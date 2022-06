Return to Monkey Island presenta su historia y su llegada a Nintendo Switch en primicia para consolas

Nintendo ha compartido las novedades de desarrolladores terceros que llegarán a su consola híbrida en los próximos meses, entre los que se encuentra Return to Monkey Island, los RGP Persona y la nueva entrega de Mario + Rabbids, Sparks Of Hope.

Return to Monkey Island es uno de los juegos que han protagonizado este martes una nueva retransmisión Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, con las novedades de distintos socios distribuidores y desarrolladores que llegarán a Switch entre este año y el próximo.

El abril, el propio Ron Gilbert, creador de la franquicia, anunció una nueva entrega titulada Return to Monkey Island, que llegará este año como continuación de The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Return to Monkey Island llegará a Nintendo Switch en primicia para consolas este año, un anuncio que se ha acompañado de un primer trailer, donde Guybrush Threepwood descubrió “al fin” el secreto de Monkey Island.

El nuevo trailer de Return to Monkey Island

Más novedades para Nintendo Switch

La expansión de Monster Hunter Rise, Sunbreak (30 de junio), que traerá una nueva historia, nuevos monstruos y opciones de combate, así como nuevos lugares y misiones de rango maestro, con la llegada al puesto de Elgato y la infestación de las poderosas bestias llamadas ‘Los Tres Señores’: Garangolm, el wyvern celeste de colmillos Lunagaron y el dragón anciano Malzeno.

Por su parte, el universo de NieR:Automata tendrá el 6 de octubre una versión para Nintendo Switch, The End of YoRHa Edition, en la que los jugadores controlarán a 2B, una androide perteneciente a la unidad militar YoRHa, y participarán en combates feroces para recuperar el planeta.

Los arcades clásicos también tendrán su hueco en la consola convertible de Nintendo. Super Bomberman R 2 llegará el próximo año con modos clásicos de acción y el nuevo modo ‘Castillo’, donde un equipo de hasta 15 jugadores deberá abrirse paso a bombazo limpio para obtener cofres del tesoro, mientras otro jugador tratará de pararles los pies en solitario.

Mega Man Battle Network Legacy Collection recogerá en 2023 diez juegos de Mega Man Battle Network, que salieron originalmente para Game Boy Advance, mientras que el remake de PAC-MAN WORLD estará disponible el 26 de agosto.

El título de puzzles y aventuras Lorelei and the Laser Eyes llegará a Nintendo Switch en primicia para consolas en 2023. También en 2023 llegará Blanc, una aventura cooperativa protagonizada por un cervatillo y un lobezno que deberán trabajar juntos para superar obstáculos del entorno y desplazarse por lugares heladores.

La nueva entrega de Mario + Rabbids, Sparks Of Hope, aterrizará en Nintendo Switch el 20 de octubre. En 2023 lo hará Minecraft Legends, y Sonic Frontiers este invierno. Portal: colección complementaria, con Portal y Portal 2, está ya disponible para la consola de Nintendo.

El RPG Persona 5 Royal, anunciado a principios de mes para Xbox, llegará también el 21 de octubre a Nintendo Switch, al que seguirán otros dos títulos más de la saga: Persona 3 Portable y Persona 4 Golden.

El mundo de fantasía de Harvestella, un nuevo juego de rol y simulación que permite gestionar una granja, estará disponible para Nintendo Switch a partir del 4 de noviembre. Un mes después llegará Dragon Quest Treasures, y antes, este invierno, el clásico de los juegos de rol Live a Live (22 de julio).

Otros títulos de terceros que llegarán próximamente a Nintendo Switch son el título de acción estilo roguelite Little Noah: Scion of Paradise (28 de junio), el simulador de trenes Railgrade (otoño), la ventura RPG Time: The Legend of Wright (18 de agosto) y el juego de simulación Disney Dreamlight Valley (6 de septiembre).