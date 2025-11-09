Para no aburrirse: qué juegos están disponibles con Alexa

Alexa, la asistente virtual de Amazon, es uno de los asistentes digitales más utilizados por su eficacia para la realización de tareas cotidianas. Pero también puede ser una fuente de entretenimiento gracias a los juegos de azar que ofrece.

Desde juegos de azar hasta adivinanzas, estos son los comandos que debes repetir para activarlos y pasar horas de diversión.

El asistente virtual de Amazon es uno de los más utilizados del mundo (Foto: Freepik)

¿Qué juegos de azar puedes encontrar en Alexa?

De acuerdo con Amazon, Alexa cuenta con varias skills entre las que se incluyen cuentos, juegos, canciones y consejos para entretener a todos los integrantes de la familia.

De manera específica, los juegos de azar no se tienen que instalar, sino que es posible activarlos desde la cuenta de Amazon o mediante comandos de voz.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Piedra, papel o tijera

Póker de dados

Volados

Bingo

Lotería

Ruleta

Seguramente ya jugaste alguna vez estas opciones. Pero si tenés dudas, también podés pedirle a Alexa que te explique la dinámica o que te recomiende un juego aleatorio.

Se puede jugar al piedra, papel o tijera con el asistente virtual (Foto: Freepik)

¿Cómo activar los juegos de azar de Alexa?

Como lo mencionamos anteriormente, hay dos maneras de avivar los juegos de azar de Alexa. Te los explicamos paso a paso:

Desde la cuenta de Amazon:

Ingresá a tu cuenta de Amazon por medio del buscador.

Deslizá tu dedo hasta la parte inferior del menú y en la sección “Categorías”, seleccioná “Juegos y curiosidades”.

Seleccioná los juegos de tu interés. No hay un límite, por lo que podés elegir todos los que quieras.

Instalá uno por uno con el botón “Activar”. De manera automática, todos los juegos que descargues aparecerán en los dispositivos que tengan abierta tu cuenta de Amazon.

¡Listo! Ya puedes jugar.

Mediante comandos voz: