-C y salida de audio analógico en ambos dispositivos

Según Milner, la compañía implementó diversas técnicas para evitar que el contacto de la mano en esos laterales sea tomado por error como una orden; a la vez, en otras ocasiones, lo aprovecha (en los videojuegos, por ejemplo) para ofrecer botones adicionales en el borde de la pantalla, como ofrece otro fabricante chino, Nubia, en su línea Red Magic. De hecho, los bordes se pueden apagar (para evitar que alguna app se "derrame" por ese costado); la compañía implementó también una barra emergente con accesos a aplicaciones, al estilo del panel Edge de Samsung, que también permite llegar a la parte superior de la pantalla sin cambiar la posición de la mano.

En la pantalla está integrado el sensor de huellas digitales, además.

La cámara

El otro punto donde Motorola está especialmente orgullosa del Edge es en la cámara, con un sensor de 64 megapixeles y 1/1.72 de tamaño (algo más grande de lo usual); al igual que otros fabricantes, la compañía implementa la técnica del pixel binning, que combina cuatro elementos del sensor por cada pixel de la imagen que genera, ofreciendo más sensibilidad con poca luz y menos ruido; también tiene un modo nocturno, HDR en los retratos con fondo fuera de foco, otra cámara de 8 megapixeles con un zoom 2x, y una tercera lente gran angular de 16 megapixeles, que también sirve para tomar fotos en modo macro (a 2 cm de su objetivo). Un cuarto sensor ToF mide la distancia de los objetos a retratar para mejorar el foco y el bokeh. La cámara frontal es de 25 megapixeles.

El Motorola Edge tiene una cámara principal de 64 megapixeles y usa pixel binning (toma cuatro muestras para cada pixel de una foto de 16 megapixeles); el Edge ofrece un sensor de 108 megapixeles para lograr fotos de 27 megapixeles

Este es quizá el punto de mayor incógnita: Motorola no es una compañía que sea conocida por lo estelar de sus cámaras, y entra en un rubro muy atento a los detalles; deberá probar que tiene cómo competir, más allá del hardware.

La del Edge+ es de 108 megapixeles (en tamaño 1/1.33") y tiene estabilización óptica de las cámaras principales; además, el zoom óptico es de 3 aumentos.

El procesador y más allá

El Motorola Edge tiene también parlantes estéreo (lo más potentes que haya hecho la compañía, según Milner), conector de audio analógico, conector USB-C y conectividad 5G , que se combinan con un procesador Snapdragon 765 de Qualcomm, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (expandible). La batería del Motorola Edge es de 4500 mAh , con carga rápida; la compañía dice que debería lograr dos jornadas de uso sin problemas.

El Edge+ suma un procesador más rápido ( Snapdragon 865 ), más RAM (12 GB) y almacenamiento (256 GB), y una batería más grande, de 5000 mAh.

Ambos equipos corren Android 10 , mantienen las notificaciones interactivas que son un clásico de la compañía, al igual que los gestos para activar la cámara y la linterna, y traen una novedad: My UX, que incorpora temas (para cambiar la paleta de colores del equipo y los iconos) y ecualizadores avanzados para la música y los videos.