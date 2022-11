Qatar 2022: el Mundial no está sólo en la tele, también se verá por streaming

escuchar

Ya comienza el Mundial Qatar 2022 y la atención se centra en cómo hacer para seguir el minuto a minuto de este encuentro, que mantendrá en vilo a gran parte del planeta.

En la Argentina el Mundial se podrá ver a través de tres señales televisivas: TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports (DSports), la señal exclusiva de DirecTV. El primero es el único de televisión abierta y sin necesidad de un abono aparte, mientras que los dos restantes son por cable o satelital, con el respectivo costo agregado.

Aquellos que tienen TDA podrán ver por la señal DeporTV los partidos de Argentina en diferido y el resto de los encuentros que transmite la TV Pública, en vivo.

DSports transmitirá la totalidad de los 64 partidos del Mundial Qatar 2022; mientras que TyC Sports y la TV Pública se repartirán 32 cada uno. Eso sí, ambas cubrirán todos los partidos que dispute la selección nacional.

Las opciones de streaming

Para quienes prefieran la opción de verlo vía streaming, cada señal ofrece distintas opciones y una cobertura extensa desde Qatar.

TyC Sports

Los abonados a sistemas de cable que cuenten con TyC Sports podrán seguirlos por TyC SportPlay o bien por medio del mismo canal en la web del prestador o en plataformas como Flow o Telecentro Play.

En el caso de TyC se podrán ver a través del streaming en vivo de la señal TyC Sports. A su vez, se podrán ver los partidos en el player interactivo de FIFA que ofrece una opción multicámaras para que cada uno seleccione qué ver y desde qué toma, en pantalla completa o en un mosaico con diferentes ángulos.

Por otra parte, las previas y los post partidos se podrán ver en el canal de YouTube de TyC Sports, donde un equipo periodístico generará contenido propio con información, análisis y notas de la copa.

DirecTV

Aquellos abonados a DirecTV podrán seguir los 64 partidos en vivo a través de la web o la aplicación de DirecTV Go (DGO). Además, estará Dimensión Qatar, una sección exclusiva de la plataforma que dispondrá de todos los resultados en vivo, contenido on demand, estadísticas, acceso al sistema multicámara y un menú interactivo.

Además, DirecTV y la plataforma DGO llegan al metaverso a través de un desarrollo elaborado junto a Globant, para que invitados especiales -en una primera etapa- puedan vivir la fiesta del fútbol como si estuvieran en Doha, donde se disputa la Copa 2022.

Cada invitado tendrá un avatar, para poder recorrer un estadio virtual, stands que están dispuestos en escena e interactuar con otros participantes en una verdadera experiencia inmersiva que les permitirá por un momento sentir que están en Qatar.

Luzu TV

A su vez, DirecTV y Luzu ofrecerán una experiencia multiplataforma a través de transmisiones especiales de “Nadie dice Nada”. A partir del jueves 17 de noviembre, el equipo de Nico Occhiato vivirá las previas de los partidos, el clima de los estadios y la ciudad capital de Qatar a la que llegarán miles de hinchas.

Las transmisiones serán de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 por DGO y Luzu TV y de 23:00 a 23:30 hs en exclusiva por DSports / DGO.

TV Pública

En este caso, los partidos, se pueden ver en streaming por la página oficial del canal. No se hará streaming por ninguna otra plataforma digital de las que dispone el canal ni por sus redes sociales.

El streaming de las estrellas

Luis Enrique

“Hola a todos. streamers del mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer”. Así anunció Luis Enrique, director técnico de la selección de España, que compartirá información sobre la selección española, en vivo, desde Qatar.

Tal como indicó Enrique, se analizarán los encuentros y la performance de la selección desde su punto de vista y el del staff técnico. El objetivo de lanzarse como streamer, según explicó, es tender un puente de comunicación directa, sin filtros y espontánea con sus seguidores.

No detalló qué tipo de contenido compartirá en particular ni cuándo harán sus transmisiones en vivo pero para no perderse de nada habrá que twitch.tv/luisenrique21worldcup22. y activar las notificaciones.

Kun Agüero

El ex futbolista y actual streamer Kun Agüero estará contando lo que se ve y vive por Twitch desde Qatar. No hará transmisión de los partidos, claro está, sino que dará una visión personal de lo que acontece por esas latitudes. Agüero, con más de 4 millones de seguidores en la plataforma de Amazon, se ha convertido en una estrella del mundo streamer.

Agüero también fue noticia porque recientemente incursionó en el metaverso con su Kuniverse, que se lanzó hace unos días en The Sandbox y que tendrá vigencia hasta el 22 de noviembre. Este espacio virtual consiste en un gran estadio de fútbol, entre otras experiencias lúdicas. Dentro del Kuniverse también hay una colección de 9.320 avatares. Cada una de estas figuras virtuales son NFT que representan las diferentes fases de la carrera del Kun. Las cinco opciones son Football Kuns, E-Kuns, Future Kuns, Robot Kuns y Special Kuns.

Cada avatar se puede utilizar como skin para jugar dentro de The Sandbox. Ofrecen funcionalidades únicas y les brindan a sus dueños la posibilidad de ganar premios especiales y experiencias únicas junto con Kun Agüero.

Grego Rossello

Gregorio “Grego” Rossello también confirmó su presencia en Qatar. Rosello va a producir contenido para su programa Red Flag que se emite por LuzuTV. Además, realizará vlogs para su canal de YouTube, donde tiene 197 mil suscriptores.

Rossello es actor, conductor y una celebridad dentro de internet. Probablemente, uno de los trampolines al éxito fueron los videos que hace ya varios años comenzó a subir a Instagram en los que compartía situaciones cotidianas con mucho humor. En la actualidad se destacan las entrevistas que hace en su programa Ferné con Grego, en su canal de YouTube.

Joaco López

Joaco López, que tiene más de 1,1 millones de suscriptores en YouTube y 1,5 millones de seguidores en Twitch, está hace tres semanas en Qatar y ya estuvo compartiendo material sobre esas latitudes. Visitó algunos estadios donde se jugarán los partidos, recorrió Doha y hasta se convirtió en el primer creador de contenidos del país en ver y tocar las entradas del torneo. En el marco de su visita a la capital qatarí también hizo un tour por lo que denominó el mejor hotel de esa ciudad.

Durante el torneo continuará generando contenido sobre la Copa, el ambiente y todo lo que se vive con la espontaneidad que lo caracteriza. En diálogo con LA NACION, explicó que va a hacer una cobertura con un foco en entretenimiento, en la que se mostrarán las hinchadas tanto de Argentina como de otros países.

Coscu

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, también viajará a Qatar, tal como lo anunció desde su canal de YouTube, donde tiene más de 4,6 millones de suscriptores. El streamer y jugador de eSports es el fundador de Coscu Army, una de las comunidades de jugadores de esports y streamers más conocidas de Argentina.

Temas Mundial Qatar 2022