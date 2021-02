Perseverance: descifran el mensaje oculto que lleva en su paracaídas la nave que llegó a Marte

“¡Parece que Internet descifró el código en algo así como 6 horas!”, tuiteó emocionado Adam Steltzner, ingeniero de la NASA y parte del equipo del Perseverance, la nueva nave estadounidense que llegó con bien a Marte el jueves último. Se refería al aparentemente azaroso patrón de colores en blanco y rojo en el paracaídas del rover, que pudo verse claramente y quedó registrado en los videos del exitoso aterrizaje.

Video del amartizaje del Mars Perseverance grabado desde las cámaras del módulo de descenso

Supuestamente, dicho patrón tenía la función de ayudar a los controladores de la misión a evaluar la situación y el estado del paracaídas, pero como no es inusual que la NASA deje mensajes ocultos y huevos de pascua en sus misiones, un estudiante francés advirtió que el patrón del paracaídas contenía, en formato binario, el mensaje “Atreverse a cosas grandiosas”, parte de un discurso de Theodore Roosevelt que se convirtió en lema del Jet Propulsion Laboratory (JPL), responsable del Perseverance y otras misiones al planeta rojo. A propósito, en el link del laboratorio hay ahora la primera grabación del sonido ambiente de Marte. Te pone la piel de gallina.

El patrón de colores en el paracaídas del Perseverance, en la cuenta de Instagram Astronomhub

En su tuit, Steltzner incluyó un gráfico con el texto decodificado (”Dare mighty things”) y unos números en el anillo exterior, que serían las coordenadas del JPL. Quien se atribuye el hallazgo que ahora está dando vueltas por las redes es Maxence Abela, estudiante de la escuela de informática Epitech. En sus tuits explicó cómo está codificado el mensaje, dijo que lo descifró junto a su padre, y, de paso, también se quejó de que The Guardian le había atribuido el crédito a una persona que descubrió el acertijo “cuatro horas después que yo”.

En fin, el mensaje en el paracaídas no es lo único curioso que el Perseverance lleva abordo. En esta página de la agencia espacial estadounidense se listan estos objetos, símbolos y lemas que ahora ruedan por Marte, aunque no hay mención al paracaídas. Por mi parte, me enteré del mensaje oculto (bueno, no tan oculto) por una muy buena cuenta de Instagram que les recomiendo a quienes sienten pasión por la astronomía y el espacio, Astronomhub.