Las 10 frases más impactantes de Gime Accardi para confirmar su infidelidad

Durante la transmisión del programa Sería increíble de Olga, Gimena Accardi confirmó “haber cometido un error” en su relación con Nico Vázquez y explicó las razones detrás de su decisión de compartir su verdad, a pesar de considerar que se trata de un tema privado que corresponde a la intimidad de la pareja. La actriz enfatizó que no busca generar “ni show ni circo” mediático, pero sintió la necesidad de aclarar la situación y desmentir algunas informaciones erróneas que circulaban.

Estas son las diez frases más reveladoras de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez:

“Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”.

“A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di”.

“En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años”.

“Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”.

“Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está, fui perdonada”.

“Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia y necesito que eso se frene”.

“Lastimé a una persona que amo, que es Nico. Eso es lo que más me duele. Es a la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece“.

“Desapareció. Un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida, pero soy humana, rasa, básica y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera en una relación de 18 años”.

“Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico, es la persona que más sigo amando en este planeta tierra”.

“Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento”.

El presunto motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

El contexto detrás de las declaraciones de Gimena Accardi

La actriz explicó que se sintió obligada a hablar para aclarar informaciones falsas y proteger a personas cercanas que “fueron injustamente involucradas”. Aunque su prioridad era hablar con Nicolás Vázquez y resolver el problema en la intimidad, la presión mediática y los rumores infundados la llevaron a hacer pública su versión, según sostuvo Accardi.

A pesar del perdón de Nicolás Vázquez, la actriz reconoció que la infidelidad fue un detonante en una relación que ya atravesaba una crisis desde hacía un año y declaró: “Sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez (Foto: Instagram/@gimeaccardi)

Accardi describió a la persona con la que fue infiel como “una persona random que no tiene nada que ver con el medio”. Negó que se tratara de un vínculo de meses, como se especuló, y lo calificó como “un desliz absoluto, una idiotez” de la cual se arrepiente profundamente.

Para concluir, elogió la actitud de Nicolás Vázquez, quien “cerró la boca y dijo: ‘No esto es mentira’. Y nos cuidó y nos cuidamos porque así siempre fue nuestra relación”.

