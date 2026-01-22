Apple y Google, dos de los mayores rivales en el mercado tecnológico, sorprendieron al anunciar un acuerdo estratégico. Este pacto se confirmó este lunes 12 de enero de 2026 y busca renovar Siri, el asistente virtual de Apple, e integrar nuevas funciones de inteligencia artificial en la plataforma Apple Intelligence, apoyándose en la avanzada tecnología de Google.

La alianza marca un giro significativo para Apple, que tradicionalmente prefería desarrollar sus propias herramientas. La decisión subraya la urgencia de la compañía de Cupertino, California, por ponerse al día en el competitivo panorama de la inteligencia artificial generativa, un campo donde sus competidores ya han tomado la delantera.

Además de "salvar a Siri", sumará nuevas funciones de inteligencia artificial a Apple Intelligence Shutterstock - Shutterstock

¿Por qué Apple y Google se asociaron “para salvar a Siri”?

El objetivo primordial de esta alianza es potenciar la inteligencia artificial de los productos de Apple. La compañía de la manzana utilizará la tecnología Gemini de Google para mejorar significativamente las capacidades de Siri y añadir nuevas funcionalidades a su plataforma Apple Intelligence, según el comunicado que hicieron en conjunto para informar la noticia. Esta colaboración surge de la necesidad de Apple de acelerar su incursión en la IA.

¿Por qué Apple eligió la tecnología de Google para este fin?

Tras una “evaluación cuidadosa y exhaustiva”, Apple determinó que Gemini proporcionaba la “base más capaz” y “más sólida” para sus modelos de Apple Foundation y sus ambiciones de inteligencia artificial. Esta elección subraya la robustez de la propuesta de Google en el ámbito de la IA y confirma filtraciones previas que sugerían esta dirección. La decisión también refleja el reconocimiento de Apple de que ponerse al día por su cuenta le habría tomado demasiado tiempo.

¿Qué otras opciones de IA consideró Apple antes de asociarse con Google?

Según informes de prensa, Apple también evaluó posibles asociaciones con otras empresas líderes en inteligencia artificial, como OpenAI (creadores de ChatGPT), Anthropic y Perplexity. La elección final de Google con su tecnología Gemini subraya la evaluación de Apple sobre cuál ofrecía la base más robusta para sus futuras implementaciones de IA.

¿Qué es Gemini y qué rol jugará en los dispositivos de Apple?

Gemini es la inteligencia artificial desarrollada por Google. En el marco de esta alianza, Gemini será la tecnología que sustente las mejoras en Siri y las nuevas características de Apple Intelligence. Sin embargo, es importante destacar que esta integración se ejecutará en los servidores de nube privada de Apple, y no implicará que los servicios de Google o las características de Gemini de Android aparezcan directamente en Siri.

¿Cuándo se esperan ver las mejoras en Siri y qué implicarán?

Se espera que el asistente de voz rediseñado llegue en la primavera de 2026 en el hemisferio norte, es decir, a partir de marzo. La renovación transformará a Siri en un asistente “mucho más inteligente y útil”, capaz de comprender el lenguaje natural para un control completo del dispositivo solo con la voz. También incorporará “Apple Intents”, que es la integración de Siri con otras aplicaciones para facilitar la interacción y ejecución de tareas.

¿Cómo impacta este acuerdo en la privacidad de los usuarios de Apple?

Apple enfatizó que, a pesar de la colaboración con Google, mantendrá sus “estándares de privacidad líderes en la industria”. La compañía aseguró que su sistema de IA propio se utilizará para potenciar dispositivos como iPhones y iPads, y que la integración con Gemini se gestionará a través de sus propios servidores de nube privada, lo que busca proteger la información del usuario.

¿Existe algún precedente de colaboración entre estas dos empresas rivales?

A pesar de su rivalidad histórica, no es el primer acuerdo entre Google y Apple Shutterstock

Sí, a pesar de su histórica competencia en el mercado de teléfonos inteligentes (iOS vs. Android), ambas empresas han mantenido una lucrativa asociación durante años. Google paga a Apple miles de millones de dólares anualmente para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone y otros dispositivos de Apple. Este acuerdo ha sido objeto de escrutinio antimonopolio, pero un juez permitió que continuara con algunas modificaciones.

