Pokémon Scarlet & Violet: probamos el nuevo juego de mundo abierto que llega en noviembre

El próximo 18 de noviembre saldrá a la venta un nuevo juego de Pokémon, el Scarlet & Violet, que no solo será un título más de los exclusivos para Nintendo Switch, sino que marcará un importante cambio dentro de los juegos de la línea principal de Pokémon: ahora tendremos un vasto mundo abierto para explorar con tres misiones principales, que podremos hacer cómo y en el orden que nos guste.

Si no estás tan interiorizado en el mundo Pokémon, cabe aclarar que ya tuvimos un juego de mundo abierto llamado Pokémon Arceus en la Switch. Este juego no tenía la profundidad de RPG de los juegos anteriores, como Sword and Shield, y por eso es que esta nueva entrega (que se usará también para competir en el mundial de Pokémon de 2023) plantea tantos cambios.

Durante un evento de prensa en la Ciudad de México, pudimos jugar dentro de Paldea, esta nueva región basada en la cultura española, que trae consigo nuevos y adorables pokémones (la novena generación) como Springatito, Lechonk, Fuecoco, Bellibolt, Girafaiai y muchos más, nuevos y clásicos aún por anunciar.

Así se verá el Pokémon Scarlet & Violet

Junto a los desarrolladores estuvimos probándolo durante una hora, y allí exploramos su mundo, la personalización de personajes, y las tres misiones principales.

Lucha libre

En esta nueva versión, también en vista de tercera persona, vamos a encarnar a un estudiante de las escuelas de entrenadores llamadas Naranja o Uva; el nombre depende de que versión del juego tengamos, ya que ambas tienen algunas pequeñas diferencias (que no afectan la jugabilidad) para tentar a los coleccionistas.

Pokémon Scarlet & Violet llega el 18 de noviembre a la Nintendo Switch como un mundo abierto cargado de novedades, incluyendo una opción multijugador

Con nuestro personaje además tendremos de manera inmediata acceso a un Pokémon legendario, que puede ser Koraidon (Scarlet) o Miraidon (Violet), que nos va a permitir montarlo para correr más rápido, saltar, nadar, trepar o también planear en el aire. Es una manera práctica y similar al Pokémon Arceus para movernos por todo el mundo.

También, mientras recorremos este territorio abierto, vamos a poder usar una novedad que no tenían los juegos anteriores, que es el combate libre o “auto Battle”. Con este comando vamos a mandar a nuestro pokémon a pelear, recoger o perseguir a otros en el campo, sin necesidad de frenar el juego y entrar en la batalla clásica por turnos cada vez que nos crucemos con otro pokémon.

Podremos usar este comando para acelerar el proceso de juego, donde vamos a ver las divertidas interacciones entre nuestro pokémon y el que queremos capturar, o bien ver la batalla que ocurre mientras hacemos otra cosa. Cada pokémon que nos crucemos tendrá su propio carácter, y no todos reaccionarán de la misma manera. Algunos querrán huir, otros pelearán y hasta algunos nos desafiarán igualmente salteando al comando enviado.

Las tres misiones

El juego se divide en tres líneas temáticas, con búsqueda del tesoro incluida, además de todo lo que podemos hacer en la exploración. Vamos a luchar en los gimnasios por la gloria y ser los mejores; vamos a conocer más de los Titanes, unos pokémones gigantes que nos darán elementos misteriosos; y también vamos a competir contra el Team Star, los villanos o “bullys” del colegio de esta nueva entrega. Estas líneas argumentales las vamos a poder completar como y cuando queramos.

En el caso de los gimnasios, vamos a tener desafíos para que el líder del gimnasio decida enfrentarnos. Algo similar ocurrirá con el Team Star, donde deberemos ir hasta sus bases para conocer a sus jefes, a quién costará enfrentar mano a mano si no tenemos bien preparado nuestro equipo de pokémones. En el caso de los Titanes son, como decíamos, gigantes pokémones que vamos a encontrar por el mapa. Tendremos que perseguirlos para luego desbloquear un enfrentamiento con algunas sorpresas más.

Combates cristalizados

La parte de combates, que será la que se utilizará también en la pata de los esports de Pokémon, también será renovada para este juego. Vamos a tener que armar nuestro propio equipo de pokémones como siempre, mejorarlos, prepararlos y además, ahora se suma la teracristalización. Esta es la parte donde el juego puede jugarse de manera casual, para todos los públicos, o bien hacerlo de manera profunda, con personalizaciones y combinaciones en la que podremos agregarle un tipo más a cada Pokémon y usarlo en batalla para contrarrestar el poder del rival. Si lo queremos, el juego puede ser realmente complejo, con cientos de opciones y estrategias, pero también podemos jugarlo relajados y dejar que la trama nos lleve.

Los pokemones tienen tipos o clases, agua, fuego, tierra, y demás, y con este poder que se verá en pantalla como una cristalización, vamos a poder sumarle un segundo poder al ataque. Esto hace que estratégicamente podamos pensar bien cómo y cuándo usarlo, y contra quién.

La teracristalización con el poder teraexplosión se podrá usar en un solo pokémon por batalla; luego deberemos ir a recargar este poder con unos cristales que aparecen en el mapa, o en a las estaciones pokémon que están en las rutas del mapa. Estos lugares también servirán como lugar de compras, para curar a nuestro equipo y también como punto de “Fast Travel”.

Multijugador

Scarlet & Violet tendrán también una opción multijugador para jugarlo en casa u online, y también podremos armar equipos con amigos u online donde vamos a participar de las “Tera Raids Battles” o teraincursiones, donde batallaremos contra un poderoso pokémon en equipo. A diferencia del resto del juego, donde los combates son por turnos, acá vamos a atacar todos juntos, en simultáneo, de una manera similar a lo que se hace en las incursiones del juego para móviles Pokémon Go. Una vez finalizada la batalla, todos en el equipo podremos capturar a ese potente enemigo.

Para todos, no solo fans de la saga

Algo que se destaca de este juego, es que invita a jugadores casuales también a entrar al mundo de Pokémon. Si bien tiene su costado de RPG profundo, donde hay que pensar qué usar, cómo y cuándo, el juego se puede disfrutar de manera distendida, recorriendo el mundo, eligiendo qué criatura usar en nuestro equipo y seguir las historias que nos cuenta (si es que no nos aburre leer texto sin voces dobladas).

En el tiempo que jugamos realmente se hizo sentir el caudal de cosas para explorar en el mapa. Ciudades repletas de NPCs, misiones secundarias, paisajes, misterios y muchas cosas más quedarán para resolver cuando las dos versiones del nuevo juego de Pokémon, Scarlet & Violet, vean la luz de manera exclusiva para Nintendo Switch a partir del 18 de noviembre.