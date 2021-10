Reseñas tecnológicas: este es el iPhone 13, una actualización sin sorpresas del teléfono de Apple

La realidad es que los teléfonos inteligentes alcanzaron punto máximo hace ya algunos años.

Después de tantos avances, las computadoras miniatura han alcanzado velocidades increíbles, sus pantallas se han vuelto más grandes y brillantes y sus cámaras producen imágenes que logran que los fotógrafos aficionados parezcan magos.

El problema con tanta innovación genial es que las actualizaciones ahora son tan iterativas que se ha vuelto difícil saber qué escribir sobre ellas cada año. Ese es especialmente el caso del iPhone 13 de Apple, que podría ser la actualización más modesta del iPhone hasta la fecha.

El iPhone más nuevo es solo diez por ciento más rápido que los modelos del año pasado (para tener contexto, en 2015, el iPhone 6S fue más del 70 por ciento más rápido que su predecesor, el iPhone 6). Su característica más llamativa, una mayor “tasa de actualización” de la pantalla en los modelos superiores a los 1000 dólares, hace que el movimiento luzca más fluido al abrir aplicaciones y deslizar texto. Eso está lejos de ser revolucionario.

Las innovaciones en las cámaras de los teléfonos también parece que se están estancando. Los ejecutivos de Apple describieron las cámaras del iPhone 13 como “dramáticamente más poderosas” y “las más avanzadas” del iPhone hasta el momento, en gran parte porque pueden capturar más luz y reducir el ruido. Pero según mis pruebas, las mejoras fueron mínimas.

Todo esto me hace afirmar que la actualización anual de los teléfonos, que compañías como Apple y Samsung promocionan con enormes eventos de mercadeo y campañas publicitarias a fin de aumentar sus ventas en la temporada de compras navideñas, se ha convertido en un espejismo de innovación tecnológica. En realidad, las actualizaciones son ahora una celebración del capitalismo en forma de un despiadado incrementalismo.

¿Qué mejor manera de ilustrar esa lenta marcha que con fotos tomadas por teléfonos inteligentes? Para poner a prueba las cámaras del iPhone 13, compré un trípode especial para sostener dos teléfonos uno al lado del otro y así poder capturar casi las mismas imágenes de mis perros al mismo tiempo. Comparé fotos tomadas con los nuevos iPhones, el iPhone 12 del año pasado y un iPhone XS de hace tres años.

Cuando obtuve los resultados quedé genuinamente sorprendido del buen desempeño de la cámara del iPhone XS frente a los modelos más nuevos. La cámara del iPhone 13 fue solo un poco mejor que la del iPhone 12.

Basta de palabras. Deja que las fotos de mis perros te guíen por el último iPhone.

.

Para comparar fotos tomadas a la luz del día, me llevé todos los teléfonos y a mis perros Max (un corgi) y Mochi (una labradora marrón) a un parque en Richmond, California. En una foto de prueba de los dos perros sentados lado a lado bajo la sombra, las fotos del iPhone 13 y 12 apenas se podían distinguir una de la otra. El iPhone 13 fue ligeramente superior capturando las sombras.

.

En una prueba de comparación entre el iPhone 13 Pro de 1000 dólares y el iPhone XS, el modelo de 1000 dólares lanzado en 2018, ambas fotos de los perros a la luz del sol se vieron claras y detalladas. Admito que el iPhone 13 Pro produjo imágenes con colores más vivos.

.

Pero en una prueba en un sendero sombreado en medio del bosque, la foto tomada con el iPhone 13 hizo que Mochi luciera deslumbrado por la luz del sol; las sombras y la iluminación capturada por el iPhone tres años más viejo lucieron más naturales. Apple no estuvo de acuerdo con mi evaluación. (Juzguen ustedes).

.

Las mejoras en las cámaras del nuevo iPhone fueron más evidentes en las fotos con poca luz tomadas con el modo Noche, que captura varias imágenes y luego las fusiona mientras realiza ajustes de color y contraste. Las tomas con poca luz de Max posando en un balcón justo después de la puesta del sol se vieron más claras con el iPhone 13 Pro que con el iPhone 12.

En las fotos con poca luz el iPhone XS de tres años de antigüedad no tuvo un buen desempeño, porque su cámara carece de modo Noche. En la misma prueba, Max quedó envuelto en oscuridad, a excepción de su hermosa melena blanca.

.

Las cámaras del iPhone 13 también tienen una nueva función de video bautizada como modo cinemático, que utiliza algoritmos para enfocar de forma automática los rostros —incluso los de mis perros— en movimiento. Me cuesta imaginar por qué una persona sin ambiciones de convertirse en cineasta usaría este modo, pero se me ocurren algunos usuarios de TikTok a quienes les podría gustar.

En resumen, las cámaras del iPhone 13 son ligeramente mejores que las de los iPhone del año pasado. Incluso en comparación con los iPhones de hace tres años, las cámaras son mucho mejores solo si te preocupas por hacer buenas fotos en la oscuridad.

¿Qué importancia tiene la fotografía nocturna? Se lo pregunté a Jim Wilson, fotógrafo de The New York Times desde hace mucho tiempo, mientras tomaba fotos de los nuevos iPhones para esta reseña. Dijo que sería una característica crucial para gente como él, pero no tan importante para los fotógrafos ocasionales.

“A veces espero a la noche para hacer que una escena ordinaria parezca diferente y emocionante”, dijo. “Pero para la mayoría de las personas que no son fotógrafos profesionales, esto no tiene importancia”.

El hecho de que los teléfonos inteligentes se hayan estancado no es algo negativo. Significa que vas a poder disfrutar durante los próximos años del que ya tienes sin perderte de nada relevante. Y cuando sientas que es hora de actualizar, te encontrarás con una pieza de tecnología madura que será paulatinamente —aunque no de manera dramática— superior.

Brian X. Chen es columnista de tecnología de consumo. Reseña productos y escribe Tech Fix, una columna sobre cómo resolver problemas relacionados con la tecnología. Antes de unirse al Times en 2011, reporteó sobre Apple y la industria inalámbrica para Wired. @bxchen