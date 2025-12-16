Reino Unido quiere que Apple y Google bloqueen a nivel de sistema operativo las imágenes de desnudos

Reino Unido quiere que las empresas responsables de los sistemas operativos para móvil y computadoras introduzcan protecciones que detecten y bloqueen las imágenes de desnudos, salvo que los usuarios hayan sido verificados como adultos.

El gobierno británico pretende presentar una propuesta para que empresas como Apple y Google bloqueen por defecto las imágenes sexualmente explícitas y con desnudos para que los menores no puedan acceder a ellas.

Las herramientas se implementarían a nivel de sistema operativo, es decir, de iOS y Android, respectivamente, y no solo en los servicios de mensajería o intercambio de archivos como actualmente ocurre, para reducir la exposición de los menores a la pornografía y el acoso por parte de adultos.

El objetivo de esta medida, que se enmarcaría en la estrategia que aborda la violencia contra las mujeres y las niñas, pretende que los usuarios deban autenticarse como adultos para poder hacer fotografías y compartir imágenes con desnudos, según informa Financial Times. El bloqueo se mantendría para los delincuentes sexuales infantiles.

Según fuentes conocedoras de esta propuesta, la medida se ha centrado inicialmente en los sistemas operativos móviles, pero también se pretende extender a las computadoras.

Las funciones que ya tienen Apple y Google

Apple y Google ya ofrecen la detección de contenidos explícitos, aunque sus sistemas no actúan de manera tan amplia como el que pretende implementar el gobierno británico. La firma de Cupertino tiene lo que llama seguridad en las comunicaciones para las cuentas de menores, que cuando detecta este tipo de contenido sensible, difumina la foto o el vídeo antes de que el menor pueda verlo.

Este sistema, que funciona en iPhone, iPad, macOS, Mac, Apple Watch y Vision Pro, es compatible con varias aplicaciones de Apple, como iMessage, AirDrop y FaceTime, y ofrece recursos útiles para que pueda buscar la ayuda de un adulto, aunque también la opción de verlo.

Por su parte, Google ha implementado las alertas de contenido sensible en la aplicación Mensajes, que se muestran cuando el usuario recibe, envía o reenvía imágenes de desnudos. Están activadas por defecto para usuarios menores de 18 años.

Las imágenes que detecta el sistema se difuminan y se acompañan de recursos para buscar ayuda o bloquear el número de teléfono desde el que se han enviado. Los usuarios, igualmente, pueden decidir ver el contenido.