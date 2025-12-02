Se cayó ChatGPT: qué pasó con el servicio de OpenAI

ChatGPT reportó una caída este martes por la tarde. Muchos usuarios advirtieron al sitio Downdetector que el chatbot de OpenAI dejó de funcionar por varios minutos. El chatbot tiene más de 800 millones de usuarios en el mundo que recurren a él como un buscador, un generador de contenido o entretenimiento.

Los primeros informes surgieron cerca de las 16.22, y los avisos llegaron a su pico a las 16.37. El sitio Downdetector, que reporta cuando diversas aplicaciones experimentan caídas o fallas de funcionamientos, detalló que las notificaciones de problemas aumentaron exponencialmente en relación al volumen típico de notificaciones por hora del día. A las 16.22 se había notificado de más de 300 informes. A las 16.37 ya había escalado a 1255.

El 91% de los usuarios reportó que el chatbot no funcionaba, mientras que un 5% detalló que tenían problemas con el inicio de sesión y un 4% con la aplicación para celulares. “En este momento dejó de funcionar. Desaparecieron mis chats y no responde nada”, escribió un usuario en el sitio. “Me acaba de pasar lo mismo”, señaló otro.

Incluso otros usuarios comentaron que pagaban el servicio de ChatGPT Plus y ese tampoco funcionaba. “Qué fastidio hoy, da error a cada rato y toca refrescar”, escribió otro.

La caída de ChatGPT Downdetector

Según Downdetector, los principales reportes de problemas con ChatGPT en la Argentina fueron en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Las siguieron Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero.

Por el momento no hubo un comunicado oficial que explique lo que ocurrió. Tampoco informaron en qué momento se reestablecerá el funcionamiento para los usuarios afectados. Sin embargo, la página oficial que muestra el estado del chatbot de la empresa de Sam Altman detalló automáticamente que había fallas de funcionamiento.

“Actualmente estamos experimentando problemas. Hay un aumento de las tasas de error de ChatGPT. Hemos aplicado la mitigación y estamos monitoreando la recuperación”, comunicaron. El problema persiste hace una hora.

“Identificamos que los usuarios están experimentando errores elevados en los servicios afectados. Estamos investigando el problema para los servicios enumerados”, sumaron. La página reportaba errores principalmente en las conversaciones.

Los principales sitios donde falló ChatGPT en la Argentina Downdetector

Según el sitio de OpenAI, el chatbot también había experimentado fallas ayer por la tarde, cuando varios usuarios experimentaron errores de conversación y problemas de conectividad.

En paralelo, a la misma hora, la inteligencia artificial elaborada por Google, Gemini, también presentó fallas. Aunque los reportes fueron mucho menores, cerca de las 16.45 el 53% de los usuarios reportaron fallas en el sitio web y un 47% con la conexión de servidor.

OpenAI afronta la competencia de este servicio de Google, que lanzó su último modelo de inteligencia artificial, Gemini 3, recientemente. Desde la compañía aseguraron que mejorará las funciones de IA en su plataforma de búsqueda, así como la programación y otras herramientas, lo que convierte al modelo en una amenaza.

Sin embargo, el promedio mensual de usuarios de la IA de Google sigue siendo de 650 millones, lo que es significativamente menor en comparación a los 800 millones de OpenAI.