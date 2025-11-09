Para no aburrirse: qué juegos están disponibles con Alexa
En tu tiempo libre, podés interactuar con el asistente virtual de Amanzon para divertirte fácilmente; enterate aquí como hacerlo
Alexa, la asistente virtual de Amazon, es uno de los asistentes digitales más utilizados por su eficacia para la realización de tareas cotidianas. Pero también puede ser una fuente de entretenimiento gracias a los juegos de azar que ofrece.
Desde juegos de azar hasta adivinanzas, estos son los comandos que debes repetir para activarlos y pasar horas de diversión.
¿Qué juegos de azar puedes encontrar en Alexa?
De acuerdo con Amazon, Alexa cuenta con varias skills entre las que se incluyen cuentos, juegos, canciones y consejos para entretener a todos los integrantes de la familia.
De manera específica, los juegos de azar no se tienen que instalar, sino que es posible activarlos desde la cuenta de Amazon o mediante comandos de voz.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Piedra, papel o tijera
- Póker de dados
- Volados
- Bingo
- Lotería
- Ruleta
Seguramente ya jugaste alguna vez estas opciones. Pero si tenés dudas, también podés pedirle a Alexa que te explique la dinámica o que te recomiende un juego aleatorio.
¿Cómo activar los juegos de azar de Alexa?
Como lo mencionamos anteriormente, hay dos maneras de avivar los juegos de azar de Alexa. Te los explicamos paso a paso:
Desde la cuenta de Amazon:
- Ingresá a tu cuenta de Amazon por medio del buscador.
- Deslizá tu dedo hasta la parte inferior del menú y en la sección “Categorías”, seleccioná “Juegos y curiosidades”.
- Seleccioná los juegos de tu interés. No hay un límite, por lo que podés elegir todos los que quieras.
- Instalá uno por uno con el botón “Activar”. De manera automática, todos los juegos que descargues aparecerán en los dispositivos que tengan abierta tu cuenta de Amazon.
¡Listo! Ya puedes jugar.
Mediante comandos voz:
- Pedile a tu asistente virtual que juegue contigo con frases como “Alexa, juguemos a los dados”, “Alexa, cara o cruz”, “Alexa, piedra, papel o tijera”, etcétera.
- Inmediatamente, Alexa preparará el juego y te dará las instrucciones para comenzar la partida.
- Tip extra: podés añadir el juego que más te haya gustado a tus “Rutinas” para que se active de manera automática.
- Como podrás ver, la variedad de juegos de azar que ofrece Alexa son perfectos para matar los tiempos de ocio solo o reunir a la familia y amigos.
