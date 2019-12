Un LG Q60 (izquierda), un Alcatel 3x (centro) y un Motorola Moto G8 Plus (derecha)

En los últimos tiempos tres fabricantes actualizaron su oferta de smartphones en la Argentina, con equipos de buenas prestaciones y muy buen diseño, además de un precio que va de 14 a 25 mil pesos, lo que sumado a la posibilidad de financiarlos en cuotas los ubica como una alternativa para estas Navidades (o para aprovechar alguna promoción y renovar el celular). Son el Motorola Moto G8 Plus, el LG Q60 y el Alcatel 3x; este último es el más reciente de los tres en llegar al país.

El Alcatel 3x, justamente, fue anunciado en la Argentina a principios de este mes a un precio de 16.499 pesos, aunque por estos días es posible conseguirlo a 13.999 pesos en algunas casas de electrodomésticos. El LG Q60, por su parte, presentado en agosto en el país, tiene un precio actual que ronda los 18.999 pesos. También está el Moto G8 Plus, anunciado en noviembre último y con un precio local de 24.999 pesos (tiene un hermano menor, el Moto G8 Play, un poco más modesto y con un precio acorde de 18 mil pesos).

El LG Q60

En algo en lo que los equipos se parecen es en traer prestaciones bastante sofisticadas a ese segmento de precios, sobre todo con buenas baterías y múltiples cámaras traseras, haciendo hincapié además en el aspecto: los tres modelos tienen un diseño sólido y atractivo.

El Moto G8 Play se diferencia por los colores disponibles (rosa oscuro o azul) con un tornasolado muy bien logrado; el Alcatel 3x tiene un tratamiento texturado en los bordes que mejora notablemente el agarre. Ambas compañías, además, incluyen una funda transparente en la caja con la compra.

Autonomía

Un punto siempre ríspido en un smartphone moderno es el tema de la batería: qué autonomía tendrá el equipo. La buena noticia es que tanto el Alcatel 3x como el Moto G8 Plus tienen baterías de 4000 mAh; la del LG Q60 es de 3500 mAh. Esto asegura una buena autonomía en los tres casos; el modelo de Motorola tiene carga rápida, y el cargador de 15 watts se incluye en la caja. Usa USB-C, como el modelo de Alcatel; el LG Q60, en cambio, tiene un conector microUSB, que está dejando de usarse. Como fuere, la buena noticia es que en los tres casos la autonomía supera el día de uso; son teléfonos para cargar por la mañana y olvidarse del tema aunque se les pida un uso intensivo.

El Alcatel 3x

Las pantallas

Los tres son teléfonos de buen porte: una pantalla de 6,2 pulgadas en el LG Q60 (con una resolución de 1520 x 720 pixeles), mientras que la del Moto G8 Plus es de 6,3 pulgadas, con una resolución de 2280 x 1080 pixeles, ambas con un formato 19:9 (la relación entre el alto y el ancho), mientras que el Alcatel 3x es el más grande, con una pantalla de 6,5 pulgadas, una resolución de 1600 x 720 pixeles y un formato 20:9.

Los tres usan paneles IPS de excelente calidad y reproducción de color; los tres tienen la cámara frontal de tipo gota en el medio del borde superior de la pantalla; el Moto G8 Plus tiene la mayor resolución y es el que resulta más compacto de los tres gracias a que tiene bordes más reducidos. La diferencia, no obstante, es mínima. Por su tamaño, el Alcatel 3x puede resultar un poco grande para algunas manos; a la vez, es ideal para quienes busquen la mayor superficie posible y no quieran gastar demasiado.

Las cámaras

Las cámaras son otro punto en el que estos tres equipos se destacan, más que nada por la cantidad que ofrecen, lo que habilita una mayor variedad de encuadres a la hora de capturar una imagen.

El Alcatel 3x tiene una cámara principal de 16 megapixeles con apertura f/1.8 y foco por detección automática de fases (PDAF), a lo que le agrega un gran angular de 8 megapixeles, y un sensor de profundidad de campo de 5 megapixeles, para lograr retratos con el fondo desenfocado; la cámara frontal es de 8 megapixeles. La trasera graba video en FullHD.

Un Moto G8 Plus

El LG Q60 tiene una cámara principal de 16 megapixeles con PDAF y apertura f/2.0, a lo que suma una lente gran angular de 5 megapixeles, y un sensor de profundidad de 2 megapixeles; la cámara frontal es de 13 megapixeles. La trasera graba video en FulHD.

El Moto G8 Plus, por su parte, tiene un sensor de 48 megapixeles con apertura f/1.7, PDAF y foco por láser; las fotos resultantes son de 12 megapixeles, pero usa los 48 MP para tomar cuatro muestras para cada pixel de la foto resultante, lo que se nota sobre todo en situaciones de poca luz (le permite ser más sensible). También tiene un sensor de 16 megapixeles con una lente gran angular de apertura f/2.2 que sólo sirve para grabar videos FullHD con el teléfono vertical ( como el Moto One Action), y un sensor de 5 megapixeles para medir profundidad de campo; la cámara frontal de 25 megapixeles ofrece selfies de 6 MP. El sensor de 48 megapixeles puede grabar video en 4K (30 fps).

En todos los casos, hay que recordar que una menor apertura (f/1.7, en estos tres casos) implica una mayor cantidad de luz llegando al sensor, aunque no es la única variable para lograr fotos luminosas.

En general, los tres teléfonos tienen muy buenos resultados en situaciones normales, y fotos más que decentes con poca luz; el modo nocturno del teléfono de Alcatel, en particular, resultó una buena sorpresa en este punto. El Moto G8 Plus, por su parte, combina lo mejor del Moto One Action (la cámara gran angular) con el Moto One Vision (el sensor de 48 megapixeles) para lograr imágenes que, en general, tienen buena reproducción de color, incluso de noche. De los tres, el LG Q60 es el que mejor resolvió los autorretratos y el fondo fuera de foco con su cámara frontal, sobre todo en lo que refiere a los bordes (la frontera donde el algoritmo compara la cámara principal y la complementaria y decide qué debe estar en foco y qué es el fondo, algo que complica a todos).

Sin duda hay teléfonos con mejores cámaras, aunque a otro precio, pero deberían suplir las necesidades de la mayoría de los usuarios y son bastante confiables.

Un comentario menor para quienes elijan el Moto G8 Plus: por la cantidad de sensores que tiene para las cámaras, ocupa una porción sustancial del dorso del teléfono, y al agarrarlo es fácil tocar con los dedos el sensor inferior; con la funda se nota menos. El LG Q60 es el que mejor tiene resuelta la ubicación de las cámaras para que no molesten al agarrar el teléfono.

Los dos colores del Moto G8 Plus

Los componentes internos

Los tres equipos tienen 64 GB de almacenamiento (expandible); el Moto G8 Plus y el Alcatel 3x suman 4 GB de RAM; el LG Q60, 3 GB. Este último es, también, el más viejo de los tres (fue presentado en febrero) y esto influye en el hardware presente, como la RAM y el conector microUSB para la carga. Tiene un chip Helio P22, contra el Helio P23 del Alcatel 3x o el Snapdragon 655 del Moto G8 Plus, todos chips de 8 núcleos perfectamente capaces de cumplir cualquier tarea encomendada sin problemas, y con la suficiente frugalidad como para extender la autonomía del teléfono. Todos corren Android 9; Alcatel y LG le agregan una capa de pesonalización que no aporta demasiado (el Moto G8 es el que tiene Android más "puro", y notificaciones con la pantalla bloqueada).

Los tres suman sensor de huellas digitales trasero (de impecable funcionamiento) y radio FM, una rareza por estos días. Además del conector de audio digital tienen Bluetooth, pero en diferentes versiones: B4.2 el Alcatel 3x, Bluetooth 5.0 los otros dos; el Moto G8 Plus agrega parlantes estéreo, y el LG Q60 soporte para sonido envolvente (DTS X), ideal para ver películas en el teléfono.

Un dato de color es que tanto el Alcatel 3x como el LG Q60 tienen botones dedicados para activar Google Assistant en el lateral izquierdo, lo que puede resultar útil para muchos usuarios, aunque no debería ser un diferencial suficiente para elegir el equipo por eso; es una comodidad extra.

Otra cosa que agrega el LG Q60 es una protección MIL-STD-810G, un estándar del gobierno de los Estados Unidos para medir la resistencia del teléfono a golpes, chapuzones, polvo, etcétera (quizá por eso no incluye la funda transparente como los otros dos). Además la pantalla tiene un año de garantía, algo inusual para el mercado local. El Moto G8 Plus, en cambio, tiene una cobertura interna para los componentes que debería protegerlos de salpicaduras.

Tres opciones, pero no las únicas

Son tres buenas alternativas de cara a hacer un regalo para fin de año; por relación entre el precio y las prestaciones, el más interesante es el Alcatel 3x, aunque los otros dos tienen lo suyo para aportar, sobre todo el Moto G8 Plus (aunque es el más caro); al LG Q60, muy sólido en rendimiento y prestaciones, le juega en contra -en esta comparativa- el ser un poquito más antiguo que los otros dos.

Por supuesto, estos tres modelos no agotan la oferta de equipos de entre 15 y 25 mil pesos en la Argentina; también están el Samsung Galaxy A30 o Galaxy A20, o las múltiples ofertas de Xiaomi que suelen aparecer en Mercado Libre (el Redmi Note 7 o el Mi 9 Lite, por ejemplo, con prestaciones similares), de Nokia o de alguna otra marca disponible en el mercado local.