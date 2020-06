Crédito: Shutterstock

Los seres humanos, a diferencia de los animales, vivimos porque queremos hacerlo. Y crear un entorno cada vez más confortable, que nos permita esa tan anhelada sensación de bienestar, pareciera ser una necesidad propia de nuestro ser.

Por eso, cuando recibimos mails con asuntos del tipo: " Mantén el equilibrio: Apps para aprender y relajarse ", frenamos lo que estamos haciendo y lo abrimos. ¿Quién no recibió un mensaje con un listando de las mejores apps para aprender, ser productivo y relajarte (sí, en ese orden) de su proveedor de telefonía? Es que claro, acá también aparecen los sesgos. ¿Cómo vas a relajarte si aún no estudiaste? O peor aún, ¿cómo te vas a permitir la relajación si todavía no dedicaste tiempo a ser más productivo? Eso sí, siempre con el celu en la mano y sin quitar la vista de la pantalla.

Según el sitio Sensor Tower , "las 10 mejores aplicaciones de bienestar mental en inglés del mundo generaron en el mes de abril 2 millones de descargas más en comparación con enero". Calm , en la primera posición, tuvo con 3,9 millones de descargas; le siguen Headspace , con 1,5 millones de instalaciones; y Meditopia , con 1,4 millones.

¿Qué hay detrás de estas aplicaciones? Ninguna es gratis, todas requieren de una membresía que ronda unos US$ 15 mensuales. Al registrarse hay que responder una serie de preguntas para "conocerte mejor" y luego, en base a eso, enviarte notificaciones para que no olvides de meditar. ¿Realmente necesitamos, en un contexto de total incertidumbre y con las emociones a flor de piel, que una máquina nos diga qué debemos hacer?

La tecnología siempre ha funcionado como un motor que impulsa la capacidad creadora de los seres humanos para el diseño de herramientas, objetos o ingenios mecánicos. En cuarentena tiene un efecto multiplicador: hasta aquello que escapaba de ella ahora terminó cayendo a su reinado. La tecnología acerca, une, conecta. Pero siempre tenemos que recordar que somos las personas quienes tenemos el poder y está en nuestras manos discernir qué nos sirve y qué no.

Por qué meditar

Vamos camino a un mundo más consciente de la necesidad de dedicar horas al bienestar y la relajación. Sara Lazar , neurocientífica de la Escuela de Harvard y experta en los beneficios de la meditación, destaca que la meditación mejora la concentración (o controla la divagación mental, también conocida como ruminación), nos hace menos egoístas, mejora los procesos cognitivos, el control emocional, la producción de ciertos neurotransmisores y los mecanismos asociados con la empatía, la compasión y la disminución del estrés. Además, según un artículo publicado recientemente en The New England Journal of Entrepreneurship , la conciencia del momento presente sin prejuicios, provocada por la meditación y el enfoque en la respiración u otros enfoques, aumenta varios factores que contribuyen al "reconocimiento de oportunidades empresariales o de inversión".

Entonces, bienestar sí, pero ¿con tecnología? Podemos valernos de ella para acercarnos a técnicas como la meditación, pero es importante que lo hagamos poniéndole nuestro propio orden a esas experiencias, usando a nuestro favor todo lo que nos pone a disposición. Una forma simple podría ser hacernos tres preguntas: ¿Quién es el creador de esa app y que objetivo busca?,¿Cuán accesible es? ¿Qué me aporta?

Estamos en un momento en el que la tecnología masificó algo tan personal y experiencial, transformándose también en la proveedora de nuestra relajación, obligándonos a pasar más horas frente a las pantallas, a conectarnos incluso para desconectarnos. ¿Es este el camino? ¿Es la pantalla el mejor medio? Aún no tenemos certezas de estas respuestas, ni hay mediciones o investigaciones, al menos públicas y rigurosas, de los efectos positivos o negativos de estos dispositivos.

La tecnología nos abre las puertas al mundo y pone, una vez más, a nuestro servicio, una herramienta que nos permite aprender más y mejor. Sin embargo, está en nosotros aplicar los filtros correspondientes para encontrar qué, cómo y cuándo queremos vivir