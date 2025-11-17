Netflix ajusta sus precios en la Argentina en todos sus abonos

El viernes Netflix comenzó a avisar a sus clientes que subirá el precio de sus abonos en la Argentina, siguiendo el ajuste que hizo en julio último.

Así, quienes entren a la página de la compañía verán que los precios para nuestro país son de 8999 pesos para el abono básico, de 14.999 pesos para el estándar (con un adicional de 5399 pesos) y de 19.999 pesos para el abono premium, que admite sumar hasta dos miembros extra.

Pero hay que tener en cuenta que estos montos no incluyen los impuestos por tratarse de un gasto en dólares en el exterior.

Así, calculando la carga impositiva, los números finales (es decir, el abono y los impuestos) son de:

Básico: 13.769 pesos

Estándar: 22.949 pesos

Premium: 30.599 pesos

Miembro extra: 8261 pesos (el abono Estándar permite 1, el Premium permite 2)

Estos nuevos montos rigen para el próximo pago del abono; la fecha exacta depende de cada usuario.

Desde abril de este año cambió la forma en que se calcula el precio final de un gasto en moneda extranjera: al llamado dólar tarjeta hay que sumarle un 30% por el impuesto a las ganancias, salvo que se pague con dólares en cuenta.