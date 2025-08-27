Qué son las pulseras que vibran y cómo comprarlas
Son dispositivos que se usan más que nada en las parejas para “mostrarse cerca” cuando las distintas físicas son grandes
3 minutos de lectura
Las pulseras que vibran son dispositivos inteligentes diseñados, en conjunto con una app en el celular, para conectar a personas a distancia, generalmente parejas o, en algunos casos, a amigos muy cercanos. Funcionan de manera muy particular, ya que, cuando una persona toca su pulsera, la otra pulsera vinculada vibra y se ilumina automáticamente. Esta tecnología permite enviar señales a través de la distancia mediante conexión a un dispositivo móvil. Estas pulseras suelen ser usadas como un símbolo de cercanía emocional, a pesar de estar físicamente separados.
En los últimos días, se hicieron virales porque Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín las usaron en un programa de streaming. Ahí probaron las pulseras y mostraron el efecto de luz que dan y explicaron su funcionamiento: “Tocás y le vibra”. Después, explica la joven, la otra persona te lo puede devolver, no importa la distancia.
Cómo funcionan las pulseras que vibran
Las pulseras vibratorias, producidas por empresas como Bond Touch, operan como un soporte emocional que permite mantener una conexión a distancia significativa. Su funcionamiento se basa en la interconexión a través de una aplicación móvil, la cual enlaza las pulseras de dos personas, generalmente parejas. Esta tecnología posibilita que, al tocar una de las pulseras, la otra reciba una vibración instantánea, creando un lazo comunicativo que trasciende las barreras geográficas.
El mecanismo es directo: cuando una persona presiona o toca su pulsera, la otra recibe una vibración en la suya.
En los comentarios del video de Occhiato, por ejemplo, los usuarios refuerzan la idea de que la distancia no es un impedimento, lo que las convierte en una herramienta ideal para historias de amor contemporáneo y para quienes buscan mantenerse conectados más allá de los mensajes de texto o llamadas, o los continentes.
¿Dónde comprar las pulseras que vibran?
- Se pueden comprar en tiendas por internet, como Mercado libre, o en e-commerce extranjeros, como Amazon. El valor oscila entre los $100.000 y los $400.000, aproximadamente.
Estas pulseras se llaman comúnmente “pulseras a distancia” o “pulseras inteligentes de larga distancia” y son un regalo popular para parejas, amigos o familiares que quieren mantener una conexión emocional viva pese a la separación física.
Mensajes por WhatsApp: otra moda en el amor
Los mensajes por WhatsApp no son anticuados, para muchas parejas. A continuación, 15 ejemplos de frases ideales para mostrarse cercano en el amor:
- Con vos, cada día tiene algo único.
- No necesito grandes cosas, con tu abrazo me alcanza.
- Me encanta cómo tu voz me calma incluso en la distancia.
- Pensarte ya me mejora el día.
- Sos mi lugar seguro en cualquier tormenta.
- Qué suerte la mía de cruzarme con vos en esta vida.
- Estés donde estés, siempre te llevo conmigo.
- Tu sonrisa es mi refugio favorito.
- Me hacés sentir que todo tiene sentido.
- Sos la parte más linda de mi rutina.
- En tu mirada encuentro todo lo que necesito.
- Cada mensaje tuyo me arranca una sonrisa.
- Lo mejor de mi día siempre termina siendo vos.
- Aunque no estemos cerca, te siento conmigo.
- Sos mi manera favorita de ser feliz.