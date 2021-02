Poca demanda: arranque lento de la Prestación Básica Universal, los planes sociales de telecomunicaciones

La adopción de la Prestación Básica Universal (PBU), el plan social de los servicios de telecomunicaciones que las empresas ofrecen desde enero, por ahora arrancó lento. Así coinciden las tres empresas más importantes consultadas por LA NACION. En febrero ya se cumplió un mes de la obligación de tener estos planes. Sin embargo, en rigor los planes recién empezaron a estar disponibles hacia finales de mes, luego de actualizaciones internas al sistema de cada una de las empresas.

Por eso, explican las empresas, todavía no hubo una masiva respuesta de los clientes. Según Telefónica solo hubo 200 pedidos, cifra similar a la de Claro y Telecom. El universo total de potenciales usuarios (únicamente jubilados, trabajadores que cobren menos de dos salarios mínimos, quienes reciben AUH, entre otros) que el gobierno estimaba es de 10 millones de personas. Para tramitarla, hay que completar una declaración jurada en el sitio de Enacom.

La incorporación de estos planes se encuentran dentro de la reglamentación del DNU 690/20, de septiembre, que declaraba a los servicios de telecomunicaciones como servicio público en competencia. Además de establecer una regulación a los aumentos de tarifas (que arrancó en enero, con el 5 por ciento para las grandes empresas), establecía también la disponibilidad de estos planes, conocidos como Prestación Básica Universal. Para celulares incluye llamados de 500 minutos a otros usuarios de la misma compañía, 50 a otras, 500 SMS, y mensajes de texto por Whatsapp ilimitados, por 150 pesos. Además hay paquetes de datos que se pueden añadir: 1 GB por 200 pesos, o 50 MB por día, a 18 pesos.

En tanto, en Internet hay planes de 10 megas por 700 pesos en el AMBA (prestadores con 50 mil accesos totales) y por la mitad de velocidad al mismo precio en el resto del país.

Por qué aún no arrancó

“La poca demanda se puede deber a varios factores que no son excluyentes; hay algunos planes que no son atractivos por sus limitaciones. El diferencial de precios no justifica esa menor prestación. Por ejemplo: por 500 pesos, hay un plan que te da el triple de gigas, más minutos, Whatsapp completo gratis. Y solo por 150 pesos más, lo que vale un café. Y realizar un trámite siempre es una barrera. Comunicarte y pedir la prestación es un disuasor. La moraleja es que si querés beneficiar a la población, siempre es más efectivo llevar adelante políticas que mejoren sus ingresos, antes que ofrecerle productos más baratos pero que sean recortados. Por ahora el PBU no da la impresión de que vaya a ser un factor desequilibrante”, opina el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier. “Una forma de mejorar los ingresos es ofreciendo algún tipo de subsidio vía fondos del Servicio Universal, para que el consumidor pueda adquirir, por menos precio, un producto convencional y no uno recortado”, agrega.

En el gobierno admiten la lentitud en la cantidad de clientes, pero creen, en cambio, que “el primer impacto de la creación de la Prestación Básica Universal (PBU) fue altamente positivo, no solo por la cantidad de solicitudes generadas para aplicar a la misma, sino porque hubo empresas que incluso mejoraron los planes y los hicieron aún más accesibles para los usuarios y las usuarias. Esto demostró que al ser los servicios TIC públicos, esenciales y en competencia, las empresas pueden mantener su rentabilidad e incluso mejorar los precios establecidos en la PBU”, señala Claudio Ambrosini, presidente de Enacom.

También señaló que “a partir de ahora, el Gobierno nacional comenzará una campaña de promoción de la Prestación Básica para que los usuarios y las usuarias estén al tanto de esta política de democratización del acceso a los servicios TIC, fundamental en el mundo de hoy. Por lo tanto, si bien la Prestación está activa desde el 1 de enero de este año, esperamos que el punto alto de aplicaciones sea entre febrero y marzo”, adelantó.

Números de una industria madura

La industria de las telecomunicaciones presenta un escenario diferente a otras. Según el sitio de datos de Enacom, por ejemplo, durante el trimestre julio septiembre de 2020 hubo récord de usuarios de banda ancha fija. También subieron los de TV Paga. Sin embargo, en el ámbito de la telefonía móvil, cayó la cantidad de usuarios, tanto de los prepagos (los que realizan cargas) como de los pospagos (con factura). También disminuyó la ganancia en pesos (aunque había llegado al pico en el trimestre anterior). Durante el año pasado estuvieron congeladas las tarifas y también se impidieron los cortes de servicios. Desde enero se permitió un 5 por ciento de aumento.