OpenAI cierra su app Sora y anula el acuerdo de US$1000 millones con Disney

El lunes por la tarde, los equipos de Disney y OpenAI estaban colaborando en un proyecto relacionado con Sora, la herramienta de video basada en inteligencia artificial de OpenAI. Apenas 30 minutos después de esa reunión, el equipo de Disney se vio sorprendido por la noticia de que OpenAI iba a abandonar por completo la herramienta, según informó una persona con conocimiento del asunto.

OpenAI anunció la medida públicamente el martes.

“Fue una gran sorpresa”, según la persona, que pidió permanecer en el anonimato para hablar del asunto.

Esta medida supone el primer gran paso del creador de ChatGPT para centrar su negocio en áreas potencialmente más lucrativas, como las herramientas de programación y los clientes corporativos.

Un momento complicado para OpenAI

Sin embargo, la repentina cancelación de Sora ilustra lo complicado que puede llegar a ser el proceso de racionalización en un momento en que OpenAI se prepara para una salida a bolsa que podría producirse a finales de este mismo año.

La decisión sobre Sora supone el fin de un acuerdo multimillonario de US$1000 millones entre Disney y el fabricante de ChatGPT que se anunció hace poco más de tres meses. Como parte del acuerdo de tres años, Disney dijo que invertiría 1000 millones de dólares en OpenAI y prestaría más de 200 de sus personajes icónicos para su uso en videos cortos generados por inteligencia artificial.

No obstante, la transacción entre las empresas nunca se cerró, según afirmaron otras dos fuentes cercanas, y no se transfirió dinero.

Los ejecutivos de OpenAI llevan tiempo debatiendo el destino de Sora. El funcionamiento de la aplicación de video con IA requería importantes recursos computacionales, según una cuarta fuente, y dejaba a otros equipos con menos capacidad.

Aun así, algunos miembros del equipo de Sora en OpenAI se sorprendieron cuando se les informó de los cambios el martes por la mañana, según una de esas personas y otra fuente. El anuncio se hizo apenas un día después de que OpenAI publicara una entrada de blog sobre los estándares de seguridad de Sora.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

“Nos despedimos de Sora... sabemos que esta noticia es decepcionante”, dijo el equipo de Sora en una publicación en la red social X, y añadió que más adelante se compartirían los plazos para la aplicación y la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), así como los detalles sobre la conservación del trabajo de los usuarios.

La apuesta por una superaplicación

Los ejecutivos de OpenAI se centran ahora en otras áreas, como la robótica y el desarrollo de inteligencia artificial general. La empresa está integrando más de sus capacidades en una única superaplicación. Para reflejar ese cambio, el cargo de Fidji Simo pasó de ser directora ejecutiva de aplicaciones a directora ejecutiva de implementación de inteligencia artificial general.

Por otra parte, el director ejecutivo Sam Altman dijo que los equipos de seguridad y protección de OpenAI ya no reportarían directamente a él.

Un portavoz de Disney dijo que el gigante mediático respeta “la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de videos y de reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos”.

Ambas partes están debatiendo si existe otra forma de asociarse o invertir entre sí, según una de las fuentes.

OpenAI presentó Sora por primera vez a principios de 2024, sorprendiendo al mundo tecnológico con un software capaz de generar vídeos de alta calidad, similares a largometrajes, a partir de indicaciones de texto. El lanzamiento impulsó a las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos y China a acelerar el lanzamiento de sus propios modelos de generación de vídeo con IA.

La empresa lanzó la aplicación independiente Sora en septiembre de 2025, permitiendo a los usuarios crear y compartir videos generados por IA a partir de contenido protegido por derechos de autor y compartirlos en flujos similares a los de las redes sociales.

La cancelación de Sora se produce en un momento en que OpenAI se enfrenta a una presión cada vez mayor para potenciar sus productos empresariales y de programación, a medida que se recrudece la competencia de las empresas emergentes rivales de inteligencia artificial y los gigantes tecnológicos.

La estrategia de Anthropic de entrenar sus modelos en programación ha ayudado a que su producto Claude Code gane gran popularidad entre los desarrolladores, lo que le da a la empresa una ventaja sobre OpenAI y otros competidores en el mercado de la IA empresarial.

Con información de Reuters