Es argentino, se asoció con un francés después del Mundial y ganaron US$12 millones

Con el recuerdo todavía fresco de la final del Mundial 2022, un emprendedor argentino y un socio francés dejaron de lado cualquier rivalidad y se asociaron para crear una startup tecnológica. El proyecto acaba de recaudar US$12 millones en una ronda de inversión. Eso sí: el argentino ocupa la dirección técnica.

Jérémy Goillot tiene solo 30 años, pero, en esa corta edad, parece haber vivido más de lo que sus tres décadas permiten suponer: cofundó un venture capital llamado Kara, donde es inversor ángel de más de 20 startups tecnológicas ubicadas en África; también es inversor en otras 12 empresas emergentes, fundador de una startup studio y de Growth talent. Trabajó en Spendesk, plataforma de gestión de gastos y compras impulsada por inteligencia artificial. Vivió en Francia, Estados Unidos y más de dos años en Colombia, donde conoció a su esposa. En definitiva, un recorrido de lo más diverso, que le brindó las herramientas y la visión para entender qué buscan las empresas grandes, qué necesitan para tener éxito las compañías en distintos tipos de economías y cómo están encarando otros problemas las empresas emergentes o startups.

En 2024, la vida lo puso frente a un argentino que terminaría acompañándolo en su actual aventura profesional. Franco Pinto, ingeniero en sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional, es un espíritu inquieto que, desde que inició sus estudios, emprende en tecnología. “Como latinoamericano siempre tuve esa intención de competir hacia afuera, desde la Argentina al primer mundo. Emprendedores o dueños de las empresas tecnológicas más chicas son los que terminan moviendo la economía y generan impacto”, explica a LA NACION.

Franco Pinto, Franco Pinto, co-founder y CTO de The Mobile-First Company The Mobile-First Company

Un conocido los puso en contacto y Goillot no lo dudó: le propuso fundar juntos The Mobile First y liderar la estrategia tecnológica de la compañía. En ese entonces, el proyecto había logrado una ronda preseed de 3,5 millones de euros, de manos de Lightspeed Ventures, pero faltaba hacer realidad la idea.

¿El objetivo del proyecto? “Somos el nuevo paquete office para pymes, potenciado con IA", sintetizó Pinto. Su startup quiere construir una “suite” de entre 30 y 40 aplicaciones potenciadas con inteligencia artificial, herramientas pensadas para trabajar, comunicarse y organizarse dentro de organizaciones pequeñas. Buscan que sea un producto usable desde la computadora, pero, sobre todo, a través del celular.

El equipo de The Mobile-First Company The Mobile-First Company

“Queremos reemplazar el antiguo software orientado a empresas grandes, pero que desde hace años vienen usando compañías más chicas, aunque no necesariamente respondan a lo que ellas necesitan”, precisa Pinto y detalla que el funding total de la empresa es superior a los US$17 millones. Explica que una de las aplicaciones que ya crearon es Allo, un sistema de telefonía construido y potenciado con IA, que permite a emprendedores, pymes y equipos de venta chicos automatizar flujos de trabajo. En concreto, la aplicación genera transcripciones, resúmenes y pendientes de las llamadas. Provee información del cliente al momento de las conversaciones y permite que agentes respondan cuando el empleado no está disponible (fuera de horario laboral o en otra reunión). “Toma la llamada telefónica y, en base a las instrucciones que vos definís, puede mantener una conversación y derivar en varios outcomes, como agendar una reunión en el calendario", explica Pinto.

Próximos pasos

Así como la Argentina ganó el Mundial, en esta empresa nuestro país también fue “ganador” en otro aspecto: aunque originalmente eligieron Francia como base técnica de la empresa, con el tiempo, Pinto convenció a Goillotle de que la Argentina fuera el hub técnico de la startup. De hecho, gracias a los US$12 millones que levantaron, liderados por el fondo Base10, podrán ampliar su equipo local.

Jérémy Goillot, founder y CEO de The Mobile-First Company The Mobile-First Company

Hoy, trabajan con más de 5000 empresas a nivel global, principalmente en Estados Unidos. Entre ellas, nombran a compañías de real estate que aprovechan Allo para maximizar las ventas: entre otras funciones, cuentan con un motor que elige quién es la persona indicada para atender esa llamada y, así, mejorar las ventas.

¿Por qué eligieron la Argentina para construir el equipo técnico? “Nada me atrae más que trabajar con otros argentinos, lograr que, desde este país podamos competir con empresas en Silicon Valley, en otras partes de EE. UU.”, explica Pinto y señala que, además, la franja horaria que se maneja en estas latitudes facilita el trabajo con otros países.

Entre los proyectos que tienen entre manos se encuentra una aplicación que busca eficientizar al máximo la elaboración de presupuestos, automatizar la gestión de facturas y los pagos. Mientras tanto, concentran sus energías en construir el equipo de la dirección técnica de la empresa, un trabajo que el francés Goillot puso en manos de Pinto.