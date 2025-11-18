Qué es Cloudflare, la red global cuya caída afectó varios servicios de internet a nivel mundial

¿Qué pasó este martes a la mañana con la caída de ChatGPT, Twitter y otros servicios? En realidad, estas plataformas funcionaron correctamente, pero el que falló es Cloudflare, que es una especie de intermediario.

Cloudflare es un gigante que maneja un quinto del tráfico mundial de internet, con dos grandes productos: por un lado, es una red de distribución de contenido (Content Delivery Network), para que cuando querés usar Twitter o ChatGPT tus datos no tengan que recorrer toda internet, sino que usen una copia en alguna de las 330 ciudades en los 125 países en los que está presente. Lo mismo pasa con una película de Netflix o un video de YouTube: si son populares, estas compañías tendrán una copia local para que sea más rápido y económico su acceso.

Todos los nodos de la red de Cloudflare, donde la compañía almacena sitios y contenido para que el acceso sea local y no le quite capacidad a las conexiones internacionales

Pero, además, Cloudflare es un servicio de seguridad para proteger a estos sitios y servicios de ciberataques (unos 247.000 millones a diario, según la compañía) gracias a que es una red distribuida: los sitios delegan en Cloudflare evaluar si somos un visitante lícito o un posible ataque antes de dejarnos acceder a su contenido, un proceso que usualmente es transparente e inmediato.

Pero como es un intermediario tan grande, cuando tiene una falla arrastra a todos los sitios que usan sus servicios: vos creés que te estás conectando a ChatGPT, pero en realidad lo estás haciendo a la copia que tiene Cloudflare; si esa versión no está disponible, no podés acceder al servicio.

Una vista simplificada de la red troncal propia de Cloudflare, que conecta a los servidores propios en 330 ciudades

Cerca de las 10 de la mañana del martes, la compañía dijo que había encontrado cuál era el problema y lo estaba resolviendo, pero la normalización de todo el flujo de datos alrededor de internet va a tomar un tiempo hasta acomodarse. Una hora después ChatGPT seguía inaccesible y Twitter funcionaba en forma intermitente.

Aunque le impacto percibido es el mismo, la falla de Cloudflare es diferente a la que sufrió Amazon Web Services hace un mes; en esa ocasión, un problema con un servidor específico de Amazon en un sitio concreto (Virginia, en Estados Unidos) generó un efecto cascada que arrastró a otros sitios.

En junio de este año el que tuvo problemas fue su competidor, Google Cloud, que también dejó sin servicio a varias plataformas online como Spotify, Twitch o Gmail.