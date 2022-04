Qué es la “píldora venenosa” con la que Twitter quiere evitar la compra hostil de Elon Musk

Una “píldora envenenada” como mecanismo de defensa. Un día después de que el multimillonario Elon Musk hiciera una oferta de US$43.000 millones para comprar la plataforma, la junta directiva de Twitter se armó contra una posible adquisición hostil.

La junta adoptó un “plan limitado de derechos de los accionistas”, conocido también en el mundo de la bolsa y las finanzas como “píldora venenosa”. La medida evitará que alguien tenga más de un 15% de participación en la empresa. Y lo hace al permitir a terceros comprar acciones adicionales con descuento.

La junta de Twitter detalló a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. su plan de defensa y emitió un comunicado asegurando que era necesaria “por la propuesta no solicitada y no vinculante de Musk de adquirir Twitter”. Una oferta pública de adquisición se considera hostil cuando una empresa intenta adquirir otra en contra de los deseos de la gerencia de esa empresa. En el caso de Twitter, la de su junta ejecutiva.

Josh White, ex economista financiero de la Comisión de Bolsa y Valores, le dijo a la BBC que una “píldora venenosa” es “una de esas últimas líneas de defensa contra una oferta de adquisición hostil”.

“Lo llamamos la opción nuclear”, dijo. White dice que la junta dejó en claro “que no siente que sea una cantidad lo suficientemente alta para la empresa”.

La junta de Twitter emitió un comunicado asegurando que era necesaria "por la propuesta no solicitada y no vinculante de Musk de adquirir Twitter"

Dado que Musk había señalado que no estaba dispuesto a negociar un precio más alto, la junta de Twitter tomó la “píldora venenosa”. White dice que está sorprendido por la táctica de negociación de Musk porque si el objetivo final es adquirir la compañía, éste podría no ser el “enfoque correcto”.

“De hecho, creo que si hubiera sido realmente serio en el intento de adquisición, habría comenzado con un precio y habría dejado la ventana abierta para la negociación”, dijo.

El plan B de Musk

El presidente ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, dijo anteriormente que la compañía no era “rehén” de la oferta. Mientras tanto, Musk dijo este viernes en la conferencia TED2022 en Vancouver: “No estoy seguro de poder adquirir” Twitter. Agregó que sí tiene un “plan B”, aunque no lo divulgó.

Musk anunció tener una participación del 9,2% en la empresa a principios de este mes, pero no es el mayor accionista. La firma de gestión de activos Vanguard Group reveló que sus fondos ahora poseen una participación del 10,3%. Musk dijo que cree que Twitter está limitando la libertad de expresión en la plataforma y lo reiteró en el evento de Vancouver. Dijo que su principal motivación sería expandir en Twitter la libertad de expresión, un derecho constitucional de EE. UU.

Musk está siendo asesorado por el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley. Mientras tanto, Twitter cuenta con la ayuda de dos bancos, Goldman Sachs y JP Morgan, según Bloomberg.

Una oferta pública de adquisición como la de Elon Musk, se considera hostil cuando una empresa intenta adquirir otra en contra de los deseos de la gerencia de esa empresa

La estrategia de la “píldora venenosa” podría funcionarle a Twitter

Análisis de James Clayton, reportero de tecnología Norteamérica

Twitter está tratando de hacerse incomible para un depredador. Se está envolviendo en púas y cubriéndose en veneno. La estrategia de la píldora venenosa existió durante décadas, y funciona. Twitter inundará el mercado con nuevas acciones si Elon Musk compra más del 15% de la empresa. Eso diluiría su participación en la empresa. Inteligente.

Sugiere fuertemente que la junta de Twitter luchará contra la oferta de Musk para tomar el control de la compañía. Esto no significa necesariamente que Twitter esté diciendo que no quiere ser comprado. El mecanismo simplemente le da a la junta más poder para evitar una adquisición hostil.

Es probable que Elon Musk ahora intente atraer a los accionistas. Ya dijo que sería “indefendible” que la junta directiva de Twitter no sometiera la oferta a la votación por parte de los accionistas. Twitter está descubriendo que ser cortejado por el hombre más rico del mundo puede ser halagador, pero también distraer enormemente.