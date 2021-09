Photoshopea a sus hijos en situaciones peligrosas y le manda las fotos a la madre

El belga Kenny Deuss, de 33 años, es más conocido en el mundo online como On Adventure With Dad, y está causando furor en Instagram al publicar fotos de sus hijos en situaciones riesgosas. Por supuesto, esas imágenes no son reales, sino que son creaciones que él realiza apelando a la edición de fotos.

Así es como se puede ver a su pequeña Alix en situaciones que toman los clásicos temores de cualquier padre sobre la salud de sus hijos y los exageran al máximo: siendo secuestrada por una gaviota, prendiendo fuego, bebiendo alcohol, dentro de un lavarropas y hasta utilizando una sierra eléctrica, entre otras situaciones delirantes.

En diálogo con LA NACION, Deuss cuenta que comenzó con esta actividad hace un par de años, cuando su pareja, llamada Tineke, retomó sus tareas laborales luego de la licencia por maternidad. “Cada vez que mi novia me pedía una foto para saber si Alix estaba bien, yo le enviaba este tipo de material, porque me parecía divertido”. Desde entonces, diseña imágenes cada vez más elaboradas para enviárselas a ella, al mismo tiempo que las comparte en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 400.000 seguidores.

Paso por paso

Deuss utiliza el software Adobe Photoshop, un clásico dentro del campo de la edición de imágenes para realizar sus creaciones: “Aprendí a usarlo por cuenta propia cuando tenía 15 años, pero recién hace 2 años empecé a descubrir sus funcionalidades a fondo, y así es como logré tener un flujo de trabajo bastante bueno”, cuenta.

Con respecto a su labor creativa, el belga comenta que la mayoría de las veces corrige la luz y las sombras. “Para inspirarme me baso en cuestiones cotidianas y, aunque parezca un trabajo sencillo, crear estas imágenes me toma varias horas porque tengo que pensar la idea y lograr que mis hijos se pongan en la pose correcta. También busco en internet los objetos y fondos que van a aparecer en la imagen”, explica.

Por supuesto, esta actividad es su pasatiempo porque, en realidad, Deuss se desempeña en una sala de conciertos y forma parte de una banda de música llamada The Compleat Angler. En tanto, Tineke trabaja en una tienda de electrodomésticos.

Si bien las fotos son de alto impacto, el entrevistado aclara que las personas no se asustan al verlas ya que rápidamente entienden que se trata de imágenes trucadas. Mientras sigue disfrutando junto a sus hijos en esta tarea creativa y sueña con casarse en Islandia con Tineke, alienta a que otros muestren sus creaciones al resto del mundo: “Hay que crear y mostrar contenido del que uno esté orgulloso. Si bien en el corto plazo puede que no se logre notoriedad, quién sabe lo que traerá el futuro”, reflexiona.

Lejos de perder la inspiración o caer en la rutina, Deuss se expresa exultante y está siempre pensando en innovar: “¡Hay que seguir mi cuenta de cerca porque presentaré proyectos increíbles en el futuro!”.