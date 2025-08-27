Qué son las pulseras que vibran y cómo comprarlas

Las pulseras que vibran son dispositivos inteligentes diseñados, en conjunto con una app en el celular, para conectar a personas a distancia, generalmente parejas o, en algunos casos, a amigos muy cercanos. Funcionan de manera muy particular, ya que, cuando una persona toca su pulsera, la otra pulsera vinculada vibra y se ilumina automáticamente. Esta tecnología permite enviar señales a través de la distancia mediante conexión a un dispositivo móvil. Estas pulseras suelen ser usadas como un símbolo de cercanía emocional, a pesar de estar físicamente separados.

En los últimos días, se hicieron virales porque Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín las usaron en un programa de streaming. Ahí probaron las pulseras y mostraron el efecto de luz que dan y explicaron su funcionamiento: “Tocás y le vibra”. Después, explica la joven, la otra persona te lo puede devolver, no importa la distancia.

Las pulseras que vibran

Cómo funcionan las pulseras que vibran

Las pulseras vibratorias, producidas por empresas como Bond Touch, operan como un soporte emocional que permite mantener una conexión a distancia significativa. Su funcionamiento se basa en la interconexión a través de una aplicación móvil, la cual enlaza las pulseras de dos personas, generalmente parejas. Esta tecnología posibilita que, al tocar una de las pulseras, la otra reciba una vibración instantánea, creando un lazo comunicativo que trasciende las barreras geográficas.

El mecanismo es directo: cuando una persona presiona o toca su pulsera, la otra recibe una vibración en la suya.

Una comunicación de uno de los vendedores de estas pulseras que vibran Bond Touch

En los comentarios del video de Occhiato, por ejemplo, los usuarios refuerzan la idea de que la distancia no es un impedimento, lo que las convierte en una herramienta ideal para historias de amor contemporáneo y para quienes buscan mantenerse conectados más allá de los mensajes de texto o llamadas, o los continentes.

¿Dónde comprar las pulseras que vibran?

Se pueden comprar en tiendas por internet, como Mercado libre, o en e-commerce extranjeros, como Amazon. El valor oscila entre los $100.000 y los $400.000, aproximadamente.

Estas pulseras se llaman comúnmente “pulseras a distancia” o “pulseras inteligentes de larga distancia” y son un regalo popular para parejas, amigos o familiares que quieren mantener una conexión emocional viva pese a la separación física.

