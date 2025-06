ROG Strix Scar 18: probamos una notebook para videojuegos que es potencia pura

Las computadoras portátiles para juegos han encontrado un nicho en el cual expandir su participación. Cada vez son más los gamers que prefieren invertir en equipos portátiles para disfrutar de su pasatiempo, en vez de adquirir un equipo de escritorio, con todo lo que eso implica: disponer de un espacio para alojar todo el setup, estar confinados a un solo lugar a la hora de jugar, entre otras cuestiones.

Los números respaldan el análisis realizado en el párrafo anterior. Según un informe de Fortune Business Insights, el mercado global de laptops para juegos fue valorado en aproximadamente US$15,66 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 29,25 mil millones en 2030. Sin dudas, el auge de los deportes electrónicos y la creación de contenido en plataformas como Twitch y YouTube ha motivado a más usuarios a invertir en laptops capaces de manejar juegos exigentes y software de edición de forma simultánea.

Claro que este mercado en pleno auge no le es ajeno a ninguno de los grandes fabricantes. Tanto Asus, MSI, Lenovo, HP como Dell tienen equipos que intentan ganar participación en este jugoso negocio. Por su parte, Asus cuenta con su línea ROG, que incluye dispositivos específicamente diseñados para el mercado gamer. En LA NACION probamos la última creación de ROG: la Strix Scar 18, que acaba de aterrizar en Argentina.

Calidad en su diseño

“La primera impresión es la que importa”, reza el dicho, y en este caso no es la excepción. ASUS viene trabajando intensamente en el diseño y el impacto visual de sus productos. Esto no sucede solo con las portátiles ROG, sino también con sus laptops de productividad, donde ha incorporado materiales innovadores como el ceraluminum, por ejemplo, un material cerámico que obtiene a partir de un proceso de oxidación del aluminio en un baño electrolítico.

El teclado RGB retroiluminado de la notebook gamer ROG Strix Scar 18 de Asus

La nueva ROG Strix Scar 18 de ASUS hace su aporte a este mercado al combinar una estética agresiva con una construcción robusta y futurista. Con una pantalla de 18 pulgadas QHD+ a 240 Hz de tasa de refresco, el equipo impone presencia desde el primer vistazo. Su chasis, fabricado con materiales de alta resistencia y detalles translúcidos en la parte superior del teclado, exhibe un equilibrio entre elegancia industrial y espíritu competitivo. El sistema de iluminación RGB perimetral y personalizable, junto al logotipo ROG retroiluminado, refuerzan la identidad visual de la serie.

Además del impacto visual, el diseño de la Strix Scar 18 está pensado para optimizar el rendimiento. El teclado desplazado hacia abajo mejora la ventilación superior, mientras que las rejillas de ventilación más amplias y el sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling, con metal líquido en el CPU y la GPU, permiten sostener cargas de trabajo intensas sin comprometer la estética.

La rejilla de ventilación trasera y la tira de luz LED que ilumina el escritorio con la Asus ROG Strix Scar 18

Quizás el punto más destacado en este apartado es lo fácil que resulta mejorar el equipo. Al dar vuelta la notebook, en la parte trasera encontramos una traba. Al correrla, se desliza el chapón hacia arriba y se retira. Sin quitar ningún tornillo, ya se accede a los módulos de memoria RAM y al disco de estado sólido. Una verdadera genialidad, única en este modelo.

Potencia bruta

La nueva ROG Strix Scar 18 no solo representa la evolución natural de la línea más poderosa de Asus, sino también una redefinición de lo que una laptop gamer puede ofrecer en términos de potencia y experiencia de usuario. Este modelo está equipado con el procesador Intel Core Ultra 9 275HX, perteneciente a la nueva generación Meteor Lake, que combina arquitectura híbrida de 24 núcleos con inteligencia artificial integrada a través de la NPU. Junto a este CPU, la inclusión de una GPU Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB de memoria GDDR7 convierte a esta máquina en una bestia para el gaming de alto nivel y tareas profesionales exigentes.

Los puertos de conexión y la tira de luz LED que ilumina el escritorio con la Asus ROG Strix Scar 18

El almacenamiento también acompaña, con una unidad de almacenamiento SSD de 2 TB que permite instalar una gran cantidad de juegos.

El apartado visual también da un salto cualitativo: la pantalla ROG Nebula HDR de 18” es imponente. Cuenta con resolución 2.5K (2560 x 1600), tecnología Mini LED con 1100 nits de brillo, contraste 100.000:1 y una tasa de refresco de 240 Hz con validación Pantone, ideal tanto para gamers competitivos como para diseñadores y creadores de contenido. Todo esto en un chasis sorprendentemente compacto y estilizado para un equipo de este calibre, con RGB personalizable, teclado mecánico óptico y un conjunto de puertos que incluye HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C, LAN de 2.5 Gbps y Wi-Fi 6E, garantizando conectividad total.

Lucecitas por todos lados

Si hay algo característico en los equipos gamers, es que tienen que tener luces RGB por doquier. Cuantas más, mejor. ASUS cumple a rajatabla con este punto, dotando a la ROG Strix Scar de una buena colección de luces… y algunas cositas extra.

Para empezar, el teclado retroiluminado combina de forma exquisita con las teclas de bajo perfil del equipo. También hay una tira LED incluida sobre la base de la carcasa que ilumina perfectamente el escritorio, lo que, de noche, le da un look muy apropiado que todo gamer sabrá disfrutar. Además, estas luces iluminan también las grandes toberas de ventilación ubicadas en la parte trasera.

Como si fuese poco, en la tapa, la Strix Scar 18 incluye un panel configurable con luces LED que se puede personalizar añadiendo imágenes o texto predeterminado. Realmente increíble. Para esto se utiliza el software Armoury Crate. Entre los diseños predefinidos vienen diferentes textos de ROG, pero también se pueden cargar imágenes y configurar ciertos parámetros para que se luzcan en la tapa. Sin dudas, un agregado que le sienta genial a un equipo destinado al mundo del gaming.

Experiencia de uso

Utilicé esta laptop durante diez días, principalmente como computadora principal. Es decir, no solo para jugar (que lo hice, claro), sino también para crear diverso tipo de contenido, como edición de video, redacción de notas, etc.

Como es de esperar, se trata de un equipo portable, pero no precisamente portátil. Dos de los diez días me tocó llevarla en la mochila junto a otros accesorios que usualmente cargo y, no solo casi no cupo en el espacio para notebooks, sino que los más de 3 kg de peso hicieron mella en mi espalda. A ver, no es algo imposible, pero sí es un equipo pesado si pensamos que debe viajar todos los días en un bolso o mochila. Ese no es el propósito principal de la Strix Scar 18, no solo por su peso, sino por su volumen. Y es entendible: estamos ante uno de los equipos portátiles más potentes del mercado.

Con las características que destacamos más arriba, esta portátil de ROG alcanza un rendimiento impresionante tanto en juegos como en tareas creativas. En pruebas con títulos como Cyberpunk 2077, Alan Wake II, Doom: The Dark Ages o Forza Motorsport, la laptop alcanzó más de 120 FPS estables con trazado de rayos activado y DLSS 3.5, ofreciendo una experiencia fluida y visualmente impactante. Intenté ponerla a prueba con la última versión de Flight Simulator configurando todos los gráficos al máximo, pero el resultado también fue óptimo, mostrando gran fluidez en el simulador. En benchmarks como 3DMark Time Spy y Cinebench R23, obtuvo puntajes superiores al 98% de los portátiles del mercado, situándose como una de las líderes absolutas en rendimiento.

Pero el poder sin control no serviría de nada, y Asus lo sabe. Por eso, esta versión 2025 incorpora un sistema de refrigeración de última generación con cámara de vapor ampliada, metal líquido Conductonaut Extreme en CPU y GPU, y triple ventilador. Esto permite sostener sesiones de juego prolongadas o tareas pesadas de edición sin que el equipo supere temperaturas críticas ni se vea afectado el rendimiento. Además, los perfiles térmicos se pueden personalizar mediante el software Armoury Crate, adaptando la experiencia al uso de cada usuario.

Claro que, para encarar una sesión prolongada de juegos, será necesario conectar el equipo a la corriente. Si bien cuenta con una buena batería, el consumo energético es elevado. En condiciones normales ofrece unas 4 horas de uso en tareas cotidianas, como procesadores de texto, pero en juegos exigentes la duración puede reducirse a una hora.

En conclusión

La llegada de la ROG Strix Scar 18 es una excelente noticia para quienes buscan una de las mejores alternativas en portátiles para jugar. Lo mejor del producto es su calidad de construcción, los guiños al mercado gamer y, claro, lo que incluye debajo del capó.

La nueva ROG Strix SCAR 18 (G835) se encuentra disponible a partir de hoy en Argentina y puede ser adquirida a través de la tienda oficial de ASUS en Mercado Libre, Diggit, Frávega y Compra Gamer.

Los usuarios podrán optar por configuraciones con gráficos NVIDIA GeForce RTX 5090 y 64GB de memoria RAM o gráficos NVIDIA GeForce RTX 5080 y 32GB de memoria RAM a un precio sugerido de $6.999.999 y $5.599.999 respectivamente.