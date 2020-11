Desde este jueves se podrá volver a reservar la PlayStation 5 a 99.999 o 75.999 pesos en la Argentina, como en septiembre; Xbox entregó sus eqiupos de preventa y traerá otra tanda en 2021

Sony anunció que volverá a poner en preventa una tanda de consolas PlayStation 5 al mismo precio que tuvo en su preventa en septiembre último, es decir, a 75.999 pesos para la versión enteramente digital y 99.999 pesos para la versión que tiene lectora de Blu-ray. La compañía aclara que es un precio sugerido.

Según informó Sony, desde el jueves 19 de noviembre se podrá reservar la PS5 a ese precio, con disponibilidad de los equipos el 16 de diciembre. Sony había dicho antes que la disponibilidad general de la consola de videojuegos en la Argentina sería a partir del 4 de diciembre., algo que se mantiene: el 16 la recibirán quienes la compren ahora en preventa.

El precio de los juegos

La compañía le puso precio también a algunos juegos para la PS5:

Spider-Man: Miles Morales a 7999 o 9999 pesos (versión estándar o Ultimate, respectivamente)

a 7999 o 9999 pesos (versión estándar o Ultimate, respectivamente) Demon's Souls : 9999 pesos por la versión en Blu-ray

: 9999 pesos por la versión en Blu-ray Sackboy: A Big Adventure: 8999 pesos en formato físico.

Las Xbox, para 2021

Microsoft, por su parte, confirmó el éxito de su preventa de consolas Xbox Series X y Series S en la Argentina, y el mundo. En la Argentina, la preventa se hizo el mes pasado, con las consolas a 99.999 pesos la Xbox Series X y 65.999 pesos la Xbox Series S. Las series S comenzaron a entregarse a quienes las compraron en el país a partir del 10 de noviembre y las series X y los controles llegarán desde mañana.

Según Phil Spencer, jefe mundial de Xbox, fue el lanzamiento más popular en la historia de la compañía, sobre todo fuera de Estados Unidos.

Esto no alcanzó, sin embargo, para asegurar una segunda venta de consolas en el país como está haciendo Xbox: la compañía confirmó que prefiere focalizarse en 2021 para renovar en forma oficial la oferta de Xbox en el país. Esto no quita, por supuesto, que alguien decida importar consolas y venderlas en la Argentina en los próximos meses. Pero no será una venta directa de la compañía.