Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17

El viernes 19 de septiembre las tres versiones del iPhone 17 llegaron las tiendas de todo el mundo (a la Argentina llegarán en las próximas semanas). Es una familia que promete ser un acelerador de ventas para Apple, y llega con varias novedades, incluyendo cosméticas; pero por ahora las ventas están siendo acompañadas de quejas de algunos usuarios y de un concepto, el ScratchGate.

Como sugiere su nombre en inglés (scratch es raya o rayón) varios flamantes compradores de iPhone están reportando que los nuevos modelos se rayan tanto en el vidrio cerámico trasero y se despintan en el borde del bloque de las cámaras si no se los usan con una funda protectora.

Esto es más visible en los modelos con los dos colores que estrena la compañía para esta generación, el azul y en naranja, con una pintura que se aplica sobre cuerpo de aluminio moldeado.

El iPhone 17 Pro Max tiene un problema #scratchgate pic.twitter.com/n0MpF4pdQn — Federico Ini (@fechu) September 21, 2025

Así lo relató el periodista Federico Ini, asiduo colaborador de LA NACION, quien mostró un iPhone 17 Pro Max azul que tiene varias marcas en el vidrio que tapa la batería después de usarlo un par de días, llevándolo en el bolsillo sin funda.

Pero no es el único: varias personas notan que las unidades de exhibición en las tiendas de Apple también muestran marcas de todas las veces que la gente los prueba y los deja cargando en su base magnética.

@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing - a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged - truly shame on you!



My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2 — Amar Singh🔹 (@amisecured) September 19, 2025

De hecho, la búsqueda de #ScratchGate en X, Instagram o Reddit devuelve múltiples casos de personas que se encuentran que su iPhone apenas tiene uso y ya está marcado.

El youtuber JerryRigEverything, conocido por medir la resistencia de dispositivos de todo tipo, mostró lo fácil que se despinta un iPhone, aunque no tanto en el vidrio Ceramic Shield trasero.

Durante la presentación del iPhone 17, Apple mostró con orgullo cómo dejó de usar titanio para volver a los equipos hechos en una sola pieza de aluminio, más liviano y mejor conductor del calor. El color se aplica más tarde con pintura durante su anodizado, pero parece estar sufriendo golpes y abrasiones, sobre todo donde naturalmente la capa de pintura es más delgada, como los bordes.

Hasta ahora Apple no hizo mención del tema.