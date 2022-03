Natasha Bassett: ¿Elon Musk, CEO de Tesla, tiene una nueva novia?

Uno de los hombres más ricos del mundo es el CEO de Tesla y Space X, Elon Musk, quien dio mucho que hablar en los últimos días en el ámbito sentimental, ya que según el diario británico The Daily Mail fue visto descendiendo de su avión privado con una mujer.

Musk el año pasado se había dado un tiempo con su expareja, la intérprete canadiense Claire Elise Boucher, conocida profesionalmente como Grimes. A mediados de septiembre, confesó que ella necesitaba pasar la mayor parte de su tiempo en Los Ángeles, mientras que él, por los vuelos espaciales de SpaceX, se había visto obligado a mudarse a Texas. Este cruce en sus agendas estaba generando grietas en su relación.

”Grimes y yo diría que probablemente estamos semi-separados. No nos veíamos mucho, y creo que esto es hasta cierto punto algo a largo plazo, porque lo que ella tiene que hacer la lleva a estar sobre todo en Los Ángeles o de gira, y mi trabajo es sobre todo en lugares remotos como este”, explicó en su momento a la revista Time.

Ahora bien, parece que Musk, de 50 años, decidió darle una nueva oportunidad al amor con una joven que es 21 años menor que él, con quien fue visto recientemente descendiendo de su jet privado.

Según afirma el portal HollywoodLife, la nueva pareja del empresario es la actriz australiana Natasha Bassett, de 29 años. Originaria de Sídney, empezó su carrera en el 2014, cuando ganó el papel protagónico de Romeo y Julieta con la compañía Australian Theatre for Young People.

En su país natal participó en diferentes programas de televisión y en 2013 dirigió y escribió el corto Kite, el cual llegó a festivales como el de Rhode Island Big Bear y Bailinale.

Después decidió mudarse a Estados Unidos y continuar con su carrera. Uno de los papeles más importantes fue el de Britney Spears en la película Britney Ever After, una biografía no autorizada por la cantante.

También se sabe que hará parte del elenco principal de la nueva película biográfica de Elvis Presley, distribuida por Warner Bros. Pictures y dirigida por Baz Luhrmann.