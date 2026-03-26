Por la guerra en Medio Oriente falta helio, un gas que tiene un rol clave en la producción de microchips

La escasez de helio provocada por el conflicto en Medio Oriente ha comenzado a afectar a parte de la producción en las cadenas de suministro tecnológicas mundiales, lo que ha llevado a las empresas a buscar de manera desesperada fuentes de suministro alternativas, según indicaron responsables del sector.

El helio se utiliza en varias etapas clave de la fabricación de chips, como la refrigeración, la detección de fugas y los procesos de fabricación de precisión, y sus precios se han disparado desde que comenzó la crisis de Medio Oriente.

El suministro de helio, un subproducto del procesamiento del gas natural, está muy concentrado geográficamente, ya que Qatar produce casi un tercio del suministro mundial, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

“La escasez de helio es una preocupación absoluta”, afirmó Cameron Johnson, socio principal de la consultora de cadenas de suministro Tidal Wave Solutions, en Semicon China, en Shanghái, uno de los mayores encuentros anuales del sector.

Asimismo, señaló que las empresas tienen pocas opciones inmediatas más allá de reducir la producción y dar prioridad a los productos críticos, al tiempo que añadió que muchas esperan una solución rápida.

Una escasez prolongada podría obligar a recortar la producción y tener repercusiones en sectores que van desde la electrónica hasta la automoción, añadió.

“Dada la escasez, las empresas podrían empezar a reducir la producción o, en última instancia, paralizarla, lo que afectaría a la fabricación de chips”, señaló. “Si eso ocurre, se notará el impacto en sectores como la electrónica, la automoción e incluso los teléfonos inteligentes”.

Jerry Zhang, director de ventas en China de la empresa suiza de componentes semiconductores VAT, señaló que el conflicto en Medio Oriente redujo el suministro de helio y ya está afectando a la producción de su empresa y de otras, agregando que los retrasos en el transporte estaban agravando el impacto.

La empresa está buscando fuentes alternativas, incluso en Estados Unidos.

La interrupción también se está extendiendo a cadenas de suministro más amplias ligadas a la región. Zhou Limin, de la unidad MRSI de Mycronic, señaló que algunas materias primas procedentes de Israel sufrieron retrasos, alargando los plazos de entrega y repercutiendo en los clientes. "

“Sin duda ha habido un impacto a corto plazo, y ya nos ha afectado”, comentó.

Reuters