Pokémon Pocket: así es el nuevo juego de cartas gratis para coleccionar y luchar

El juego cartas coleccionables de Pokémon es un éxito mundial desde hace ya casi 30 años. Tanto su perfil coleccionable como su juego físico, es una pasión para millones de personas alrededor del mundo que coleccionam cartas clásicas como nuevos diseños que salen con las expansiones. Además, es un juego de cartas altamente popular, donde las reglas se actualizan y mejoran con nuevas cartas año tras año. Pero esto es en el mundo de ítems coleccionables físicos.

En el mundo digital había una opción de coleccionar y jugar en línea al mismo juego de cartas con el Pokémon TCG Live, una aplicación gratuita que permitía hacer partidas en línea y poder coleccionar las mismas cartas que el juego físico. Ahora la nueva app Pokémon Pocket (que debutará en iPhone y Android a fines de octubre) viene a aportar una nueva manera de coleccionar y jugar, adaptado a los smartphones modernos y como se juega hoy en día, con partidas más rápidas y concretas.

Es que Pokémon Pocket tendrá sus propios mazos que se podrán coleccionar de manera gratuita con animaciones, efectos y diseños exclusivos que no se podrían ver en cartas físicas. En algunos casos, estas cartas serán animadas y expandirán su arte a mundos profundos y coloridos repletos de personajes.

Pero quizás lo más importante, además de la colección, es que el juego para móviles de cartas viene a adaptarse a las generaciones actuales y los tiempos, ya que será más corto y simplificado. Keita Hirobe, director ejecutivo de The Pokémon Company, habló con LA NACION y comentó el porqué de este nuevo formato y el motivo para tener dos apps para jugar juegos de cartas Pokémon: “Pocket es algo que queremos que disfrute un público más amplio”, comentó el japonés, a lo que agregó: “el juego TCG Live era una extensión digital del juego físico de cartas, una herramienta más si se puede decir. En este caso Pocket será más fácil de acceder y menos complejo para aprender, pero con el foco de poder acceder a coleccionar directamente en los smartphones”.

El uso sin costo de Pokémon Pocket

Lo interesante de esta nueva idea es que si bien se podrá pagar para expandir el acceso al juego y conseguir paquetes, se garantiza que los que no paguen y usen la versión gratuita tendrán acceso a abrir dos paquetes por día luego del tutorial que otorgará más beneficios para armar tu mazo y colecciones con la posibilidad de abrir más paquetes cumpliendo misiones y desafíos. Además, podremos ver qué cartas especiales sacan nuestros amigos y cercanos, y podremos ir a una especie de lotería para ver si logramos sacar alguna carta que también sacaron ellos.

Todo esto se podrá hacer con las monedas obtenidas dentro del juego que se juntarán cumpliendo objetivos, misiones y partidas. En caso de tener el pase premium, vamos a poder abrir tres paquetes por día en vez de dos y tendremos acceso a eventos y campañas especiales y relojes de arena para acelerar los tiempos. Esta primera colección de cartas, llamadas, Gemas Formidables, tendrá 200 cartas y vendrán cinco por paquete.

Así es el nuevo juego Pokémon Pocket

Cómo se jugará a diferencia del original

En este juego tendremos un mazo de 20 cartas (que podremos armar con las que saquemos de los paquetes que abrimos) y vamos a competir en línea o contra la IA en un juego a tres puntos. Vamos a mezclar y recibir una primera tanda de cartas, con las que vamos a elegir cómo presentarlas. De allí vamos a elegir un pokémon “básico” titular y luego, si tenemos, hasta tres suplentes. De a turnos, vamos a poder evolucionar los pokémones si sacamos la carta correspondiente a la evolución y usar a cartas de mejoras para planear una estrategia. Una vez armado nuestro juego vamos a atacar con el poder que elijamos de nuestro pokémon titular, que funciona con niveles de energía, que se otorgan de a 1 por turno.

A diferencia del juego original, ahora los mazos para jugar serán de 20 cartas en vez de 60, y no tendrán más cartas de energía, que se recibirán automáticamente cada turno. Esto, además de ser a tan solo tres puntos, reduce ampliamente el tiempo de juego, acercándolo a ser un juego estratégico, pero rápido, como puede ser el Marvel Snap, para dar un ejemplo. Tendremos un Pokémon activo y tres “suplentes” sobre el panel de juego. Acá, en vez de 6 cartas de premio, el ganador será quien sume 3 puntos por sobre el rival, que será vencer a 3 pokémones regulares durante los turnos, o bien a uno común y uno especial “EX” que dará dos puntos. También vamos a poder crear nuestros mazos, y personalizar el fondo, la moneda y varios detalles de nuestra imagen de partida. Ryo Tsushikwa, director creativo de Creatures Inc. comentó: “Queremos que este juego sea una puerta de entrada y que sea fácil entrar a jugarlo con partidas más cortas y reducidas, pero también vamos a expandirlo para que se pueda generar un aspecto estratégico con mecánicas de juego interesantes para los jugadores más avanzados”

Para coleccionar: las cartas no serán las mismas que en los paquetes físicos

Otra gran diferencia con el otro juego digital TCG Live, es que los mazos, expansiones y cartas no serán las mismas que en la versión física. Acá vamos a tener una versión independiente del juego, tanto en sus reglas, como en sus colecciones y diseños. En esta nueva versión digital vamos a poder coleccionar cartas, intercambiarlas (en una actualización posterior) y tener nuestras propias carpetas y vitrinas digitales. Con varios formatos para ver y repasar nuestras colecciones, entre ellos, displays con las cartas más difíciles de conseguir. Uno de los puntos más interesantes y llamativos para los coleccionistas, es que en este formato, vamos a poder ir “mejorando” las cartas con detalles, destellos y bordes distintos, y en los casos de las cartas más especiales, de tres estrellas doradas llamadas cartas inmersivas, vamos a poder hacer clic sobre ellas y se va a desplegar una animación que nos meterá dentro del arte de la carta, dejándonos explorar todo el diseño, y recorriéndolo en profundidad. Satoru Nagaya, director artístico de Creatures Inc., la firma que diseñó el juego de cartas original, comentó que el arte de las cartas será un punto fuerte del juego: “vamos a mantener lo genial del arte de las originales, pero además, con un agregado que no se puede tener en lo físico, que es la animación”.

El juego verá la luz el próximo 30 de octubre para iOS y Android de manera gratuita y en español, a la espera de cómo lo recibirá la comunidad que ya juega y colecciona cartas de Pokémon, y a su vez, con la idea de atraer a un nuevo público que no había entrado en el mundo del juego de cartas por su larga duración.

