WhatsApp es una aplicación que permite a conectar a las personas, incluso en la distancia. Por este medio, se puede mandar frases, saludos y dedicatorias especiales para los seres queridos, como pueden ser los hijos. A continuación, palabras para enviarles en el día de su cumpleaños.

Se trata de una ocasión especial en que los padres suelen expresar su cariño e incondicionalidad a sus hijos. Además, es inevitable para ellos recordar el día en que llegaron al mundo y lo que significó en su vida. Enviar unas palabras especiales puede ayudar a transmitir estos sentimientos y complementar los regalos y festejos con emoción.

WhatsApp da la posibilidad de mandar unas palabras de cariño a los hijos en el día de su cumpleaños Shutterstock - Shutterstock

Ante la duda sobre qué mandar, la inteligencia artificial puede ayudar a inspirarse. En ese sentido, ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI, ofreció una serie de propuestas que pueden servir para mandar alguna frase y felicitar a los hijos en su cumpleaños. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web. De todos modos, cabe recordar que se tratan de sugerencias, por lo cual cada persona puede elegir cómo expresar su cariño a sus hijos.

Palabras para enviar por WhatsApp a un hijo el día de su cumpleaños

¡Feliz cumpleaños, hijo/a! Gracias por llenar mi vida de amor y orgullo.

Hoy celebro tu cumpleaños y la alegría inmensa de ser tu madre/tu padre.

Que este nuevo año de vida te regale motivos para sonreír todos los días.

Verte crecer y cumplir años sigue siendo una emoción enorme. ¡Feliz cumple!

Feliz cumpleaños a la persona que cambió mi vida para siempre.

En tu cumpleaños, quiero recordarte lo importante que sos para mí.

Feliz cumpleaños, hijo/a. Que este día esté lleno de cariño, abrazos y lindos recuerdos.

Hoy festejo tu vida y todo lo hermoso que sos.

Feliz cumpleaños, hijo querido, siempre voy a acompañarte.

Cada cumpleaños tuyo es una razón más para agradecer.

Que este nuevo año te encuentre confiando en vos y en tus sueños. ¡Feliz cumple!

Feliz cumpleaños al hijo que me enseña todos los días.

¡Feliz cumple hijo/a! Hoy es tu día y mereces ser celebrado a lo grande.

Que la vida te sorprenda con cosas buenas en este nuevo año.

Feliz cumpleaños, gracias por ser tal cual sos.

Hoy celebro un año más de tu vida y de nuestro amor.

Además de mandar unas palabras por WhatsApp, también se puede complementar un regalo con una dedicatoria especial Shutterstock

Que nunca te falten ganas de disfrutar y aprender.

Feliz cumpleaños al orgullo más grande de mi vida.

En este día especial, quiero desearte todo lo mejor. ¡Feliz cumpleaños!

Gracias por hacerme tan feliz desde el día en que naciste.

Feliz cumpleaños, hijo, ojalá este año te acerque a lo que soñás.

Hoy festejo tu cumpleaños y la persona increíble en la que te estás convirtiendo.

Que cada deseo que pidas hoy esté un poco más cerca de cumplirse. ¡Feliz cumpleaños!

Feliz cumpleaños, siempre voy a estar alentándote.

Tu cumpleaños es una excusa perfecta para decirte cuánto te quiero.

Que este nuevo año te regale paz, alegría y confianza.

Feliz cumpleaños al hijo que ilumina mis días.

Hoy celebramos tu vida y todo lo bueno que traés con vos.

¡Feliz cumpleaños, hijo/a! Que sigas creciendo con valores, fuerza y sensibilidad.

Feliz cumpleaños, gracias por tanto amor.

Cada año que cumplís reafirma lo orgulloso que estoy de vos.

Que este cumpleaños marque el inicio de un gran año.

Feliz cumpleaños, hijo, disfrutá mucho tu día.

Hoy celebro tu risa, tu corazón y tu forma de ser. ¡Feliz cumple!

Que nunca te falte coraje para ir por lo que querés.

Feliz cumpleaños a quien hace mi vida más linda.

No hay edad límite para dedicar unas palabras de cariño a los hijos en el día de su cumpleaños Shutterstock

Deseo que este año esté lleno de experiencias que te hagan crecer.

Hoy es un día especial porque celebramos que estás en nuestras vidas.

Feliz cumpleaños, hijo, gracias por tantas alegrías.

Que este nuevo año te encuentre rodeado de amor.

Tu cumpleaños siempre es una fecha muy importante para mí.

Feliz cumpleaños, ojalá recibas todo el cariño que merecés.

Hoy celebro tu camino y todo lo que todavía falta vivir.

Que este día esté a la altura de lo especial que sos.

Feliz cumpleaños, nunca olvides cuánto te quiero.

Que la felicidad te acompañe en cada paso durante este nuevo año.

Hoy brindamos por vos y por tu vida.

Feliz cumpleaños al hijo que me llena de orgullo.

Que este año te regale motivos para seguir soñando.

Feliz cumpleaños, hijo querido, siempre en mi corazón.