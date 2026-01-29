“Pronto será más inteligente que todos los humanos juntos”: La comentada entrevista de Elon Musk en Davos

Uno de los espacios más comentados del cuarto día del Foro Económico de Davos, en Suiza, fue la entrevista a Elon Musk, uno de los líderes de la revolución de la inteligencia artificial.

En su primera participación en el evento económico, Musk fue entrevistado por Larry Fink, CEO de BlackRock, una firma de inversión estadounidense. El encuentro fue de tal interés que la sala se llenó para escuchar las predicciones del fundador de Tesla y SpaceX, en la cual retrató el futuro y dio sus pronósticos sobre qué es lo que se viene con respecto a las inteligencias artificiales.

Una de las frases que se está haciendo viral en internet fue lo que el magnate adelantó sobre esta tecnología, asegurando que “la inteligencia artificial pronto será más inteligente que todos los humanos juntos”.

En esa línea, señaló que sus predicciones son que “en el futuro, fabricaremos tantos robots de IA que satisfarán todas las necesidades humanas” e “incluso se podría pensar en algo que pedirle al robot en cierto momento”.

El robot Optimus Gen 2 cocinando

Sobre esta arista, refirió a los modelos desarrollados por Tesla llamados Optimus, los cuales, con forma humana, ya realizan tareas simples en espacios industriales. “Si todo va bien, esperamos vender robots humanoides al público para finales del próximo año”, anticipó Musk, asegurando que la seguridad será uno de los ejes centrales en la ampliación. “Habrá una gran abundancia de bienes y servicios. Mi pronóstico es que habrá más robots que personas”, agregó.

En la entrevista, Musk estima que la economía global podría vivir el mejor momento de su historia gracias al impacto de la robótica y la IA, y precisó que “en cinco años, los sistemas de IA serán más inteligentes que toda la humanidad junta”, afirmó.

Elon Musk precisó que, en cinco años, los sistemas de IA serán más inteligentes que toda la humanidad junta YAKOBCHUK V - Shutterstock

Envejecimiento y energía solar

Entre otras cuestiones, también se refirió al envejecimiento del ser humano, asegurando que no ha “invertido mucho tiempo en esta cuestión, pero pienso que es un problema bastante solucionable”. “Cuando descubramos qué causa el envejecimiento, creo que veremos que es algo increíblemente obvio, no sutil”, sostuvo.

“Prácticamente todos envejecen al mismo ritmo. Nunca he visto a alguien con un brazo izquierdo viejo y un brazo izquierdo joven, nunca en mi vida. Debe haber un reloj sincronizador de los 35 trillones de células en tu cuerpo”, continuó en su exposición.

“Hay una razón por la que la gente no tiene una vida más larga. Si vive demasiado tiempo, corremos el riesgo de que la sociedad se detenga”, sostuvo. Agregó que está convencido de que es “muy probable” alargar la esperanza de vida e incluso “revertir el envejecimiento”.

Elon Musk aseguró que nos encaminamos a un mundo en el que habrá más robots que personas Shutterstock

Musk también advirtió en Davos que el crecimiento de la IA enfrenta un complejo panorama, por falta de electricidad. Esto se explicaría porque “los chips de IA se están produciendo más rápido de lo que podemos alimentarlos de energía”, aseguró, subrayando que la infraestructura sería un limitante del progreso.

Como solución, el empresario habló de la energía solar, aunque lamentó que trabas regulatorias frenen su expansión, frente al avance acelerado de potencias como China. Sin embargo, fue acerca de ese punto que dio otra frase célebre: “El lugar de menor costo para poner IA será el espacio”. De esta forma, hizo alusión a que la infraestructura del futuro no estará en la Tierra, sino en complejos orbitales.

Tras mencionar potenciales campos solares en Estados Unidos, también afirmó que lo mismo podría realizarse en Europa. “Zonas relativamente poco pobladas de, por ejemplo, España y Sicilia, podrían generar toda la electricidad que necesita Europa”, afirmó.