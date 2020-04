Reglas de etiqueta para Zoom: 10 consejos para la convivencia digital

Los mosaicos en las videollamadas grupales permite ver a todos los integrantes de una reunión virtual, un espacio donde hay que seguir una serie de reglas de cortesía para que la comunicación fluya sin problemas

17 de abril de 2020

Las videollamadas por WhatsApp, Skype o con el popular ( y controvertido ) Zoom se convirtieron en la manera de trabajar, estar en contacto con amigos y hasta festejar cumpleaños durante la cuarentena . Sin embargo, a pesar de la facilidad de la comunicación en tiempos de apps e Internet, no siempre es fácil entender al otro, y a veces los encuentros se vuelven tediosos si no se respetan las normas básicas.

En caso de videollamadas grupales este problema puede convertirse en un impedimento total, por eso te dejamos esta guía para la convivencia en la comunicación digital por video .

1- Probar el funcionamiento de la cámara y el micrófono

Parece algo obvio, pero por lo general desconocemos del estado o la configuración del audio y el video que ofrece nuestro equipo hasta el momento de la conexión. En apps como Skype o Zoom deberemos seleccionar cuál será la salida de video o micrófono queremos usar, ya que en algunas ocasiones pueden haber varias como el micrófono nativo de la computadora o el de los auriculares.

2- Silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo

Cuando se hace una videollamada de muchas personas, debido a las malas conexiones y el atropello por hablar, puede ser difícil entender al otro entre tanto ruido de ambiente, voces y sonidos. Por eso, si estamos escuchando al interlocutor y sabemos que no vamos a hablar ni preguntar, podemos colaborar al silenciar nuestro mic hasta el momento que deseemos participar de la conversación.

3- No hablar todos la vez: esperá tu turno

Crédito: Shutterstock

De la regla número dos se desprende la obvia para la vida misma, pero que en una videollamada se vuelve mucho más importante. No hablar todos a la vez. Esperar a que termine de hablar el otro para esperar nuestro turno puede ser algo vital dado que toda llamada online de video tiene una demora o delay , y en tiempos de cuarentena donde las conexiones no son las mejores puede ser aún peor. Acá siempre hay que esperar al silencio para ahí si "meter nuestro bocado".

4- Chequear los ruidos de ambiente

Es importante que las llamadas se hagan en un ambiente con poco ruido . Ya sea en un smartphone o una computadora, los micrófonos tienden a detectar más que el sonido de nuestra vos, lo que si lo hacemos en un lugar con ruidos de calle, otras personas hablando o con la TV encendida, todo ese sonido puede filtrarse dentro de la conversación.

5- Escuchar al otro

En especial, en las reuniones de trabajo es vital prestar atención y escuchar lo que se dice en las llamadas. Las malas conexiones pueden hacer que no sea tan fácil decodificar con exactitud lo que se dijo, por lo que la completa atención es necesaria para no caer en el clásico "¿Podés repetir lo que dijiste?". Esto puede hacernos quedar mal y además alargar las ya maratónicas reuniones en las que debemos permanecer conectados.

6- Levantar la mano

En el caso de las charlas masivas, o clases online, también podemos usar las reglas de clase. Hacer silencio cuando el otro habla y por qué no, levantar la mano a la hora de querer preguntar algo para no interrumpir con el audio de nuestra pregunta al profesor o la persona dando la charla. Puede quedar raro levantar la mano sólo en tu casa frente a una computadora, pero puede aportar muchísimo a la armonía de la videollamada.

7- Evite retirarse y dejar la cámara vacía

Es muy común en charlas de más de cuatro personas que alguno tenga que levantarse y deje la cámara vacía por un período de tiempo. Si tenemos cosas que hacer durante la videollamada, es probable que puedan esperar a cuando nos desconectemos, y en caso de ser importantes, podemos sino mutear el audio y bloquear la imagen por respeto al que da la charla.

8- No estar haciendo otras cosas en simultáneo

Del punto anterior se desprende otra observación fundamental para el respeto mutuo: no hacer otras cosas mientras estamos en cámara. Ya sea una charla de amigos o una clase virtual, no es de buena educación digital realizar otras cosas mientras estamos conectados. Hay que recordar que si usamos, por ejemplo Zoom, la otra persona también esta viendo a todos de forma simultánea.

9- Si se conecta desde una computadora, no use el smartphone

Así como no debemos hacer otros trabajos o levantarnos en medio de la charla, tampoco es una señal de respeto estar con el smartphone en la mano respondiendo mensajes mientras alguien nos habla desde otra cámara. Para mantener la convivencia y no hacer sentir mal al otro, el teléfono puede esperar un ratito más.

10- Abusos de los fondos

Los servicios de videollamadas ahora permiten cambiar el fondo para simular que estamos en otro lugar, jugar un rato y divertirnos. Pero claramente, esta opción no está pensada para reuniones serias o clases. Si tenemos un fondo en casa que no queremos mostrar, podemos optar por algún background neutro, un color sólido o bien una foto fija, pero siempre teniendo en mente el tono de la videollamada y no estar cambiando constantemente.