Muestran un perro robot armado que puede ser transportado por un dron

El video apareció en la red china Weibo, de allí saltó a Twitter y Reddit y se hizo viral. Está producido por el fabricante de armas Kestrel Defense, y muestra una toma que bien podría ser parte de una película de ciencia ficción en un futuro distópico.

En el video se ve como un dron se acerca a un edificio y en una suerte de terraza deposita su carga. Al principio no está claro de qué se trata, pero una vez que el dron se aleja es evidente: un perro robot (similar al de Boston Dynamics, aunque su diseño ha inspirado múltiples variantes) se incorpora y comienza a caminar. En el lomo lleva antenas, alguna clase de receptor y lo que sólo puede interpretarse como un rifle.

Un dron de Kestrel Defense transporta un perro robot artillado

El perro robot artillado es un concepto que ya han desarrollado varios fabricantes de armas, como mostró Ghost Robotics en 2021; en ese caso, incluso, el perro puede llevar un mini dron en el lomo para tareas de reconocimiento. En general, se trata de un dispositivo manejado a distancia: un humano está detrás del gatillo, aunque esté a kilómetros de distancia.

Este perro robot de Ghost Robotics puede llevar un rifle a control remoto en el lomo

Esto no aligera lo terrorífico del asunto, incluyendo referencias a capítulos de Black Mirror, en particular al episodio 5 de la cuarta temporada, llamado Metalhead, donde la protagonista debe escapar de la persecución de perros robot asesinos.

Black Mirror - Metalhead - Trailer

Es ciencia ficción, claro, pero esto no ha evitado que en el último tiempo varios de los grandes fabricantes de este tipo de robots se haya pronunciado en contra de su uso militar. Esto no impide, claro, que otros fabricantes no tomen la idea y la implementen por su cuenta.

Todavía no está clara la viabilidad de este tipo de dispositivos, que más allá de su ductilidad, tienen algunas limitaciones en cuanto a la autonomía de movimiento (tanto por la duración de la batería como por el hecho de que es relativamente fácil alcanzarlos con un tiro, ya que no tienen capacidad para esconderse rápido), el alcance del sistema de manejo remoto, el costo, la precisión y otras cosas más. Aun así, está claro que una parte importante de la industria militar tiene en claro que en el futuro los robots serán una parte importante de cualquier contienda bélica.

