Qué hacer si volcás mate o café encima de la notebook

Para los usuarios “normales”, las notebooks no son lo que eran hace 20 años. Y es que al principio del siglo XXI, las portátiles eran la única forma de “comunicarse a través de Internet” y tener una era una especie de símbolo de pertenencia, de status, y si además, teníamos una potente (para los nerds) y linda (para la mayoría) también eran un símbolo de distinción.

Esto cambió rápidamente cuando el smartphone se fue transformando en la mejor forma de estar comunicado “por Internet” además del – ahora no tan – obvio uso del teléfono. Desde ahí en adelante (probablemente desde 2010) las notebooks pasaron a ser simplemente una herramienta, por lo cual a la mayor parte de la gente no le interesa tanto que sea hermosa, cómo tampoco le interesa que un martillo sea hermoso, aunque siempre hay excepciones, claro, y probablemente si sos lector, estés ahí.

Pero es así, según lo que veo viendo hace tiempo, la realidad es que al común de la gente le molesta comprar una notebook, mientras que por otro lado se muere por comprar el último smartphone. Se gasta lo mínimo indispensable en portátiles y con eso, la gente suele ser bastante feliz (siempre y cuando superen el umbral de Doherty, claro).

Ahora, como hoy una notebook es más un martillo, la gente le suele dar menos valor, amor, e importancia.

Pero si un martillo se moja con algún líquido, no pasa nada. Ahora, si una notebook se moja, la preocupación y el temor, como mínimo, nos invaden, ya que es muy probable que te creas re cancher@ con eso de los backups, pero tampoco lo tengas tan al día, y perder cosas es algo a lo que no estamos acostumbrados, y pasa.

En este artículo vamos a tratar de explicarte lo que debés hacer cuando por algún accidente se moja tu portátil. Se trata de algo muy incómodo y sorpresivo, así que ojalá lo leas antes del desastre cómo para saber cómo anticiparte. Pero vamos por partes, porque hay que hablar algunas cosas, principalmente el tipo de líquido que cae sobre la máquina.

Si se moja con agua

Es probable que lo mejor que le puede pasar a una notebook es que se moje con agua. No me malentiendan, lo mejor es que no se moje, pero si se moja, el agua pura tiene más cosas buenas que malas. Y es que el agua pura es conductor eléctrico, eso es malo, pero a la vez, es agua y como tal simplemente moja y cuando se seca no deja demasiados rastros.

Si una notebook se moja con agua –y al igual que cualquier cosa electrónica que se moja– lo primero que debemos hacer es cortar todo suministro eléctrico y de mayor a menor. Si ves que se te cae agua del termo, le cebás mate al teclado en lugar del mate, o simplemente volcaste el vaso de agua sobre el equipo, hacé lo siguiente:

Desenchufá la computadora si está enchufada.

Sacá la batería (si es que se puede; los modelos más nuevos en general no lo permiten).

Dala vuelta, aun si está prendida, para facilitar que el agua salga por entre las teclas del teclado.

Recién ahí intentá apagarla. Lo más rápido es mantener presionado el botón de encendido hasta que apague.

Es muy, pero muy probable que una PC se moje pero zafe. La mayoría de los teclados de notebook tiene una membrana entre las teclas y el interior de la computadora para evitar que caiga el polvo y eventualmente el agua. No hace magia, claro, pero es una línea de defensa bastante eficiente.

Los accidentes con líquidos suceden, y pueden darle a una notebook un baño inesperado. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, apagar el equipo y tratar de retirar la mayor cantidad de humedad posible Shutterstock - Shutterstock

Existen casos de que el agua pone en corto algo y chau, pero no es tan normal como pensamos a priori. Lo ideal es dejarla dada vuelta, que gotee toda el agua posible.

Muchos artículos recomiendan poner la portátil en arroz o en gel de silicio y la verdad es que sí, que el arroz algo de humedad absorbe, pero no es lo mismo meter un smartphone en un bowl con arroz que una notebook abierta en arroz, aunque 10 kilos de arroz tampoco fundirían a nadie (igual se puede comer luego). El tema del arroz es que captura la humedad, pero no es mágico. A mí me ha dado resultado ponerla dada vuelta, abierta a 90° con la tapa y que un ventilador le tire aire. No hay que usar aire caliente, ni secador de pelo, nada de eso, ya que lo único que hace es condensar la humedad, generar vapor interno y más problemas que soluciones.

Recién probaría encender el equipo 2 días después de que se haya mojado, siempre y cuando los días de secado hayan sido secos, y no esos días de humedad donde brota agua de las paredes.

Si todo sale bien, es muy probable que tu portátil encienda perfecto. A partir de ahora recomiendo fuertemente hacer un backup de todo lo importante, ver si todas las teclas, puertos y demás funcionan y ahí recién comenzaban a respirar aliviados.

Si se moja con agua de mar (ha pasado) recomiendo seguir leyendo porque LA SAL ES TREMENDA.

Si se moja con otros líquidos

Bienvenido al mundo de los mil líquidos. Yo he visto de todo, desde Coca Cola (líquido que corroe y feo) pasando por aceite de cocina (uno de los casos más complicados de limpiar del teclado que me haya tocado hasta ahora) hasta el almíbar, ese que viene dentro de las latas de durazno al natural envasado (lejos, EL caso más complicado de limpiar que haya tenido), pasando por café, café con leche con azúcar y por todas las gaseosas, jugos y bebidas que se puedan imaginar.

También he visto notebooks a las que rociaron con ácidos, o incluso suavizante para ropas. El tema de líquidos que no se pueden tomar (aunque algunos para uso humano también son re complicados) es que literalmente se pueden comer los circuitos, así que no es chiste.

Mi recomendación es la siguiente (al igual que la anterior).

Desenchufá si está enchufada.

Sacá la batería (si es que se puede).

Dala vuelta, aún prendida, para que chorree al revés.

Recién ahí intentá apagarla. Mantené presionado el botón de encendido hasta que apague.

Luego de que la máquina está apagada, hay que pensar. Primero, no es lo mismo el aceite que el agua. Si se te cayó aceite es un enchastre, pero la probabilidad de que la notebook se muera por un cortocircuito es ínfima. El tema va más por cómo afectan estos líquidos a teclas, puertos y hasta la pantalla que otra cosa, así que hay que pensar.

Lo ideal es que el líquido gotee o chorree naturalmente todo lo que puede, y luego no dejar secar: hay que llamar al técnico de confianza y que la desarme lo más rápido que pueda. Uno también lo podés hacer, obvio. Existen miles de videos en YouTube donde explican cómo desarmar (disassembly, en inglés), pero no es tan fácil.

Hay que desarmar el teclado, limpiar los flexibles, y varias cosas más. Para lavar todo se usa alcohol isopropílico, el cual permite arrastrar la suciedad del líquido hasta dejarlo limpio. Es muy importante revisar todo para ver que no hay partes que se puedan dañar por algún agente químico.

Algunas consideraciones

Por más que se moje con agua y la máquina reviva, es recomendable a mediano plazo llevarla a un técnico, para que revise que no haya óxido en algún componente

No es fácil desarmar una notebook. Se puede, claro, pero es laborioso, y a veces se requieren destornilladores especiales

Mucha suerte 😃

