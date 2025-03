MWC 2025: Nubia apuesta por el diseño y la IA para sentarse con sus celulares en la mesa de los grandes

En el inicio del Congreso Mundial de Móviles (MWC 2025) que se hace en Barcelona esta semana, la firma china Nubia presentó este lunes una serie de dispositivos con los que busca dejar de ser considerada una subsidiaria fashion de la compañía de telecomunicaciones ZTE para competir en forma directa con los jugadores más importantes del mundo de los smartphones.

Lo hizo con modelos que la compañía, que desembarcó en la Argentina a mediados del año pasado, ya confirmó para la Argentina: estarán disponibles en nuestro mercado en los próximos meses.

El plegable

Un ejemplo es el Nubia Flip 2, la segunda iteración de su smartphone plegable con tapita; amplía la pantalla externa a 3 pulgadas. Sigue siendo más chica que las de los Razr de Motorola o los Galaxy Z Flip de Samsung más recientes, pero ya permite ver todo tipo de aplicaciones en esa pantalla para no tener que abrir el panel interno plegable de 6,9 pulgadas y, lo más llamativo, incluye una batería de 4325 mAh, un número inusualmente alto para este tipo de dispositivos, lo que acompañado por un chip Dimensity 7300X (de gama media), 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento debería darle una muy buena autonomía a este equipo, lo que no evita que incorpore funciones de IA como traducción en tiempo real y mejoras en las fotos que toman su cámara externa de 50 megapixeles (el otro lente es un sensor de profundidad). Tendrá un precio internacional de 700 dólares. El precio para la Argentina no es público todavía.

El Nubia 2 Flip tiene una mejor bisagra y una pantalla externa más grande

Los de fotografía

Nubia también presentó dos smartphones que hacen foco en la fotografía: el Z70 Ultra, y el Focus 2 Ultra. Este último rinde homenaje a la fotografía tradicional con un anillo que rodea al bloque de cámaras y que sirve tanto para operar manualmente la cámara (y hacer un acercamiento) como para pasar entre varios filtros de color e interactuar con otros elementos del teléfono. El equipo tiene también una cámara principal con un sensor de 1/1.55″, pantalla de 6,8 pulgadas con tasa de refresco a 120 Hz, y una batería de 5000 mAh.

Un Nubia Focus 2 Ultra; el anillo que rodea las cámaras gira para interactuar con el teléfono y con la app para sacar fotos

El otro modelo es el Nubia Z70 Ultra, que como su antecesor (el Z60 Ultra) tiene un diseño con un bloque de cámaras particular, incluyendo la principal, que tiene una distancia focal equivalente a los 35 mm de una cámara convencional, contra los cerca de 25 mm de la mayoría de las cámaras de smartphones, destacada por un anillo enorme en la parte de atrás del teléfono; además, tiene apertura variable ajustable manualmente, lo que permite un encuadre levemente diferente para su sensor de 50 megapixeles; también tiene un gran angular y un zoom de 2,7x tipo periscopio. Y un detalle genial: un botón de dos pasos, tipo obturador de cámara, en el lateral del teléfono.

Un Nubia Z70 Ultra

El sensor principal y el del zoom tienen estabilización óptica, y Nubia aplica IA en todo el proceso de captura de la imagen: para la composición, para mejorar la definición de la imagen en un zoom, para hacer panoramas y también para otras funciones generales del teléfono, que completa sus especificaciones con un chip Snapdragon 8 Elite (el más poderoso del mundo Android, junto con el Mediatek 9400), 12 o 16 GB de RAM según el mercado, y hasta 1 TB de almacenamiento.

Tiene además de una batería de 6150 mAh y una pantalla de 6,85″ con tasa de refresco a 144 Hz (ideal para juegos y videos; es la cantidad de veces por segundo que se muestra la imagen en pantalla) y una cámara frontal que queda oculta detrás de la pantalla cuando no se usa y no interrumpe la pantalla con un círculo negro, una tecnología en la que ZTE -la madre de Nubia- fue pionera. La batería es de 6150 mAh y tiene carga rápida de 80 watts.

Nubia vende una versión con un diseño inspirado en “La noche estrellada” de Van Gogh como alternativa a los más clásicos negro y blanco.

El Z70 Ultra se perfilaba, en varias reseñas, como uno de los smartphones orientados a fotografía del año, pero ahora deberá competir con pesos pesados como el flamante Xiaomi 15 Ultra, que se presentó ayer en esta feria.

Los gamer

Nubia apuesta también por el mercado gamer, donde ocupa la mayor parte de las ventas (con Asus como el principal competidor con los ROG Phone). Lo que califica a un smartphone de gamer no es tanto el procesador para gráficos (el mismo que está presente en un smartphone convencional) sino todo lo que lo acompaña en el equipo: principalmente, los gatillos en el marco del teléfono para facilitar la interacción con los juegos sin ocluir la imagen en pantalla.

En el caso del Redmagic 10 Pro, el teléfono se destaca además por tener un ventilador integrado (como una notebook) para bajar la temperatura interna del teléfono en una sesión de juegos intensa, y tener una batería de 7050 mAh en un equipo que físicamente tiene el mismo tamaño de un Galaxy S25 Ultra de Samsung o el iPhone 16 Pro Max, pero un 40% más de batería.

El Redmagic 10 Pro tiene una cámara frontal invisible; el dorso del teléfono se puede iluminar con varios LEDs RGB

Lo combina con un chip Snapdragon 8 Elite, una pantalla de 6,8 pulgadas a 144 Hz, y varias funciones de IA, tanto para asistir al usuario durante el juego como para optimizar la calidad de la imagen y evitar “tironeos” en la fluidez del video con un juego muy exigente.

El lateral del Redmagic 10 Pro con los gatillos en las puntas y la rejilla para el ventilador interno expulse el aire caliente del interior

Ese es el tope de línea: la compañía también renovó su teléfono gamer más modesto, ahora con el Neo 3 y el Neo 3 GT, que usan un chip Unisoc T8300 5G para bajar costos, y compensan con una pantalla de 6,8 pulgadas a 120 Hz, una batería de 6000 mAh y los consabidos gatillos laterales.

Un Nubia Neo 3 GT

Nubia también está apostando por la IA en el uso habitual de sus nuevos teléfonos: por ejemplo, a la integración con Gemini, la IA generativa de Google, le suma la presencia de unos asistentes virtuales propios de la marca (llamados Demi, Mora y Denver, cada uno con su personalidad y variante de estilo animé), el ya mencionado trabajo en mejorar las fotos, los videos y los gráficos de videojuegos, y las herramientas ya clásicas este año: edición de imágenes, asistencia en la elaboración de textos, y más.

El Music 2 de Nubia ahora permite conectar dos auriculares inalámbricos al mismo tiempo

Nubia dice que estos modelos, junto al Music 2 (que actualiza la propuesta de su antecesor, que permitía enchufar dos auriculares, permitiendo ahora dos auriculares inalámbricos) llegarán a la Argentina en los próximos meses; no hay precios locales, pero el Nubia Z70 Ultra tiene un precio internacional que ronda los 850 dólares, lo mismo que el Redmagic 10 Pro, bastante competitivo para los 1000 dólares de un tope de gama de otras compañías.

