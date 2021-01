Alcatel 1T WiFi 10: probamos esta tableta con pantalla de 10 pulgadas y Android Go

Hace unos años, cuanto más chico fuera el dispositivo que se tuviese, mejor. La comodidad de llevarlo en un bolsillo era inigualable. Pero a medida que fue pasando el tiempo, las tendencias cambiaron. Ahora los dispositivos, especialmente los smartphones, se suelen tener en la mano casi todo el tiempo. Además, debido al auge de los contenidos multimedia, las pantallas fueron ganando en tamaño.

Una de las tabletas que propone grandes ventajas a la hora de ver videos, series o películas, o ya sea para leer o trabajar, y sin tener que invertir una fortuna, es la nueva Alcatel 1T Wifi 10 (el precio de venta sugerido es de 15.999 pesos). Tiene un tamaño de 10 pulgadas, lo bastante grande para apreciar cualquier contenido multimedia o disfrutar de algún videojuego. Claro, está lejos de caber en un bolsillo del pantalón o de la camisa.

Salvo por su tamaño, el formato de forma rectangular no difiere de otros dispositivos similares. Una vez en las manos, da una buena sensación de robustez, a pesar de ser bastante liviana (450 gramos). Eso la transforma en una buena opción también a la hora de leer libros electrónicos, algo que se ve reforzado por la función Eye Care, que reduce la luz azul para aliviar la fatiga visual y reducir el impacto en los patrones de sueño. Es decir, no cansa la vista a pesar de no ser un dispositivo creado específicamente para leer libros electrónicos (como un ebook con tinta electrónica).

El teclado Bluetooth, opcional para la tableta de 10 pulgadas de Alcatel

Pantalla de 10 pulgadas y Android 10 Go

Pero el número 10 (simbólico en más de un sentido este año) no refiere solo al tamaño de su pantalla, sino también porque trae esa versión del sistema operativo Android, aunque en su versión económica, la bautizada Go. El sistema operativo, lanzado en 2019, es uno de los más usados en dispositivos móviles en todo el planeta y gracias a eso la mayoría de las aplicaciones funcionan sin problemas.

Cuenta con un parlante y con controles de volumen físicos a los costados. El sonido es correcto, sin sobresalir demasiado. Lo ideal es este punto es usarla con auriculares.

Durante el proceso de testeo, se cargó a la WiFi 10 al 100% en pocos minutos, y luego, con un uso estándar (videos de YouTube, navegación por Internet y apertura de varias aplicaciones en forma simultánea) la batería aguantó sin inconvenientes. Según las especificaciones, su duración estimada es de 8 horas a uso pleno (suficiente parra varias horas de YouTube o Netflix). Con una semana de uso moderado, no hubo necesidad de recargarla.

Incluye un Modo Niños, un sistema de control parental que propone apps seguras, precargadas de la tableta y sin publicidad. Desde una pantalla muy sencilla de usar, los padres pueden establecer sin demasiadas vueltas el tiempo de uso y seleccionar cuáles de esas aplicaciones consideran aptas para sus hijos.

Eso sí, las cámaras no son el fuerte de esta tableta. Ambas son de megapixeles, suficiente para una selfie (y una videollamada), pero no mucho más. No es la principal función de la tablet tampoco.

El equipo trae 1 GB de RAM, por lo que se entiende el uso de Android Go, ya que este sistema operativo trae menos funciones que la versión full para poder ser usado sin problemas en hardware más modesto. Con eso le alcanza para reproducir correctamente varias apps sin problemas. El rendimiento en general es correcto. Por otro lado, la elección del chip de ARM parece haber sido la adecuada, ya que este modelo (Cortex A35) mejora la performance del equipo a la vez que ahorra energía. Tiene 16 GB de almacenamiento para las apps.

Alcatel vende una segunda versión, con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, misma pantalla y batería, con Android 10 estándar y un precio de 20.999 pesos.

Escribir con la Wifi 10 también es muy sencillo, ya que el teclado en pantalla es bastante cómodo y sus teclas están lo suficientemente espaciadas. Pero como un extra interesante también cuenta con un teclado Bluetooth, para quienes están más acostumbrados a los teclados físicos.