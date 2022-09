PO-80: así es la bandeja tocadiscos que te permite grabar vinilos caseros

Ya se agotó. La idea es, como mínimo, original, y tuvo una repercusión mayor a la esperada. Es una idea de Teenage Engineering, una firma que se dedica a hacer dispositivos de música fuera de lo común. En este caso, una bandeja tocadiscos que también te permite grabar tus propios vinilos.

Quienes desconozcan la prehistoria de la música portátil podrían asumir con toda lógica, en 2022, que si a fines del siglo pasado ya era posible grabar música en un CD virgen (una denominación, dicho sea de paso, que es en sí misma una marca de época), y que si antes también se podía hacer con un cassette convencional, lo mismo podría hacerse con un disco de vinilo.

PO-80 es un tocadiscos que también permite grabar vinilos de 5 pulgadas en forma casera

Esto, sin embargo, no es así, de ahí lo novedoso del PO-80 record factory que vende Teenage Engineering: por 149 dólares se accede a un dispositivo capaz de marcar los surcos en un vinilo vacío que permita, luego, reproducir esa música en otro tocadiscos.

Los fabricantes de este grabador de vinilos advierten, no obstante, que no hay que esperar una calidad de audio similar a la de un master de grabación, ni siquiera de la de un vinilo comercial. Aclaran desde el vamos que es un sonido de baja calidad: monofónico, para discos de 5 pulgadas (no es un long play, sino el single), lo que permite grabar 3 o 4 minutos por lado, según si se graba a 33 o 45 rpm. El sitio incluye unos audios de prueba para que el posible cliente entienda las limitaciones del equipo. Incluso ofrece una herramienta online para “premasterizar” el audio grabado, optimizándolo para una reproducción adecuada por la púa del tocadiscos.

El dispositivo tiene una entrada de audio analógica para suministrar el audio que grabará el PO-80: ideal para ser 100% vintage y regalarle a alguien una grabación nuestra cantando y tocando la guitarra, por ejemplo. La compra del grabador (que también sirve de tocadiscos convencional) incluye 6 vinilos vacíos, listos para grabar. Un pack de 10 vinilos adicionales tiene un precio de 20 dólares.

Una locura, más para esta época digital, en la que el vinilo recuperó en la década pasada una vigencia inesperada. En Estados Unidos lleva 15 años consecutivos de crecimiento de ventas, y representa un mercado de mil millones de dólares. En España, este año superó al CD por primera vez desde 1991 y se quedó con la mitad de las ventas del mercado físico de música (es decir, que no es digital). Esa vigencia ha obligado, también, a repensar la fabricación del vinilo en sí, muy contaminante; el candidato más fuerte a sucederlo es un bioplástico basado en el azúcar.

A propósito: si te gustan los vinilos, LA NACION viene sacando una colección de clásicos y discos nuevos en este formato.