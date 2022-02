Probamos el Moto G200 5G, digno sucesor para 2022 del mejor Moto G

Por estos días estuve probando el Moto G200 5G, un smartphone que Motorola puso en venta en la Argentina hace una semana, y que presentó a nivel mundial a mediados de noviembre último. Es el sucesor del Moto G100, que trajo hace algo menos de un año a la Argentina; como aquel, el Moto G200 busca extender el alcance de la familia Moto G (la más exitosa de la marca) hacia segmentos usualmente ocupados por equipos de una gama más alta.

El Moto G200 tiene un precio local de 99.999 pesos, lo que lo ubica 10.000 pesos por debajo del tope de línea actual de Motorola, el Edge 20 Pro; es una forma de detectar, sin mirar el hardware, cuáles son sus ambiciones.

Qué trae el Moto G200

En cuando al hardware, no obstante, está muy bien ubicado: un procesador Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, el más avanzado para Android en 2021; lo combina con 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno (no expandible) y una pantalla IPS de 6,8 pulgadas, con una resolución de 2460 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 144 Hz (el ritmo al que se actualiza lo que se ve en pantalla; por encima de los 60 Hz ofrece una mejora notoria en la fluidez de los movimientos en pantalla; 144 Hz -es decir, 144 veces por segundo- es el máximo disponible hoy) y HDR10, el estándar que mejora los tonos visibles en las películas y series de TV. También tiene una batería de 5000 mAh, compatible con carga rápida vía el cargador de 33 watts que viene con el teléfono. Motorola también incluye un cable USB-C a HDMI para conectar el teléfono a un monitor o TV y usar la plataforma Ready For, que debutó con el G100. Y es compatible con Dolby Atmos, para lograr sonido envolvente y perfiles de sonido según el uso (con auriculares; no tiene parlantes estéreo).

El Moto G200 5G tiene una pantalla IPS de 6,8 pulgadas, con actualización a 144 Hz, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (no expandible)

En cuanto a las cámaras, tiene un doble combo trasero, con un sensor principal de 108 megapixeles y un gran angular de 13 megapixeles que también permite tomar fotos macro, a los que se suma un sensor de profundidad. La cámara frontal es de 16 megapixeles. La cámara principal puede grabar video en 8K, además de sumar un modo de grabación de cámara lenta y varios chiches más. El teléfono también tiene NFC, WiFi 6E y está preparado para el 5G que algún día se usará en el país. El sensor de huellas digitales está en el botón de bloqueo lateral.

En el día a día

En prestaciones no tiene nada que envidiarle a un teléfono más caro: el rendimiento, con esa combinación de procesador y memoria, es excelente en todos los rubros; la autonomía de la batería le permite un uso de más de un día sin enchufarlo, y el cargador de la caja permite recuperar energía rápidamente; la pantalla se ve muy bien, y la tasa de refresco a 144 Hz es genial para videojuegos, aunque sólo permite usar ese modo, o bajar a 60 Hz (puede fijarse en uno o permitir un salto automático); otros modelos, sobre todo de Samsung, permiten saltos más graduales para optimizar la batería.

Por su pantalla de 6,8 pulgadas el teléfono es grande, pero con el diseño típico de la compañía, que lo hace más alargado sin ampliar su ancho, así que va cómodo en la mano. El plástico trasero está disponible en dos colores, azul glaciar y morado espejo, que cambian levemente de tonalidad según les da el sol. Es muy suave al tacto, y los bordes son redondeados, lo que hace muy placentero su uso prolongado.

La cámara principal, para el segmento al que pertenece el teléfono, tiene un muy sólido funcionamiento: nunca te deja a pie. Es una pena que no tenga zoom, pero esto puede paliarse en forma parcial aprovechando la resolución máxima de la cámara principal. Es de 108 megapixeles, aunque normalmente toma fotos de 12 megapixeles (usa el resto para hacer un sobremuestreo, lo que logra imágenes de mayor luminosidad y detalle, sobre todo por la noche). Al usar el modo de máxima resolución toma la foto sin reducirla; cualquier recorte parcial sobre la imagen dejará imágenes con buena definición.

El gran angular con macro es un acierto, e incluso permite grabar video 4K en modo macro; se pueden lograr cosas geniales, aunque el éxito, en ese caso, dependerá del objeto retratado (me fue muy bien con una frutilla, no tanto con unas plantas, donde la poca profundidad de campo puede resultar un problema para el foco). El video, en general, tiene muy buena calidad, lo mismo que las fotos, a las que a veces les falta algo de saturación. Pero es una cuestión sutil: la cámara es muy buena para su precio, con buen balance de colores y ruido mínimo en la imagen.

Un par de pruebas con la cámara macro del Moto G200 5G (permite hacer foco en objetos que están entre 3 a 5 cm de la lente)

Motorola insiste en incorporar un botón para activar el Asistente de Google en el lateral izquierdo del teléfono (superfluo, a mi juicio, pero ubicado en una posición que no interfiere si no se usa). E incluye en la caja una funda transparente para el teléfono, que es muy bienvenida: no porque el G200 parezca ser un equipo frágil (por el contrario, el plástico trasero le da muchísima rigidez), sino porque evita que se balancee cuando está apoyado sobre una superficie lisa. Esto es así porque el bloque de las cámaras sobresale bastante del resto del equipo y al estar en un ángulo del dorso del smartphone lo desequilibra, como a una mesa con una pata corta. En su defensa, lo mismo sucede con modelos mucho más caros de otras compañías. La funda neutraliza esto.

El software que trae y Ready For

Motorola mantiene el control por gestos con la muñeca para activar la cámara y la linterna, lo mismo que las notificaciones interactivas con la pantalla bloqueada, y una app para cambiar el aspecto de los íconos. También ofrece un Android 11 despojado de otros agregados; recibirá Android 12 en breve, pero no está claro si se actualizará a la versión siguiente (Samsung, mientras tanto, ofrece tres actualizaciones de sistema operativo para varias de sus familias de teléfonos, y cuatro para los tope de línea).

Ready for permite transformar el smartphone en equipo de escritorio, conectado a un teclado y un monitor, o aprovechar el mayor tamaño de un televisor

Con esta versión de Android incluye Ready For, algo que ya estaba en el G100, pero sumando la posibilidad de conectar el teléfono en forma inalámbrica a un televisor compatible con Miracast (vía Wi-Fi), como alternativa al uso de un cable HDMI. Ready For permite usar el teléfono con un monitor o una TV; tanto para funcionar como pseudo PC con un escritorio y ventanas de tamaño variable (al igual que DeX, de Samsung; es una opción 2 en 1 de relativo bajo costo para un escolar, por ejemplo), o como un centro multimedia, con accesos directos a juegos, apps de entretenimiento o videollamadas, todas visibles a gran tamaño en la pantalla grande. En las videollamadas permite activar una función de seguimiento de rostro para su cámara: si nos movemos durante la videollamada, reencuadra la imagen para que siempre se vea nuestro rostro. No hace magia, pero es un buen agregado.

Motorola vende otros teléfonos con Ready For y un control remoto inalámbrico para dejar el teléfono junto a la TV y comandarlo a distancia (para ver una película, un vivo por streaming, etcétera). En el G200 la venta incluye el cable HDMI; un combo ideal sería, también, con un gamepad Bluetooth para aprovechar en la pantalla grande a los juegos de Android que son compatibles. También, por supuesto, se puede usar con teclados y ratones, tanto inalámbricos como cableados (en este último caso, usando un dock USB-C).

Así, el Moto G200 funciona como una suerte de smartphone de alta gama económico; o, en todo caso, redefine para el mercado local lo que es posible para la gama media. A tiro queda el Edge 20 Pro (10.000 pesos más), que tiene un chip anterior, pero más almacenamiento y mejor pantalla. Y cumple en tomar lo que logró el Moto G100 en 2021 y actualizar sus prestaciones para enfrentar 2022 con un hardware muy competitivo ante otros teléfonos (como el Galaxy A52 de Samsung, o el Xiaomi Mi 11 Lite) que se ubican en la franja de precios que oscila entre 80 y 100.000 pesos.