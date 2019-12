Samsung y Motorola, con promociones de sus smartphones para las Fiestas

Un Motorola One Zoom y un Samsung Galaxy S10

20 de diciembre de 2019 • 19:53

Samsung y Motorola anunciaron precios promocionales para algunos de sus smartphones en estas Fiestas.

Así, Samsung ofrece en su sitio, aprovechando los diez años de la línea Galaxy, el Galaxy S10+ de 128 GB de almacenamiento, con una funda adicional y los auriculares Galaxy Buds por 87.999 pesos en 18 cuotas sin interés; el Galaxy S10 (sin los auriculares ni la funda adicional) tiene un precio de 77.999 pesos (la versión de 128 GB) y el Galaxy S10e tiene un precio de 61.999 pesos, ambos también con financiamiento en 18 cuotas.

Motorola, por su parte, lanzó el sitio HelloFiestas con varias ofertas, como el Motorola One Zoom a 39.999, el Moto G8 Plus a 22.499, el Motorola One Macro a 19.699, el Moto G8 Play a 16.799 y el Moto E6 Plus a 11.999 pesos.

También Alcatel y LG, entre otras compañías (con el Alcatel 3x a 16.500 pesos y el LG Q60 a 18.000 pesos), están apostando a atraer clientes que busquen renovar sus teléfonos, en un mercado argentino que cierra 2019 con ventas por menos de 7 millones de unidades, casi la mitad de lo que se vendía en el país hace un lustro.