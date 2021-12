Por qué cuando se busca “coronavi” en Instagram se cuelga la aplicación

Existe un tuit. Ese tuit, que se viraliza, da cuenta de un fenómeno comprobable: cuando se busca “coronavirus” en la app de Instagram, la aplicación se cuelga, por lo general cuando la persona que hace la prueba estaba tipeando “coronavi” (es decir, se cierra antes de que llegue a completar la palabra). Lo mismo pasa con la palabra “vacunas”. Sucede con algunos teléfonos con Android, no todos (dependiendo, probablemente, de la versión que tienen de la app; si está actualizada a la 215.0.0.27.359, se cierra). No parece suceder en iOS.

vieron que si escriben "coronavi" en el buscador de Instagram se les cierra la app? prueben y confirmenlo ustedes mismos pic.twitter.com/6pdblxN3uo — Sra Pepper (@bloood55) December 13, 2021

La explicación lógica es que se trata de un error en la aplicación de Instagram: cuando la aplicación detecta que el usuario está buscando información sobre la pandemia de coronavirus que azota a la humanidad desde principios de 2020, intenta ofrecer información contextual, segura, sobre la pandemia, para evitar que esa persona llegue a cuentas que puedan tener información incorrecta o desactualizada, que publiquen información falsa, etcétera. Lo hace con una placa sobreimpuesta a los resultados genéricos, que invita a la persona que hace la búsqueda a visitar el sitio del Ministerio de Salud con información sobre el Covid-19.

Pero las aplicaciones están hechas por personas, y por muy buenas que sean en su profesión a veces se equivocan. Un error en las instrucciones internas de la aplicación, que le indican que muestre una reacción especial ante una búsqueda específica, hace que la aplicación falle.

La alternativa, menos lógica, pero más atractiva para algunas de las reacciones a ese tuit, es que se trata de alguna suerte de conspiración, que de alguna manera Instagram decidió, 18 meses después, que no quiere que algunos de sus usuarios hablen de coronavirus o de vacunas (pero no todos; los de iOS están, por ahora, exceptuados). Tentador para los paranoicos, claro, pero no tiene en cuenta que Instagram desde marzo de 2020 que ofrece, como reacción a una búsqueda con esa palabra clave, información chequeada sobre el coronavirus. Y que lo sigue haciendo, y que no tiene mucho sentido que ahora, por algún motivo, intente tapar el sol con un dedo.