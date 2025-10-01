Qué significa ser una persona empática y cómo detectar si lo sos, según la IA

La empatía es un concepto muy importante entre las personas, y es cada vez es más relevante, ya que es una característica propia del humano, en un mundo donde la sensibilidad por el otro es más que fundamental. Sin embargo, no siempre está del todo claro qué implica ser empático ni cuáles son las señales que permiten identificarlo en uno mismo. La inteligencia artificial (IA), que puede opinar sobre cuestiones complicadas de definir por las personas, da su respuesta y define que se trata de una capacidad clave para la convivencia social y la construcción de vínculos saludables.

Qué significa ser una persona empática

En términos generales, la empatía es definida por la IA como “la habilidad de ponerse en el lugar del otro, comprender lo que siente y acompañarlo emocionalmente”. No se trata de simplemente “sentir lástima” o estar de acuerdo con la otra persona, sino de reconocer su estado emocional sin perder la propia perspectiva.

Cómo llevarse mejor con los otros, según la IA (Foto ilustrativa: Freepik)

Existen diferentes formas de empatía. Por un lado, la cognitiva, que se relaciona con la capacidad de entender lo que el otro atraviesa desde un punto de vista racional. Por otro, la emocional, vinculada a experimentar de manera cercana las emociones ajenas. Finalmente, para la IA la empatía compasiva integra ambas dimensiones y motiva a actuar para aliviar el malestar de quien lo padece. Esta última suele considerarse la más completa, porque combina comprensión, resonancia afectiva y voluntad de ayuda.

¿Cómo detectar si uno es empático?

La tecnología menciona una serie de indicadores frecuentes para detectar si uno es empático. Entre ellos, destacan:

Prestar atención activa cuando alguien habla, mostrando interés real y evitando interrupciones.

activa cuando alguien habla, mostrando interés real y evitando interrupciones. Percibir con facilidad cambios sutiles en el tono de voz, la expresión facial o el lenguaje corporal de los demás

en el tono de voz, la expresión facial o el lenguaje corporal de los demás Ofrecer apoyo sin juzgar ni minimizar los problemas ajenos.

La empatía es una cualidad meramente humana fizkes - Shutterstock

La empatía no está exenta de desafíos, según razona la IA. “Quienes poseen un alto grado pueden sentirse sobrecargados emocionalmente, especialmente si se exponen de manera constante a situaciones de sufrimiento”. Incluso, la tecnología cita que la psicología recomienda en esos casos trabajar en el autocuidado, establecer límites y distinguir entre acompañar al otro y asumir responsabilidades que no corresponden. De este modo, la empatía se convierte en una herramienta de conexión, no en una fuente de desgaste.

Los tipos de empatía

En la actualidad, el valor de la empatía se resalta en distintos ámbitos. “En el trabajo, se asocia con un liderazgo más humano y con climas laborales cooperativos”, define la tecnología. En la educación, favorece la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. En la vida personal, fortalece las relaciones afectivas y la confianza mutua. “Una sociedad empática tiende a ser menos violenta y más solidaria”, sintetiza.