Roaring Kitty: quién es la persona que agitó la bolsa con sus amigos en Reddit

A mediados de 2019, un usuario de Reddit —conocido como “Roaring Kitty” en algunas cuentas de redes sociales— publicó una foto de un foro en línea que mostraba una sola inversión de 53.000 dólares en el minorista de videojuegos GameStop.

La publicación casi no llamó la atención, salvo de unas pocas personas que se burlaron de que apostara en una empresa atribulada. “Este tipo debería vender ahora”, escribió en aquel momento un usuario de Reddit llamado cmcewen.

Sin embargo, Roaring Kitty no se desalentó. Durante el siguiente año, comenzó a tuitear de forma regular sobre GameStop y a hacer videos de YouTube y TikTok sobre su inversión. También comenzó a transmitir en vivo sus ideas financieras. Otros usuarios de Reddit con alias como Ackilles y Bowlerguy92 empezaron a seguir cada una de sus maniobras y a invertir en GameStop.

En este momento, Roaring Kitty —Keith Gill, de 34 años, un exeducador en finanzas que trabajaba para una aseguradora en Massachusetts— se ha convertido en una figura central del frenesí del mercado accionario de esta semana. Inspiradas en Gill y un pequeño equipo de inversionistas individuales que se acercaron a él, hordas de jóvenes operadores en línea llevaron las acciones de GameStop a una odisea salvaje, al competir en contra de fondos de cobertura sofisticados y, en el proceso, cambiar las normas de Wall Street.

Sus maniobras —subir el precio de GameStop al comprar los llamados contratos de opciones que ofrecen una forma barata de apostar hacia dónde irán las acciones— han impactado a los inversionistas convencionales porque Gill y sus camaradas en línea son la antítesis de los titanes de Wall Street que han gobernado el mercado bursátil desde hace mucho tiempo.

Lejos de las opulentas oficinas financieras, Gill y sus seguidores socializaban en Reddit y YouTube, y usaban plataformas en línea, como Robinhood y WeBull, para cotizar sin comisiones. Muchos le fueron tan fieles a su inversión en GameStop que todas las semanas pasaban horas conversando en la sección de comentarios en los videos de Gill, examinando los estados financieros de la empresa y los detalles arcanos sobre el libre flujo de caja y las consolas de videojuegos.

La demostración de fuerza que hicieron la semana pasada subraya la forma en que han cambiado los mercados financieros al fundirse con el mundo de las redes sociales y una generación más joven de operadores empoderados por las plataformas en línea. También ha provocado que algunas personas de esta nueva generación se hayan vuelto extremadamente ricas.

El 26 de enero, Gill publicó una foto en Reddit que mostraba que el valor de su apuesta de 53.000 dólares en GameStop se había disparado a 48 millones de dólares. (No se pudo verificar de manera independiente su tenencia de acciones). La publicación fue “votada” —el equivalente a recibir un me gusta— más de 140.000 veces por otros usuarios. El viernes 29, GameStop, la cual hace un año cotizaba a 4 dólares, cerró en 325 dólares.

“Tu ejemplo ha cambiado en todo el sentido de la palabra la vida de miles de personas normales y comunes y corrientes”, le escribió a Gill un usuario de Reddit de nombre reality_czech. “En verdad, gracias”.

Larry Tabb, director de investigación de estructura de mercado en Bloomberg Intelligence, comentó que el ascenso de los operadores como Gill “habría sido imposible tan solo hace unos pocos años”, porque toda la comercialización tenía una comisión y las redes sociales se fijaban menos en los mercados bursátiles. Sin embargo, ahora en la pandemia que la gente está atrapada en su casa con fácil acceso a una comercialización gratuita de corretajes en línea, “estos tipos vieron una oportunidad y la aprovecharon”, mencionó Tabb.

Gill no respondió a solicitudes de comentarios. Sus cuentas en línea y direcciones de correo electrónico estaban vinculadas a su antigua oficina en Nueva Hampshire y su casa de Massachusetts. La madre de Gill, Elaine, confirmó en una breve llamada telefónica que su hijo era Roaring Kitty.

“Estoy orgullosa”, dijo, antes de colgar.

La vida de Gill como Roaring Kitty comenzó en 2014, cuando creó una sociedad de responsabilidad limitada con ese nombre. Antes de eso, fue uno de los mejores corredores en la universidad: podía cubrir 1,6 kilómetros en 4 minutos y 3 segundos, según los periódicos locales. Después de graduarse, trabajó como analista financiero y educador de bienestar financiero, según mostraba un perfil de LinkedIn recientemente eliminado.

En agosto de 2019, comenzó a publicar en Reddit. Al igual que muchos otros usuarios de Reddit, mostraba familiaridad con los memes y las expresiones de internet como YOLO (la sigla de la frase ‘solo se vive una vez’ en inglés) y mostraba afición por las palabrotas. La letra del medio de las iniciales de su nombre de usuario en Reddit, DFV, hace referencia a un insulto. En YouTube, TikTok y Twitter, se hacía llamar Roaring Kitty.

Las primeras publicaciones de Gill en WallStreetBets mostraban las capturas de pantalla de su cartera de E-Trade con las ventas de opciones que había hecho en GameStop, todas las cuales hizo apostando a que las acciones iban a subir. En los comentarios, Gill explicaba que Wall Street no valoraba cuánto se iba a beneficiar GameStop con los lanzamientos de las nuevas consolas de videojuegos.

Poco después de que Gill hiciera sus apuestas, Michael Burry, un inversionista que adquirió notoriedad gracias al libro de Michael Lewis The Big Short, también expresó interés en GameStop. En Reddit, Gill consideró que la publicación de Burry era una validación. Cuando otras personas cuestionaron la inversión, Gill se mantuvo firme.

Gill a menudo publicaba fotografías de sus inversiones en GameStop

“Viejo, todo el mundo cree que estoy loco, y yo creo que todos los demás están locos”, respondió a un comentario cuando GameStop anunció que las ventas habían caído un 30 por ciento a finales de 2019.

El verano pasado, Gill inició un canal de Roaring Kitty en YouTube, donde habló durante horas sobre GameStop. Hasta noviembre, tenía 418 suscriptores de YouTube, según la firma de monitoreo web SocialBlade.

En uno de sus primeros vídeos de YouTube, divagaba en voz alta: “Quizá no haya nadie viendo, así que esto es una tontería”.

Explicó que, para no molestar a su hija de dos años, estaba grabando en una habitación del sótano llamada “Kitty Corner” (rincón del gato), con un gato de peluche en el pomo de la puerta.

Gill hablaba rápido y hacía bromas entre el análisis de las acciones, bebía cerveza, blandía puros y decía a los espectadores que a veces utilizaba una Magic 8-ball (un juguete que ‘adivina’ la fortuna) para guiar sus inversiones. A menudo llevaba una gorra de béisbol sobre su larga melena y una camiseta con un gato con gafas de sol.

La sección de comentarios de sus videos pronto se convirtió en un lugar de reunión para un pequeño grupo de otros seguidores de GameStop. Un seguidor de YouTube, Joe Fonicello, conocido en Twitter como Toast, comentó que lo veía desde una vieja van en la que estaba viajando con su novia por todo el país.

“Ella creía que estaba loco hasta que escuchó la tesis” de por qué GameStop podía tener algún valor, mencionó Fonicello, de 21 años, quien agregó que la inversión que hicieron su novia y él en las acciones ha crecido a más de 250.000 dólares esta semana, en comparación con los menos de 10.000 dólares que invirtieron en un inicio.

Fonicello señaló que conversar con Gill y otras personas en línea no se trataba solo del dinero. “De unas horas geniales de análisis de acciones pasamos a unas horas de solo repartir positividad”, mencionó.

En agosto, Ryan Cohen, fundador del sitio de alimento para mascotas Chewy.com, anunció que había comprado una gran participación en GameStop. Unas semanas más tarde, la inversión de Gill llegó a 1 millón de dólares, según las fotos que publicó de su cartera.

Por medio de los estados financieros, el equipo de Gill también descubrió que había fondos de cobertura como Point72 y Citron que estaban apostando a que caería el precio de las acciones de GameStop, una maniobra conocida como venta al descubierto. Esto los enfureció.

“Ese es el botón de encendido. Un enemigo en común, por decirlo así”, opinó Rod Alzmann, un estratega corporativo de 31 años radicado en Florida que ha apostado a favor de GameStop durante más tiempo que Gill y publica en línea como Uberkikz11. “La especulación es una ráfaga de adrenalina, además te enfrentas a la autoridad”.

En diciembre, la esposa de Gill fue vista en YouTube cuando su mano apareció en una transmisión en vivo para brindar con él para celebrar que las acciones de GameStop habían alcanzado los 20 dólares. Gill llevaba un sombrero de fiesta rosa y gafas de sol y bebió lo que parecía ser champán.

“Ciertamente no conduzco un Lambo”, dijo en el vídeo, refiriéndose a un Lamborghini. “Alquilamos esta casa que ven, así que ha sido un viaje de locos para nosotros como familia”.

Este mismo mes, Cohen se reunió con el consejo de administración de GameStop. Esto provocó un aumento en el valor de las acciones de la empresa, gracias a lo cual se enriquecieron Gill y otras personas. El 13 de enero, cuando Gill mostró otra foto de su inversión, unas 44.200 personas que vieron la publicación comentaron que la decisión de Gill de no cobrar ni un solo centavo de GameStop los mantuvo con ánimo para seguir adelante.

“¡Papi sigue dentro!”, comentó un usuario de Reddit llamado freehouse_throwaway. “Qué bien se siente”.

A finales de la semana antepasada, 190.000 personas se conectaron al canal de Roaring Kitty en YouTube, el cual en este momento tiene más de 74.000 suscriptores, cuando Gill, con un pañuelo rojo en la cabeza y lentes de sol, dijo que se iba a alejar “un tiempo”. Ese día, transmitió en vivo durante siete horas mientras veía una tabla del valor creciente de las acciones de GameStop, y se reía y desafiaba a camaradas de mucho tiempo en los comentarios.

El jueves 28 de enero, varios corretajes en línea dejaron de comercializar GameStop, lo cual provocó que el precio de la empresa se desplomase casi dos terceras partes antes de estabilizarse. Incluso algunos seguidores apasionados se preguntaron si Gill por fin había cedido y vendido.

Entonces, Gill publicó otra foto en Reddit donde mostraba que se había mantenido firme… y había perdido 15 millones de dólares. Sus seguidores lo aclamaron.

“SI ÉL SIGUE, YO SIGO CON ÉL”, respondieron rápidamente más de 100 seguidores, uno detrás del otro.

El 29 de enero, su fe se vio recompensada cuando las acciones de GameStop aumentaron un 68 por ciento.

Kitty Bennett colaboró con la investigación.

Nathaniel Popper cubre finanzas y tecnología. Es autor de Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money. Anteriormente trabajó para The Los Angeles Times y The Forward. @nathanielpopper • Facebook

Kellen Browning es reportera de tecnología en el Área de la Bahía y cubre la industria de los videojuegos y las noticias tecnológicas en general. Se graduó de Pomona College. @kellen_browning

The New York Times