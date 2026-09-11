OpenAI se alió con Morgan Stanley y Evercore, y lanzó un ChatGPT para servicios financieros

OpenAI no se cansa de anunciar nuevos productos y ayer lanzó una nueva funcionalidad abocada al mundo de las finanzas. ChatGPT para Servicios Financieros es el nuevo producto de la tecnológica, que busca ayudar a los equipos abocados a esta industria a desarrollar investigaciones, modelos financieros y materiales personalizados para clientes.

El producto fue diseñado en colaboración con Morgan Stanley y Evercore, y combina datos financieros con el razonamiento de GPT-6 Astra (aunque aclara que seguirá incorporando nuevos modelos a medida que se vayan lanzando). Estas compañías manifestaron que el acceso fiable a los datos y la creación de documentación de alta calidad resultaron ser los principales problemas para sus equipos.

OpenAI presentó una versión de ChatGPT que ofrece servicios financieros

En ese contexto, la nueva plataforma ya trae incorporada y lista para usar toda la información de bases de datos financieras y de mercado (datos de proveedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase, que abarcan transcripciones de ganancias, estados financieros, fundamentos de empresas, empresas privadas y más). De esta forma, los profesionales de las finanzas no tienen que instalar, configurar ni programar puentes técnicos para consultar esta información, sino que todo viene precargado de forma nativa en la plataforma.

“Estos datos están indexados y alojados por OpenAI para ofrecer mayor precisión y nuevas funciones, como citas detalladas, de modo que los banqueros puedan rastrear cifras y afirmaciones hasta sus fuentes y verificar las pruebas a medida que avanza su análisis”, detalló el comunicado de lanzamiento, que también aclaró que están trabajando con otras empresas -para las cuelas muchos clientes ya cuentan con suscripciones de datos- en la integración de inicio de sesión compartido y gestión de derechos. Entre ellas, se encuentran S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva y Moody’s.

Jager McConnell, director ejecutivo de Crunchbase, uno de los socios de OpenAI para este producto, aseguró en el comunicado de lanzamiento: “El valor de la investigación financiera depende de la calidad de sus datos de entrada, pero encontrar y validar datos fiables del mercado privado a partir de fuentes públicas puede resultar difícil. Ahora, los datos estructurados de empresas privadas de Crunchbase, que abarcan empresas, financiación, inversores y adquisiciones, y que se actualizan y verifican continuamente, estarán al alcance de los equipos financieros que utilicen ChatGPT. Con los datos de Crunchbase, los equipos financieros pueden pasar de las preguntas a la información relevante mucho más rápido”.

Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI Jose Luis Magana - FR159526 AP

OpenAI explicó que GPT-6 Astra cuenta con tres de las capacidades básicas necesarias para el trabajo en servicios financieros: recuperación de información, razonamiento financiero y generación de artefactos. “Puede navegar y comprender cifras, tablas y notas explicativas en documentos financieros; procesar datos, realizar análisis financieros y extraer conclusiones. Además, puede sintetizar todo este trabajo con precisión en documentos, hojas de cálculo y presentaciones”, detallaron en el comunicado.

La empresa aseguró que, con el tiempo, entrenarán sus modelos para que encuentren, interpreten y utilicen los datos “como lo hacen los mejores analistas”.

En cuanto a la seguridad de los datos e información que las empresas vuelcan en este producto de ChatGPT, explicaron que se basa en el inicio de sesión único (SSO) SAML, el aprovisionamiento SCIM y los controles de acceso basados ​​en roles de ChatGPT Enterprise. Esto implica, entre otras cosas, que los datos comerciales de las empresas no se utilizan para entrenar sus modelos de forma predeterminada.