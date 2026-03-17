¿Qué pasará con la IA? La guerra con Irán podría disparar el costo de los centros de datos

La guerra que asola Oriente Medio sigue involucrando a nuevos participantes, desde viviendas en Dubái hasta manifestantes en Irán que quedan atrapados en el fuego cruzado de drones y misiles. Al mismo tiempo, el comercio mundial se está ralentizando drásticamente debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 11% del comercio mundial. Otro sector que se encuentra en la línea de fuego —literalmente— son los centros de datos. Varios de ellos en la región han sido alcanzados por ataques enemigos durante la guerra de dos semanas, lo que ha provocado daños e interrupciones en el servicio.

Los centros de datos son una parte fundamental de las economías modernas, ya que permiten la prestación de servicios digitales esenciales para el funcionamiento de los países. Por lo tanto, no sorprende que hayan sido blanco de ambos bandos en la guerra, en un intento por sembrar el caos y forzar la capitulación. También están muy expuestos a perturbaciones más amplias en la región, porque se encuentran al final de cadenas de suministro largas y frágiles.

Por Ormuz no solo pasa petróleo

Muchos de los chips, módulos de memoria, conmutadores de red y sistemas de refrigeración de los que dependen se basan en materiales que transitan por puntos estratégicos de Oriente Medio o que se producen en estados cercanos; desde helio y otros gases especiales utilizados en la fabricación de semiconductores, hasta metales y componentes terminados que se mueven entre Asia, Europa y América del Norte.

Cómo cambió el flujo de barcos en el estrecho de Ormuz desde la escalada del conflicto

La casi paralización del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz ha disparado los costes de transporte, ha reducido la capacidad de carga aérea y ha llevado a las aseguradoras a aumentar las primas por riesgo de guerra, lo que hace que el traslado de todo sea más caro y lento, desde bastidores de servidores hasta generadores de respaldo y combustible.

Al mismo tiempo, el estrecho es una arteria vital para el petróleo y el gas natural licuado (GNL), por lo que cualquier interrupción prolongada contribuye directamente al aumento de los precios mundiales de la energía, elevando el coste de las enormes cantidades de electricidad y refrigeración que consumen los centros de datos a hiperescala y dificultando la financiación de nuevos proyectos.

Eso supone un problema menor para Estados Unidos, que cuenta con sus propios suministros energéticos, es el mayor exportador mundial de GNL y está protegido de las perturbaciones del Golfo gracias a su abundante producción nacional.

Los centros de datos ya se enfrentan a amenazas

Más allá del impacto inmediato, existe un riesgo colateral derivado del conflicto para los centros de datos fuera de Oriente Medio. Abe Silverman, investigador adjunto del Instituto de Energía Sostenible Ralph O’Connor de la Universidad Johns Hopkins, afirma que el conflicto de Oriente Medio no es principalmente un problema directo de la cadena de suministro de los centros de datos.

“La mayor amenaza para los centros de datos no es el tráfico de petróleo ni la interrupción de las cadenas de suministro globales”, afirma y agrega: “La mayor amenaza, hoy en día, es la percepción de que están elevando los costos de la electricidad para los consumidores comunes”.

Actualmente, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz está prácticamente paralizado, incluidos los envíos de GNL desde la región. Si esta interrupción persiste y eleva los precios del gas natural y la electricidad, los consumidores podrían culpar a los centros de datos por el empeoramiento de sus ya elevadas facturas de luz, según Silverman.

La Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo eléctrico de los centros de datos se duplicará para 2030 Getty Images

Si bien esas presiones físicas y económicas tardarán meses en surtir efecto por completo en las cadenas de suministro y los mercados energéticos, la consecuencia más inmediata puede ser política: a medida que aumentan los precios de la energía, los reguladores y las comunidades podrían examinar cada vez con mayor detenimiento si los nuevos centros de datos justifican la presión adicional sobre las ya costosas facturas de electricidad.

“No prevemos un cambio sustancial en los planes de las empresas ni una mayor expansión de los centros de datos en Estados Unidos, pero es algo que deben tener en cuenta quienes se centran en Europa y Oriente Medio”, afirma Julien Dumoulin-Smith, director general y analista senior de renta variable de Jefferies, un banco de inversión global.

También está la cuestión de la financiación de estos megaproyectos, sobre todo los que se encuentran más cerca del epicentro del conflicto, y si es posible asegurar su construcción de forma segura. Según S&P Global Market Intelligence, el año pasado se cerraron acuerdos por valor de unos 2500 millones de dólares para la construcción de centros de datos en Oriente Medio. Si la seguridad de esa infraestructura y la rentabilidad de la inversión no pueden garantizarse a medida que aumenta la tensión en la región, invertir allí se convierte en una opción mucho más difícil.

Eso podría provocar que algunos proyectos queden en el olvido o, peor aún, que la inversión en ellos se desvíe hacia estados hostiles a Occidente. “La consecuencia será que se reconstruirán con bastante rapidez, y si los estadounidenses —y los europeos— no actúan con prontitud, se reconstruirán con inversión china”, afirma Lynette Nusbacher, exoficial de inteligencia de los ejércitos canadiense y británico.

Pero, según Nusbacher, cada nuevo ataque transmite un mensaje. “Los centros de datos son una parte importante del futuro de las monarquías del Golfo tras la era del petróleo”, afirma y agrega: “Atacar un centro de datos no es un acto simbólico, sino una forma de demostrar que Estados Unidos no puede garantizarles ningún tipo de seguridad para su futuro”.